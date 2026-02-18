LIVE BLOG | 85 pays condamnent le renforcement du contrôle israélien en Judée-Samarie
Le texte dénonce des mesures "unilatérales" destinées à étendre une présence jugée "illégale" au regard du droit international et appelle à leur annulation immédiate
L’Iran et la Russie annoncent des manœuvres navales conjointes en mer d’Oman
L'Iran et la Russie mèneront prochainement des exercices navals conjoints en mer d’Oman et dans le nord de l’océan Indien, selon l’agence iranienne Fars. Ces manœuvres interviennent quelques jours après des exercices des Gardiens de la révolution dans le détroit d’Ormuz, zone stratégique pour le transit mondial d’hydrocarbures. Selon un commandant de la marine iranienne, l’objectif affiché est de renforcer la coordination bilatérale face aux menaces pesant sur la sécurité maritime. Les deux pays évoquent notamment la lutte contre le « terrorisme maritime » et la protection des voies de navigation. Ces exercices s’inscrivent dans un contexte de coopération militaire croissante entre Moscou et Téhéran, alors que les tensions persistent dans la région du Golfe et que la guerre en Ukraine redessine certains équilibres stratégiques.
Keir Starmer et Donald Trump échangent sur l’Iran, Gaza et l’Ukraine
Le Premier ministre britannique Keir Starmer s’est entretenu avec le président américain Donald Trump lors d’un échange téléphonique consacré à plusieurs dossiers internationaux majeurs, a indiqué Downing Street. Les discussions ont porté sur les négociations liées au conflit entre la Russie et l’Ukraine, actuellement menées à Genève sous médiation américaine, ainsi que sur les pourparlers entre Washington et Téhéran concernant le programme nucléaire iranien. La situation à Gaza a également été évoquée. Keir Starmer a insisté sur la nécessité d’assurer un accès humanitaire accru.
Israël : des rabbins s’opposent à l’intégration des femmes dans le corps blindé
Plusieurs figures majeures du sionisme religieux ont adressé une lettre au Premier ministre Benjamin Netanyahou pour demander l’arrêt d’un projet pilote visant à intégrer des femmes au sein du corps blindé de Tsahal. Les signataires estiment qu’une telle mesure placerait les soldats orthodoxes face à un conflit insoluble entre service militaire et exigences religieuses. Selon eux, la mixité dans les unités de chars affaiblirait « l’armée du peuple » et nuirait à la cohésion. L’armée, confrontée à un manque d’effectifs en raison de la guerre contre le Hamas, défend toutefois une approche pragmatique. Le programme envisagé prévoirait des équipages non mixtes afin de respecter les impératifs de pudeur. Les femmes servent déjà dans certaines unités combattantes, notamment dans la défense des frontières. En 2025, elles représentaient plus de 21 % des soldats de combat.
États-Unis : le milliardaire Les Wexner convoqué dans l’enquête parlementaire sur Epstein
Le milliardaire américain Les Wexner doit être entendu à huis clos par une commission du Congrès dans le cadre de l’enquête sur les archives liées à Jeffrey Epstein. Ancien proche du financier décédé, Wexner a indiqué qu’il coopérerait avec la convocation émise par des élus démocrates. Son nom apparaît à de nombreuses reprises dans les documents récemment publiés par le département de la Justice. Il a toujours nié toute implication dans les crimes d’Epstein et affirme n’avoir jamais eu connaissance de ses agissements. L’audition devrait porter sur la nature exacte de leurs relations et sur les révélations contenues dans les nouveaux dossiers.
Australie : une sénatrice critiquée après des propos visant les musulmans
La sénatrice australienne Pauline Hanson est vivement critiquée après des déclarations mettant en cause l’islam et suggérant qu’il n’existerait pas de « bons musulmans ». Le commissaire à la lutte contre les discriminations a exigé des excuses, estimant que ces propos alimentent les divisions et la peur. La ministre de l’Intérieur a dénoncé des paroles « cruelles » et indignes d’un responsable public. Pauline Hanson a ensuite assuré ne pas vouloir stigmatiser l’ensemble des musulmans, tout en maintenant ses critiques contre certaines pratiques. Son parti, One Nation, enregistre actuellement une progression dans les sondages.
Jeux olympiques d’hiver 2026 : l’Israélienne Mariia Seniuk qualifiée pour le programme libre
La patineuse artistique israélienne Mariia Seniuk s’est qualifiée pour le programme libre aux Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026. Avec un score de 58,61 points lors du programme court, elle termine 22e et intègre les 24 premières qualifiées. Pour sa première participation olympique, elle a livré une prestation propre, réussissant l’ensemble de ses éléments techniques. La jeune athlète a déclaré avoir ressenti le soutien du public malgré le contexte international tendu. Le programme libre, décisif pour l’attribution des médailles, se tiendra jeudi.
85 pays condamnent le renforcement du contrôle israélien en Judée-Samarie
Quatre-vingt-cinq pays ont soutenu une déclaration conjointe, initiée par la mission palestinienne à l’ONU, condamnant les récentes décisions du cabinet de sécurité israélien visant à renforcer le contrôle d’Israël en Judée-Samarie. Le texte dénonce des mesures "unilatérales" destinées à étendre une présence jugée "illégale" au regard du droit international et appelle à leur annulation immédiate, tout en exprimant une opposition ferme à toute forme d’annexion. Parmi les décisions incriminées figurent des dispositions facilitant l’achat de terres par des habitants juifs en Judée-Samarie, ainsi que l’expropriation de terrains revendiqués par des Palestiniens. La déclaration a reçu le soutien de pays issus d’Europe, du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Asie et des Amériques.