Les passeports les plus puissants du monde : Singapour en tête, Israël 18e

La société Henley & Partners, l'une des plus importantes firmes mondiales spécialisées dans les programmes de citoyenneté et de résidence, a publié mardi son classement 2025 des passeports les plus puissants. Singapour conserve la première place, tandis qu'Israël se classe 18e avec un accès sans visa à 168 destinations, contre 170 en janvier dernier.

Le classement révèle que les pays asiatiques continuent de dominer cette année. Le Japon et la Corée du Sud partagent la deuxième place, offrant chacun à leurs citoyens un accès à 190 destinations sans visa.

Les pays européens occupent le reste du top 5. Sept passeports de l'Union européenne se partagent la troisième place - Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie et Espagne - tous avec un accès à 189 destinations sans visa. Sept autres nations européennes suivent avec 188 destinations accessibles : Autriche, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal et Suède. La Nouvelle-Zélande, seul pays non-européen à défier cette domination, occupe la cinquième place aux côtés de la Grèce et de la Suisse.

Le Royaume-Uni et les États-Unis ont chacun perdu une place depuis janvier, poursuivant une tendance une tendance à la baisse. Anciennement les passeports les plus puissants - la Grande-Bretagne en 2015 et les États-Unis en 2014 - ils se classent désormais 6e et 10e respectivement. Le Royaume-Uni offre un accès sans visa à 186 destinations, tandis que les États-Unis sont à la traîne avec 182 destinations. Les États-Unis ont risqué de sortir du top 10 pour la première fois en 20 ans d'histoire de cet indice.

À l'autre extrémité du classement, l'Afghanistan reste en dernière position, ses citoyens ne pouvant accéder qu'à 25 destinations sans visa - un écart de 168 destinations avec les passeports de tête.