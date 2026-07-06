Israël : un ex-juge de la Cour suprême alerte sur une « attaque contre la démocratie »

L'ancien juge de la Cour suprême Hanan Melcer a vivement critiqué la décision du gouvernement de refuser d'appliquer un arrêt de la Haute Cour de justice concernant le Conseil de la Deuxième Autorité, l'organisme chargé de réguler les chaînes de télévision et de radio commerciales en Israël. Selon lui, cette résolution, qui remet en cause l'autorité de la Haute Cour, « franchit une ligne rouge » et constitue « une attaque contre la démocratie ». Hanan Melcer estime que la crise institutionnelle actuelle rappelle le climat de fortes divisions provoqué par la réforme judiciaire avant le 7 octobre 2023. Il avertit que ces tensions internes pourraient, une nouvelle fois, être exploitées par les ennemis d'Israël.