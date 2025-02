Libération d'otages : la Colombie soutient les Palestiniens, l'Argentine appelle à la défaite du Hamas

Le président colombien Gustavo Petro et son homologue argentin Javier Milei ont réagi de manière radicalement différente à la libération des otages détenus à Gaza et aux signes de vie reçus de certains captifs. Gustavo Petro a publié samedi un long message sur X concernant Elkana Bohbot, citoyen israélo-colombien toujours détenu à Gaza, liant explicitement sa potentielle libération au soutien de la Colombie envers les Palestiniens. "Nous espérons sa libération imminente. Sa liberté est un hommage à la Colombie et à sa solidarité avec le peuple palestinien", a écrit le président colombien, actuellement en visite dans un hôpital pour enfants gazaouis au Qatar.

https://x.com/i/web/status/1890391581288546347 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans sa publication, accompagnée d'une vidéo le montrant avec une carte où "Palestine" recouvre le territoire d'Israël, Petro qualifie à deux reprises la situation à Gaza de "génocide". Cette position s'inscrit dans la continuité de sa politique : en mai 2024, la Colombie avait rompu ses relations diplomatiques avec Israël, ouvert une ambassade à Ramallah et suspendu ses exportations de charbon vers l'État hébreu.

À l'opposé, le président argentin Javier Milei a salué le rôle de Donald Trump dans l'accord ayant permis la libération de Yair Horn, citoyen israélo-argentin. "L'Argentine espère une résolution rapide du conflit avec la défaite absolue du groupe terroriste responsable de la pire attaque contre la communauté juive depuis l'Holocauste", a-t-il déclaré, appelant également à la libération d'Eitan Horn, frère de Yair toujours captif.

Fervent soutien d'Israël, Milei a tenu sa promesse de campagne en effectuant sa première visite présidentielle à l'étranger en Israël et a annoncé son intention de déplacer l'ambassade argentine à Jérusalem. En septembre, il avait vivement critiqué l'ONU pour son parti pris anti-israélien lors de son discours à l'Assemblée générale.