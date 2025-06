Les pays du G7 affirment le droit d’Israël à se défendre et appellent à une désescalade avec l'Iran

Articles recommandés -

Les dirigeants du G7, réunis au Canada, ont publié lundi une déclaration commune réaffirmant le droit d'Israël à "se défendre" tout en appelant à "protéger les civils", dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient. Cette prise de position intervient alors que le conflit entre Israël et l'Iran connaît une nouvelle escalade, poussant le président américain Donald Trump à écourter sa participation au sommet.

Une déclaration sous haute tension

Dans leur communiqué, les dirigeants du G7 désignent "l'Iran comme la principale source d'instabilité et de terrorisme dans la région" et réitèrent leur ferme opposition à toute acquisition d'armes nucléaires par Téhéran. Cette position tranche avec les récents développements diplomatiques, alors que Trump refuse de signer la déclaration appelant à la désescalade du conflit israélo-iranien.

La déclaration appelle également à "une désescalade plus vaste des hostilités au Moyen-Orient, y compris à un cessez-le-feu à Gaza", soulignant l'interconnexion des différents foyers de tension régionaux.

Un diplomate occidental a déclaré à i24NEWS : "C'était compliqué, on a même pensé à un moment donné qu'ils ne seraient pas en mesure de produire une déclaration commune - mais finalement nous avons trouvé un jeu de mots qui a rendu cela possible".

Trump quitte le sommet prématurément

Trump a annoncé qu'il rentrerait à Washington un jour plus tôt que prévu pour surveiller les développements après avoir lancé un avertissement inquiétant aux Iraniens d'"évacuer immédiatement" leur capitale. Cette décision illustre la gravité de la situation actuelle et les divergences d'approche entre les États-Unis et leurs alliés du G7.

Un contexte géopolitique complexe

Cette déclaration s'inscrit dans un contexte de multipolarisation des crises moyen-orientales. Depuis octobre 2023, la région connaît une escalade sans précédent avec la guerre à Gaza, l'implication croissante du Hezbollah libanais, et désormais une confrontation directe entre Israël et l'Iran.

Le sommet du G7 au Canada, qui devait initialement se concentrer sur les questions commerciales et économiques, a été dominé par ces urgences sécuritaires. L'absence de consensus complet, notamment avec la réticence américaine à signer certains aspects de la déclaration, révèle les défis diplomatiques actuels pour maintenir une approche coordonnée face aux crises internationales.