Israël révèle l'activité en Europe des réseaux criminels FOXTROT et RUMBA, chapeautés par l'Iran

À l'approche des Jeux Olympiques de Paris, les services de renseignement israéliens, notamment le Mossad, le Shin Bet, les renseignements militaires et le Conseil de Sécurité Nationale, ont révélé jeudi le parrainage par l'Iran de projets terroristes visant les Israéliens et les Juifs à travers l'Europe.

Grâce à une collaboration avec leurs homologues européens, les services de renseignement israéliens affirment avoir identifié deux réseaux criminels, baptisés FOXTROT et RUMBA, à l'origine de plusieurs tentatives d'attaques terroristes récentes sur le sol européen. Parmi eux, l'attaque à la grenade contre l'ambassade d'Israël à Bruxelles, en Belgique, survenue début mai. Selon les autorités israéliennes, "le mode opératoire et le choix de la cible présentent des similitudes avec l'attaque perpétrée contre l'ambassade d'Israël en Suède en janvier dernier".

L'enquête internationale déclenchée après l'incident en Suède a permis d'établir l'implication du réseau FOXTROT, considéré comme la plus importante organisation criminelle de Suède et soupçonné d'être soutenu par l'Iran.

Les investigations ont également mis en lumière le rôle de Rawa Majid, surnommé le "Renard Kurde", un individu clé du réseau FOXTROT activement recherché par Interpol. Selon le communiqué des autorités israéliennes, Majid aurait été "recruté par les organisations terroristes iraniennes après s'être enfui en Turquie le 23 septembre et avoir réussi à échapper aux autorités policières internationales, y compris à une tentative des forces de sécurité irakiennes".

Parallèlement, les services de renseignement enquêtent sur les activités du réseau RUMBA, considéré comme un acteur majeur de la promotion du terrorisme en Suède et plus largement en Europe. Selon les informations disponibles, cette organisation serait également financée et pilotée par l'Iran. Ces révélations interviennent alors que la France va prochainement accueillir les Jeux Olympiques de Paris. Les autorités françaises et européennes s'apprêtent à redoubler de vigilance face à la menace terroriste, alors que l'implication de l'Iran dans le soutien à ces réseaux criminels en Europe semble se confirmer.