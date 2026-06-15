Liban : un "cessez-le-feu robuste et durable est indispensable", martèle Emmanuel Macron

Le Liban demeure au cœur des préoccupations diplomatiques françaises. Quelques heures après l'annonce de l'accord entre les États-Unis et l'Iran, Emmanuel Macron a réaffirmé la volonté de Paris d'accompagner les autorités libanaises dans la restauration de la souveraineté de l'État et la stabilisation du pays.

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Dans un message publié sur X, le président français a assuré que la France continuerait à apporter « son plein soutien aux efforts déterminés des autorités libanaises pour restaurer la souveraineté de l'État ». Une déclaration qui s'inscrit dans la continuité de la stratégie française au Liban depuis le début de la crise régionale.

Pour Paris, la question sécuritaire est indissociable du renforcement des institutions libanaises. Emmanuel Macron considère que seul l'État libanais peut garantir « la stabilité et l'intégrité territoriale du Liban » ainsi que répondre aux attentes de la population.

Cette position reflète également la volonté française de voir l'armée libanaise renforcer son contrôle sur le territoire et de limiter l'influence des acteurs armés non étatiques. Depuis plusieurs mois, la diplomatie française multiplie les initiatives pour éviter une escalade durable entre Israël et le Hezbollah.

Au-delà des enjeux militaires, Paris redoute qu'une instabilité prolongée n'aggrave encore la crise économique et institutionnelle qui frappe le Liban depuis plusieurs années. Pour la France, l'accord conclu entre Washington et Téhéran pourrait créer une opportunité diplomatique, mais la stabilisation du Liban dépendra avant tout du rétablissement de l'autorité de l'État et de la consolidation des institutions nationales.

L’accord américano-iranien pourrait offrir une fenêtre d’opportunité pour réduire les tensions régionales. Mais pour la France, la paix ne pourra être durable que si elle s’accompagne d’un renforcement de la souveraineté libanaise et d’un retour progressif de l’État au cœur de la vie politique et sécuritaire du pays.