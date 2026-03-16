Les services de renseignement américains soupçonnent Mojtaba Khamenei d'être gay

Le président américain Donald Trump aurait été récemment informé par les services de renseignement américains d’informations sensibles concernant la vie privée du nouveau guide suprême de l’Iran, Mojtaba Khamenei, selon des révélations du New York Post. D’après plusieurs sources proches du dossier citées par le journal, certaines analyses du renseignement évoqueraient la possibilité que le dirigeant iranien soit homosexuel, une rumeur qui circulerait depuis plusieurs années dans certains milieux politiques et diplomatiques.

Selon ces mêmes sources, Donald Trump n'a pas pu cacher sa surprise et aurait éclaté de rire lorsqu’il a été informé de ces éléments lors d’un briefing la semaine dernière. Plusieurs personnes présentes auraient également été étonnées par ces informations, qui, selon les responsables du renseignement cités dans l’article, proviendraient de sources jugées fiables par certaines agences américaines.

Mojtaba Khamenei, âgé de 56 ans, a été désigné pour succéder à son père, Ali Khamenei, éliminé lors d’une frappe aérienne fin février. Longtemps considéré comme une figure influente dans les coulisses du pouvoir iranien, il était parfois surnommé "le pouvoir derrière la robe" en raison de son rôle auprès de son père et de son influence dans les cercles du régime.

Les allégations évoquées dans le rapport reposeraient notamment sur des informations provenant de sources humaines et sur des rumeurs déjà évoquées par le passé. Un câble diplomatique américain de 2008, rendu public par WikiLeaks, mentionnait par exemple des soins médicaux reçus par Mojtaba Khamenei au Royaume-Uni pour des problèmes d’impuissance, sans établir de lien avec sa vie privée.

Dans la République islamique, l’homosexualité est illégale et peut être sévèrement punie par la loi. Ces accusations, si elles étaient confirmées, constitueraient donc un sujet particulièrement sensible dans le contexte politique iranien. Pour l’heure, la Maison-Blanche n’a pas commenté ces informations, tandis que la situation personnelle et l’état de santé de Mojtaba Khamenei restent incertains après les frappes aériennes de février.