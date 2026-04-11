Liban–Israël : des négociations se tiendront mardi à Washington

Alors que les combats se poursuivent entre Israël et le Hezbollah, une tentative diplomatique inédite se dessine. Une première réunion directe entre représentants israéliens et libanais doit se tenir mardi à Washington, sous l’égide des États-Unis, dans un contexte de fortes pressions exercées par l’administration américaine pour arracher un cessez-le-feu.

Selon plusieurs sources, Washington pousse Israël à réduire l’intensité de ses frappes et à accepter une trêve préalable afin de crédibiliser les discussions. Cette pression aurait été au cœur d’un échange tendu entre Donald Trump et Benyamin Netanyahou, ce dernier craignant même une annonce unilatérale de cessez-le-feu par les États-Unis en cas de refus. Malgré cela, Israël maintient sa ligne : poursuivre les opérations contre le Hezbollah, considéré comme principal obstacle à tout accord.

Sur le terrain, l’armée israélienne affirme avoir éliminé plus de 180 terroristes du Hezbollah lors de frappes massives ayant visé une centaine de sites stratégiques, dont des centres de commandement et des dépôts d’armes. Le bilan côté libanais fait état de plusieurs centaines de morts, sans distinction claire entre civils et combattants.

En riposte, le Hezbollah a lancé des dizaines de roquettes vers le nord d’Israël, causant des dégâts matériels mais peu de victimes. Le mouvement terroriste chiite, soutenu par l’Iran, appelle par ailleurs le gouvernement libanais à ne pas céder aux pressions internationales et à refuser toute concession. Cette position est également relayée dans la rue, où des partisans dénoncent une capitulation face à Israël.

Malgré une légère baisse d’intensité des frappes ces dernières heures, la dynamique reste celle d’une confrontation active. La tenue des négociations de Washington apparaît ainsi comme une tentative fragile de désescalade, dans un conflit où les logiques militaires continuent, pour l’heure, de primer sur les efforts diplomatiques.