Les USA, la Grande-Bretagne et la France s’opposent à une condamnation à l’ONU des frappes contre l'Iran en Syrie

Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France se sont opposés mercredi au Conseil de sécurité des Nations Unies, à une proposition de la Russie de condamner la frappe attribuée à Israël qui a touché l'ambassade d'Iran en Syrie, éliminant sept responsables militaires de la République islamique. Les déclarations des 15 membres du Conseil devant être approuvées par consensus, les trois pays ont estimé que ce n’était pas le cas. Les Américains, soutenus par les Britanniques et les Français ont aussi argué auprès de leurs collègues du Conseil que de nombreux faits relatifs à la frappe en Syrie n'étaient pas clairs.

SANA via AP

L'ambassadeur adjoint de Russie auprès de l'ONU, Dmitry Polyanskiy, a écrit sur le réseau X que "ceci est une illustration claire de l'hypocrisie et du deux poids, deux mesures du 'trio occidental', et de leur véritable approche en matière d'ordre public international". Mercredi, l'Union européenne a condamné l'attaque, affirmant que l'inviolabilité des locaux et du personnel diplomatiques et consulaires devait être respectée, et a appelé les pays à faire preuve de retenue.

Les États-Unis ont déclaré qu'ils n'avaient pas encore pu confirmer le statut du bâtiment frappé à Damas, mais qu'ils seraient "préoccupés" s'il s'agissait d'une installation diplomatique. Israël n'a pas revendiqué la responsabilité de l'attaque, qui a détruit un bâtiment consulaire adjacent au complexe principal de l'ambassade, tandis que l’Iran a accusé Israël de violer la charte fondatrice des Nations unies et le droit international.