Les principaux responsables de la sécurité nationale de Joe Biden se rendent en Arabie saoudite

Le principal conseiller à la sécurité nationale du président américain Joe Biden dirigera une délégation de haut niveau en Arabie saoudite ce week-end, a déclaré mardi une source au courant du déplacement.

Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan devait rencontrer le prince héritier Mohammed ben Salman à Djeddah le mois dernier, mais le voyage a été déplacé à la dernière minute. La Maison Blanche a déclaré que M. Sullivan avait une "côte fêlée".

M. Sullivan devrait voyager avec Brett McGurk et Amos Hochstein. M. McGurk est l'émissaire de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient, tandis que M. Hochstein est l'un des principaux collaborateurs du président Joe Biden. M. McGurk dirige les efforts visant à obtenir un cessez-le-feu à Gaza en échange de la libération de tous les otages détenus par le Hamas. Pour sa part, M. Hochstein a été chargé de veiller à ce que les échanges transfrontaliers entre Israël et le Hezbollah libanais ne dégénèrent pas en une véritable guerre entre le Liban et Israël. M. Hochstein joue également un rôle de premier plan en conseillant M. Biden sur la politique énergétique des États-Unis. Washington encourage depuis des mois les discussions sur la normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël, mais ces négociations ont été suspendues à la suite de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et de la riposte israélienne dans la bande de Gaza. Riyad affirme qu'un État palestinien reste la clé pour qu'un accord de normalisation des relations ait lieu.