Les Palestiniens rejettent unanimement le plan Trump pour Gaza

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a fermement rejeté le plan de Donald Trump visant à évacuer les habitants de Gaza. "Nous ne permettrons pas qu'on porte atteinte aux droits de notre peuple, pour lesquels nous nous sommes battus pendant des décennies. Le peuple palestinien ne renoncera pas à sa terre - et Gaza est une partie intégrante de celle-ci", a-t-il déclaré. Le Hamas a également condamné ces déclarations, les qualifiant d'"hostiles à notre peuple" et affirmant qu'elles "ne serviront pas la stabilité dans la région". Sami Abu Zuhri, un haut responsable du Hamas, a averti que "notre peuple à Gaza ne permettra pas à ces plans de se réaliser".

L'Égypte tente de proposer une alternative en accélérant les efforts de reconstruction. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel Aty, a rencontré le Premier ministre palestinien Mohammed Mustafa, soulignant qu'il fallait "progresser avec des plans de réhabilitation précoce de Gaza, l'évacuation des décombres et l'acheminement d'une aide humanitaire accélérée, sans que les Palestiniens ne quittent Gaza".

Les Gazaouis eux-mêmes rejettent ce plan. L'écrivain Mustafa Ibrahim, dont la maison à Gaza a été bombardée pendant la guerre, a déclaré : "Loin des slogans et des menaces de Trump, qui ne reconnaît pas le peuple palestinien et les injustices qu'il subit depuis 1967, le peuple palestinien et les habitants de Gaza resteront ici et n'iront nulle part ailleurs."

Le Dr Samit Shatat, directeur d'école à Khan Younès, a critiqué l'approche de Trump : "Il ne voit que l'argent, l'immobilier, les investissements, les actions et les bourses. Il est temps que nous, les Arabes, particulièrement les Palestiniens, réfléchissions sérieusement à la manière de faire face à ce danger imminent."