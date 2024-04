Les rescapés de la Shoah affectés par le 7 octobre participeront à la Marche des vivants à Auschwitz

Sept survivants de la Shoah dont la vie a été affectée par l'attaque du 7 octobre contre Israël se préparent à participer à la Marche des Vivants de cette année en Pologne.

La marche, que l'association March of the Living organise chaque année à l'ancien camp de la mort d'Auschwitz le jour de la commémoration nationale de la Shoah en Israël, Yom Hashoah, aura lieu le 6 mai cette année, avec la délégation du 7 octobre en tête de cortège. Bella Haim, grand-mère de Yotam Haim, qui a été enlevé lors de l'attaque et tué accidentellement par Tsahal à Gaza alors qu'il tentait de s'échapper, Danit Gabay, qui était avec ses enfants au kibboutz Re'im lors de l'attaque terroriste, et Daniel Louz, du kibboutz Be'eri, figurent parmi les membres de la délégation. Ils font partie des 55 rescapés de la Shoah qui participeront à la marche, aux côtés de milliers de Juifs, dont beaucoup sont membres de mouvements de jeunesse du monde entier. Cette année, l'événement prévoit également une marche commémorative à Budapest pour commémorer le 80e anniversaire de la destruction de la communauté juive hongroise, selon les organisateurs. "La Marche des Vivants de cette année revêt une signification profonde, car les horreurs du passé se mêlent au cauchemar actuel auquel est confronté l'État d'Israël", peut-on lire dans une déclaration publiée aujourd'hui et signée par Shmuel Rosenman et Phyllis Greenberg Heideman, respectivement président et présidente de l'organisation internationale de la Marche des Vivants. "Le récent et incompréhensible massacre du 7 octobre nous rappelle constamment la menace persistante que représente la haine antisémite", ont-ils écrit.