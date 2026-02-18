LIVE BLOG | 85 pays condamnent le renforcement du contrôle israélien en Judée-Samarie

Israël : des rabbins s’opposent à l’intégration des femmes dans le corps blindé

Plusieurs figures majeures du sionisme religieux ont adressé une lettre au Premier ministre Benjamin Netanyahou pour demander l’arrêt d’un projet pilote visant à intégrer des femmes au sein du corps blindé de Tsahal. Les signataires estiment qu’une telle mesure placerait les soldats orthodoxes face à un conflit insoluble entre service militaire et exigences religieuses. Selon eux, la mixité dans les unités de chars affaiblirait « l’armée du peuple » et nuirait à la cohésion. L’armée, confrontée à un manque d’effectifs en raison de la guerre contre le Hamas, défend toutefois une approche pragmatique. Le programme envisagé prévoirait des équipages non mixtes afin de respecter les impératifs de pudeur. Les femmes servent déjà dans certaines unités combattantes, notamment dans la défense des frontières. En 2025, elles représentaient plus de 21 % des soldats de combat.