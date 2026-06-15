LIVE BLOG | Donald Trump annonce un accord "finalisé" avec l’Iran et la réouverture du détroit d’Ormuz
La signature officielle du texte serait prévue le 19 juin à Genève.
Un responsable israélien à i24NEWS : Israël ne doit pas se retirer du Liban dans le cadre de l'accord avec l’Iran
Un haut responsable israélien a déclaré à i24NEWS qu’Israël ne devrait pas retirer ses forces du Liban dans le cadre des accords ou des arrangements actuellement discutés avec l’Iran. Selon cette source, une question demeure toutefois en suspens : Israël conservera-t-il la liberté d’agir contre le renforcement militaire du Hezbollah, ou pourra-t-il uniquement répondre à des tirs et à des attaques visant des soldats de Tsahal ou des civils israéliens ? Cette interrogation est au cœur des discussions sécuritaires autour de l’application de l’accord en cours de finalisation.
La Chine « se félicite » de l’accord et « salue » la médiation du Pakistan
La Chine a salué lundi l’accord conclu entre les États-Unis et l’Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, tout en rendant hommage au rôle joué par le Pakistan dans les négociations. « La Chine se félicite que les États-Unis et l’Iran soient parvenus à un accord sur le contenu du mémorandum d’entente de première phase, et salue les efforts de médiation déployés par le Pakistan », a déclaré Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Pékin a exprimé cette position lors d’un point presse régulier, soulignant son soutien aux efforts diplomatiques visant à stabiliser la région.
Les États-Unis et l’Iran vont tenir des discussions préparatoires à Doha avant la signature d’un accord
Des délégations américaines et iraniennes doivent se rendre cette semaine à Doha pour des discussions indirectes préparatoires à la signature, prévue vendredi à Genève, d’un accord destiné à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. « Des réunions préparatoires distinctes avec chacune des parties se tiendront cette semaine à Doha, avant la signature officielle en Suisse et le lancement des discussions techniques », a déclaré à l’AFP, sous couvert d’anonymat, un diplomate proche des négociations. Selon cette source, les médiateurs qataris ont quitté Téhéran après « 17 heures de négociations intensives », entamées dimanche et ayant abouti à un accord.
Tsahal assouplit les restrictions du Commandement du Front intérieur
À l’issue d’une nouvelle évaluation de la situation, Tsahal a annoncé un assouplissement des consignes de sécurité à compter de ce lundi 15 juin à 10h00 et jusqu’au mardi 16 juin à 20h00. La principale mesure concerne la levée de la limite de rassemblement de 5.000 personnes dans l’ensemble du pays. Dans la zone frontalière du nord (« ligne de confrontation »), les restrictions actuelles restent toutefois inchangées et l’activité demeure partielle. Le Commandement du Front intérieur précise qu’il poursuit ses évaluations en continu. Toute modification supplémentaire des consignes sera communiquée via les canaux officiels de Tsahal et du Front intérieur.
Gadi Eisenkot : « Un gouffre sépare les promesses de victoire totale de la réalité d’aujourd’hui »
L’ancien chef d’état-major et député Gadi Eisenkot a vivement critiqué le gouvernement israélien après l’annonce de l’accord en cours de finalisation concernant le Liban. Selon lui, près de trois ans après « l’échec du 7 octobre », Israël se réveille face à un accord élaboré « loin d’ici et loin des intérêts israéliens ». Eisenkot estime que ce qui avait commencé par « l’échec le plus grave de l’histoire du pays » aboutit aujourd’hui au « résultat désastreux d’un gouvernement en échec ». Il accuse l’exécutif d’avoir agi sans stratégie, sans courage politique ni leadership, tout en perdant progressivement la confiance du public et des alliés d’Israël. « Un immense gouffre sépare les promesses vides de "victoire totale" de la réalité de ce matin », a-t-il déclaré.
L’ancien chef militaire affirme que les Israéliens attendaient un accord garantissant l’éloignement des menaces à la frontière nord, la suppression du danger des missiles, la fin des équations de dissuasion imposées par le Hezbollah et la préservation de la liberté d’action de Tsahal. Selon lui, une occasion stratégique et sécuritaire majeure a été manquée. Eisenkot reproche également à Benjamin Netanyahou de ne pas s’adresser directement à la population. « Une fois encore, les citoyens israéliens découvrent les détails de l’accord à travers les déclarations de dirigeants étrangers », a-t-il dénoncé. Il a enfin exprimé son soutien aux habitants du nord d’Israël, déplacés ou confrontés aux tirs depuis plus de deux ans et demi. « Les habitants du nord découvrent ce matin que leurs maisons et leur sécurité restent exposées aux menaces. Nous ne les abandonnerons pas », a-t-il assuré. Concluant son message, Eisenkot a appelé à un « leadership responsable et réfléchi », capable selon lui de défendre les intérêts nationaux et sécuritaires d’Israël. « Israël doit gagner. Israël gagnera », a-t-il affirmé.
Justice britannique : verdict attendu sur l’interdiction de Palestine Action
La Haute Cour de Londres doit rendre ce lundi sa décision dans le bras de fer opposant le gouvernement britannique au groupe militant pro-palestinien Palestine Action. L’organisation a été interdite le 5 juillet 2025 et son soutien ou son appartenance sont désormais passibles de poursuites au titre de la législation antiterroriste, avec des peines pouvant aller jusqu’à 14 ans de prison. La décision du tribunal devra déterminer si le gouvernement a outrepassé ses pouvoirs en prononçant cette interdiction. Depuis l’entrée en vigueur de la mesure, près de 3.000 personnes ont été arrêtées lors de manifestations liées au groupe. Palestine Action figure désormais sur la liste noire britannique aux côtés du Hamas et du Hezbollah. Cette interdiction a suscité des critiques de la part de ceux qui estiment que Londres élargit excessivement la définition du terrorisme. La ministre de l’Intérieur Yvette Cooper a toutefois défendu cette décision, affirmant que Palestine Action n’était « pas une organisation non violente ».
Emmanuel Macron : un « cessez-le-feu robuste et durable est indispensable » au Liban
Emmanuel Macron a réaffirmé le soutien de la France aux autorités libanaises, estimant que seule la restauration de la souveraineté de l’État permettra d’assurer la stabilité et l’intégrité territoriale du Liban. Dans un message publié sur X, le président français a assuré que Paris continuerait à soutenir les efforts de Beyrouth. « Un cessez-le-feu robuste et durable est pour cela indispensable », a-t-il martelé.
Ormuz : Paris et Londres prêts à accompagner la réouverture du détroit
Emmanuel Macron a annoncé que la mission maritime internationale mise en place par la France et le Royaume-Uni était « prête à accompagner » la réouverture du détroit d’Ormuz. Le président français a appelé à une mise en œuvre « rapide et complète » de l’accord entre Washington et Téhéran. « Les moyens sont en place et prêts à être engagés », a-t-il affirmé. Selon lui, « la reprise du trafic maritime, sans restriction ni péage, est une condition indispensable à la stabilité régionale et à l’économie mondiale ».
JD Vance : l’accord pourrait « transformer fondamentalement le Moyen-Orient »
Le vice-président américain JD Vance a estimé que l’accord conclu avec l’Iran pourrait « transformer fondamentalement le Moyen-Orient pour les 50 prochaines années ». Interrogé sur Fox News, il a affirmé que le texte garantirait que Téhéran « ne possédera jamais l’arme nucléaire ». JD Vance a également indiqué qu’il prévoyait d’assister à la cérémonie de signature vendredi à Genève. « Je compte bien y être, mais il est possible que le président lui-même soit présent », a-t-il déclaré à propos de Donald Trump.
Yaïr Golan : l’accord avec l’Iran « efface » les acquis militaires d’Israël
Le chef du parti Les Démocrates, Yaïr Golan, a critiqué l’accord conclu entre les États-Unis et l’Iran, qu’il juge néfaste pour Israël. Selon lui, « les immenses succès militaires obtenus grâce au courage de nos pilotes et au sang de nos combattants ont été effacés ». Il accuse également Benjamin Netanyahou d’être resté « à l’écart, faible, malade, isolé et sans influence » pendant les négociations. Yaïr Golan qualifie l’accord de « point culminant de nombreuses années d’échec » et estime que le Premier ministre, qui promettait une « victoire totale », laisse derrière lui « des ennemis d’Israël plus forts, un Israël plus faible et une capacité de dissuasion qui s’érode sous nos yeux ».
Le dollar recule après l’accord entre Washington et Téhéran
Le dollar américain a atteint son plus bas niveau depuis dix jours face aux principales devises après l’annonce d’un accord préliminaire entre les États-Unis et l’Iran visant à mettre fin à la guerre. Les marchés ont réagi favorablement à cette perspective de désescalade, favorisant les actifs plus risqués. Le protocole d’accord doit être signé officiellement vendredi en Suisse, même si les investisseurs restent prudents en attendant davantage de détails. Parallèlement, les prix du pétrole ont chuté, le Brent perdant plus de 4 % pour tomber à 83,82 dollars le baril.
L'accord conclut à un « arrêt immédiat et permanent des opérations militaires sur tous les fronts », assure le Pakistan
Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, dont le pays a joué un rôle de médiateur entre Washington et Téhéran, a confirmé qu’une cérémonie de signature de l’accord est prévue vendredi en Suisse. « Les deux parties ont déclaré l'arrêt immédiat et permanent des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban », a-t-il affirmé. « Avec l'accord désormais en place, les médiateurs faciliteront une série de réunions cette semaine », a-t-il ajouté. La signature officielle doit marquer le lancement d’un processus de négociations en vue d’un accord définitif entre les États-Unis et l’Iran.
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Washington dément tout déblocage anticipé de fonds iraniens
Un responsable américain a rejeté les affirmations iraniennes selon lesquelles Téhéran recevrait des milliards de dollars d’avoirs gelés avant le début de la période de négociations de 60 jours prévue après la signature de l’accord. « Cela est totalement faux. Il s’agit d’un accord fondé sur des résultats concrets, et aucun fonds gelé ne sera débloqué tant que les Iraniens n’auront pas mis en œuvre leurs engagements », a déclaré ce responsable à CNN. Cette mise au point intervient après des informations publiées par des médias iraniens évoquant le déblocage immédiat de plusieurs milliards de dollars d’avoirs iraniens.
Détroit d’Ormuz : Washington prépare la levée du blocus naval
Selon CNN, l’armée américaine a reçu l’ordre de lever vendredi le blocus naval imposé par les États-Unis dans le détroit d’Ormuz, sous réserve de la signature de l’accord avec l’Iran. Donald Trump avait annoncé dimanche autoriser « la levée immédiate du blocus naval américain » des ports iraniens après l’accord conclu avec Téhéran. Le président américain a également déclaré : « Avec la réouverture du détroit lors de la signature de l’accord vendredi, et après les opérations de déminage, le pétrole circulera à nouveau dans les deux sens pour la région et pour le monde. »
Accord Washington-Téhéran : Emmanuel Macron salue "l'effort diplomatique" et appelle à sa mise en œuvre "rapide et complète"
Emmanuel Macron a salué l’accord conclu entre les États-Unis et l’Iran, qu’il qualifie de « fruit d’un effort diplomatique auquel ont contribué plusieurs partenaires ».
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Dans un message publié sur X, le président français a déclaré : « J’appelle à sa mise en œuvre rapide et complète par tous les belligérants », notamment pour permettre la réouverture « urgente et inconditionnelle du détroit d’Ormuz ». « Cet accord ouvre également la voie à une négociation globale au service de la paix et de la sécurité de tous au Moyen-Orient », a-t-il ajouté. Le chef de l’État français a enfin réaffirmé que la France poursuivait ses efforts en faveur d’un « cessez-le-feu robuste et durable » au Liban.
Un média iranien affirme que Washington va débloquer 12 milliards de dollars
L’agence de presse iranienne Mehr a publié lundi un document présenté comme un protocole d’accord en 14 points conclu entre l’Iran et les États-Unis. Selon ce texte, Washington accepterait de débloquer immédiatement 12 milliards de dollars d’avoirs iraniens gelés. Le document prévoit également la libération de 24 milliards de dollars au total durant la période de négociations de 60 jours qui doit suivre la signature de l’accord. « La moitié de cette somme doit être mise à la disposition de l’Iran avant le début des négociations », précise le texte publié par Mehr. Aucune confirmation officielle n’a toutefois été apportée par les autorités américaines ou iraniennes. Cette mesure constituerait l’un des volets économiques majeurs de l’accord annoncé entre Washington et Téhéran.
L’E4 prêt à lever certaines sanctions contre l’Iran
Le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et l’Italie ont salué l’accord conclu entre les États-Unis et l’Iran visant à mettre fin aux hostilités au Moyen-Orient. Dans un communiqué conjoint, les quatre pays ont réaffirmé que « l’Iran ne doit jamais acquérir l’arme nucléaire ». Les dirigeants européens se disent prêts à travailler avec Washington, Téhéran et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Ils affirment également être disposés à lever certaines sanctions visant l’Iran. Cette ouverture reste toutefois conditionnée à des « mesures claires et vérifiables » concernant le programme nucléaire iranien. L’E4 espère que l’accord-cadre ouvrira la voie à un règlement durable de la crise.
ONU, Europe et alliés saluent l’accord entre Washington et Téhéran
Les réactions internationales se multiplient après l’annonce d’un accord entre les États-Unis et l’Iran. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a qualifié l’accord d’« étape cruciale vers un règlement pacifique du conflit ». Le Premier ministre britannique Keir Starmer a félicité Donald Trump ainsi que les médiateurs pakistanais et qataris pour leur rôle dans les négociations. Le président français Emmanuel Macron a indiqué que le G7 examinerait les conséquences de l’accord, notamment la réouverture durable du détroit d’Ormuz et l’avenir du dossier nucléaire iranien. La Turquie a appelé à éviter toute provocation susceptible de compromettre le processus. Le Qatar a exprimé son « soutien total » aux efforts visant à renforcer la stabilité régionale. Le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont également salué une avancée susceptible de sécuriser les routes commerciales mondiales.
Le pétrole chute après l’annonce d’un accord de paix
Les cours du pétrole ont fortement reculé lundi à l’ouverture des marchés asiatiques. Le Brent de la mer du Nord a perdu près de 4 %, tombant sous les 84 dollars le baril. Le pétrole américain WTI a cédé plus de 4 %, après avoir chuté de près de 5 % en début de séance. Les investisseurs anticipent une réouverture rapide du détroit d’Ormuz et une reprise normale du trafic maritime dans le Golfe. La perspective d’une levée du blocus naval américain et d’un retour progressif du pétrole iranien sur les marchés pèse également sur les prix.
Téhéran affirme avoir remporté « de grandes victoires »
L’Iran a revendiqué une issue favorable au conflit qui l’opposait à Israël et aux États-Unis. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, a déclaré à la télévision d’État que « la République islamique d’Iran a remporté de grandes victoires dans cette guerre ». Selon lui, les objectifs poursuivis par les adversaires de l’Iran ont échoué. Le responsable iranien a également affirmé que le protocole d’accord conclu avec Washington mettait « fin immédiatement à la guerre ». Tout en saluant l’accord, il a toutefois souligné que « la méfiance demeure » à l’égard des États-Unis. Téhéran insiste désormais sur l’ouverture de négociations devant conduire à un accord définitif dans les 60 prochains jours.