Limogeage du chef du Shin Bet : "Netanyahou dirige un régime autoritaire", selon les médias internationaux

Suite à l'annonce par le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, de proposer la destitution du chef du Shin Bet, Ronen Bar, les médias internationaux ont couvert l'évènement qui suscite la controverse en Israël et des critiques à l'encontre du chef du gouvernement à l'international. Le journal britannique The Guardian a affirmé que cette mesure entraînerait de nouvelles accusations contre Netanyahou, l'accusant de diriger un "régime autoritaire".

Screenshot/CNN

La chaîne américaine CNN a de son côté noté que la tension existe entre Netanyahou et Bar depuis de nombreux mois et que le gouvernement devrait bénéficier d'un large soutien à sa proposition de limoger le chef du Shin Bet, mais que la justice pourrait intervenir dans cette procédure de limogeage si elle est adoptée.

En plus d'avoir écrit que la décision du Premier ministre entraînerait de nouvelles accusations de "régime autoritaire" contre lui, The Guardian et a estimé que Netanyahou n'avait pas assumé la responsabilité des attaques du 7 octobre, qui ont conduit à la mort de 1 200 personnes, en majorité des civils, et au kidnapping de 251 autres.

L'agence de presse Reuters a quant à elle rapporté que le limogeage de Ronen Bar devrait susciter de nombreuses critiques, à un moment où Israël est confronté à la possibilité d'un retour aux combats à Gaza, et où des dizaines d'otages sont toujours retenus captifs par les terroristes du territoire palestinien. Selon Reuters, l'attaque du 7 octobre est "une défaillance majeure du service (Shin Bet)".

Screenshot/New York Times

Dimanche soir, le cabinet du Premier ministre a annoncé que Benjamin Netanyahou avait informé le chef du Shin Bet, Ronen Bar, qu'il présenterait cette semaine au gouvernement une proposition de résolution visant à le révoquer. Dans un communiqué publié par Netanyahou, il a indiqué ressentir "une méfiance persistante et croissante" envers Bar. Le chef du Shin Bet a réagi en déclarant : "L'attente d'un devoir de confiance personnel, dont l'objectif est contraire à l'intérêt public, est injustifiée".