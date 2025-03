Les stocks d'uranium de l'Iran pourraient alimenter six armes nucléaires, avertit l'AIEA

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a informé lundi le Conseil des gouverneurs de l'organisation que les stocks d'uranium enrichi à 60 % de l'Iran étaient passés à 275 kilogrammes, soit une augmentation d'environ une arme nucléaire complète par mois depuis décembre. En outre, l'AIEA a constaté que Téhéran possède suffisamment d'uranium enrichi à 60 %, qui pourrait être rapidement converti au niveau d'armement de 90 %, pour fabriquer six armes nucléaires. Ces chiffres ne tiennent pas compte de l'uranium enrichi à 20 % et à des niveaux inférieurs dont dispose la République islamique.

Selon les estimations israéliennes et certaines estimations américaines, l'Iran pourrait développer un nombre d'armes nucléaires encore plus important que ce que prévoit l'AIEA, en particulier s'il fabriquait des bombes nucléaires plus petites.

"Suite à mon dernier rapport, le stock d'uranium enrichi à 60 % en U-235 de l'Iran a augmenté pour atteindre 275 kg, contre 182 kg au cours du dernier trimestre. L'Iran est le seul État non doté d'armes nucléaires à enrichir de l'uranium à ce niveau, ce qui me préoccupe vivement", a déclaré Rafael Grossi au Conseil. "Cela fait quatre ans que l'Iran a cessé de mettre en œuvre ses engagements dans le cadre de l'accord sur le nucléaire", a poursuivi le chef de l'AIEA.

Alex HALADA / AFP

Il a de plus indiqué que l'affirmation de l'Iran selon laquelle toutes les matières nucléaires ont été déclarées par Téhéran "n'est pas cohérente avec les découvertes de l'Agence de particules d'uranium d'origine anthropique sur des sites non déclarés en Iran. L'Agence a besoin de connaître l'emplacement actuel des matières nucléaires et/ou des équipements contaminés concernés".

"Il y a également une divergence dans le bilan matériel de l'uranium impliqué dans les expériences de production d'uranium métal menées au laboratoire polyvalent Jaber Ibn Hayan, dont l'Iran n'a pas rendu compte", a-t-il également averti. "Je regrette profondément que l'Iran, bien qu'ayant indiqué qu'il était disposé à envisager d'accepter la désignation de quatre inspecteurs expérimentés supplémentaires de l'Agence, n'ait pas accepté leur désignation".

Rafael Grossi a assuré qu'il "produira une évaluation complète et actualisée sur la présence et l'utilisation de matières nucléaires non déclarées en relation avec les questions passées et présentes en suspens concernant le programme nucléaire iranien", comme l'a demandé le Conseil d'administration en novembre. Il n'a cependant pas donné de date butoir pour la présentation du rapport.

"Ma visite à Téhéran en novembre dernier et mes réunions avec le président Massoud Pezeshkian et le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi indiquent qu'il est possible de parvenir à des compromis constructifs. J'espère les revoir bientôt et poursuivre un dialogue efficace pour des résultats tangibles", a-t-il conclu, bien qu'il ait averti qu'il n'y avait eu aucun progrès jusqu'à présent.