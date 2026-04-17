"Les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran sont dans leur phase finale", affirme un responsable pakistanais

Un accord entre les États-Unis et l’Iran pourrait être proche, selon une source sécuritaire pakistanaise citée vendredi par Reuters. D’après cette source, les discussions seraient entrées dans leur phase finale et les contacts diplomatiques se poursuivraient à la fois par canaux indirects, sous médiation pakistanaise, et via des échanges directs entre équipes techniques.

Toujours selon cette même source, la prochaine session de négociations pourrait se dérouler sous la forme d’une cérémonie de signature. Islamabad apparaît comme le lieu privilégié pour un éventuel accord, alors que le Pakistan joue depuis plusieurs semaines un rôle actif d’intermédiaire entre Washington et Téhéran.

Le président américain Donald Trump a lui-même affiché son optimisme quant à une issue rapide. Devant la presse, il a estimé qu’une nouvelle rencontre entre les deux parties pourrait avoir lieu dès ce week-end et a jugé qu’un accord était "très proche". Il a ajouté que la trêve actuelle pourrait être prolongée, tout en affirmant que cela ne serait peut-être pas nécessaire si Téhéran souhaitait réellement conclure un compromis. Plus tard, lors d’un déplacement à Las Vegas, Donald Trump a également déclaré que "la guerre devrait se terminer très bientôt".

Selon Politico, confronté à une hausse des prix et à un recul dans les sondages, Donald Trump pourrait se montrer plus souple sur certaines revendications iraniennes que ne le laisse entendre sa position publique. Un responsable du Golfe proche des discussions a estimé que le président américain serait prêt à davantage de concessions, dans le but d’obtenir rapidement un succès diplomatique.

Les négociations porteraient notamment sur le programme nucléaire iranien. D’après plusieurs sources citées dans l’article, Washington proposerait un gel de vingt ans de la capacité iranienne d’enrichissement de l’uranium, alors que Téhéran n’aurait offert qu’une suspension de cinq ans. Les États-Unis demanderaient également que les stocks iraniens d’uranium partiellement enrichi soient transférés vers un pays tiers accepté par les deux parties.

Par ailleurs, CNN rapporte que Donald Trump suit de très près le rôle joué par son vice-président JD Vance, qui a conduit la délégation américaine lors du premier cycle de pourparlers à Islamabad. Le président américain aurait consulté conseillers et proches sur la performance de son vice-président, tout en comparant sa stature à celle du secrétaire d’État Marco Rubio, présenté comme un possible rival dans la perspective de l’élection présidentielle de 2028.

Dans une formule rapportée par plusieurs participants, Donald Trump aurait plaisanté sur l’issue des discussions : en cas d’échec, il blâmerait JD Vance ; en cas de succès, il s’attribuerait "tout le mérite".