LIVE BLOG | Le cortège funèbre d'Ali Khamenei marqué par des appels à la vengeance
Parmi la foule vêtue de noir, plusieurs participants brandissaient des pancartes appelant à tuer Donald Trump et Benjamin Netanyahou.
Israël : une nouvelle promotion de pilotes de chasse reçoit ses ailes
L'armée israélienne a annoncé que les élèves de la 192ᵉ promotion du cours de pilotage recevront leurs ailes de pilote lors d'une cérémonie prévue cette semaine, en présence du président Isaac Herzog, du ministre de la Défense Israël Katz, du chef d'état-major Eyal Zamir et du commandant de l'armée de l'air. Les diplômés avaient commencé leur formation quelques mois avant les attaques du 7 octobre 2023 et l'ont poursuivie durant près de trois années de guerre. Le programme a été adapté en permanence aux réalités opérationnelles, intégrant les enseignements tirés des combats en temps réel. Les nouveaux officiers rejoindront désormais les unités opérationnelles de l'armée de l'air israélienne et participeront aux missions de défense et d'attaque de l'État d'Israël.
Israël Katz : "Tout dirigeant iranien qui menacera Israël sera éliminé"
En pleine cérémonie funéraire d'Ali Khamenei à Téhéran, le ministre israélien de la Défense Israël Katz a averti que tout dirigeant iranien qui chercherait à mettre en œuvre un plan visant à détruire Israël « sera neutralisé ». Il a également dénoncé les appels au meurtre visant Donald Trump et Benjamin Netanyahou, lancés par des participants aux funérailles.
Israël : un ex-juge de la Cour suprême alerte sur une « attaque contre la démocratie »
L'ancien juge de la Cour suprême Hanan Melcer a vivement critiqué la décision du gouvernement de refuser d'appliquer un arrêt de la Haute Cour de justice concernant le Conseil de la Deuxième Autorité, l'organisme chargé de réguler les chaînes de télévision et de radio commerciales en Israël. Selon lui, cette résolution, qui remet en cause l'autorité de la Haute Cour, « franchit une ligne rouge » et constitue « une attaque contre la démocratie ». Hanan Melcer estime que la crise institutionnelle actuelle rappelle le climat de fortes divisions provoqué par la réforme judiciaire avant le 7 octobre 2023. Il avertit que ces tensions internes pourraient, une nouvelle fois, être exploitées par les ennemis d'Israël.
Iran : appels à la vengeance lors des funérailles d'Ali Khamenei
Des appels à la vengeance ont marqué lundi le cortège funèbre de l'ancien guide suprême iranien Ali Khamenei à Téhéran. Son cercueil, recouvert du drapeau iranien, ainsi que ceux des membres de sa famille éliminés le 28 février lors des premières frappes israélo-américaines, ont traversé la capitale à bord d'un camion en direction de l'aéroport de Mehrabad. Parmi la foule vêtue de noir, plusieurs participants brandissaient des pancartes appelant à tuer Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Une effigie du président américain pendue a également été aperçue le long du cortège. « Nous ne sommes pas ici pour lui dire adieu, nous sommes ici pour nous venger », a déclaré une participante aux funérailles.
Iran : le cortège funèbre d'Ali Khamenei débute à Téhéran
L'Iran a donné le coup d'envoi du cortège funèbre de l'ancien guide suprême Ali Khamenei dans les rues de Téhéran. Son cercueil, recouvert du drapeau iranien, ainsi que ceux des membres de sa famille éliminés lors des frappes américano-israéliennes du 28 février, sont transportés sur un camion en direction de l'aéroport international de Mehrabad. Les autorités espèrent une forte mobilisation populaire pour afficher leur soutien au régime. De nombreuses rues ont été fermées, l'espace aérien restreint et une partie des activités suspendues. Les funérailles doivent s'achever jeudi avec l'inhumation d'Ali Khamenei au sanctuaire de l'imam Reza, à Mashhad, sa ville natale.