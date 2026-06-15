LIVE BLOG | Donald Trump annonce un accord "finalisé" avec l’Iran et la réouverture du détroit d’Ormuz

Gadi Eisenkot : « Un gouffre sépare les promesses de victoire totale de la réalité d’aujourd’hui »

L’ancien chef d’état-major et député Gadi Eisenkot a vivement critiqué le gouvernement israélien après l’annonce de l’accord en cours de finalisation concernant le Liban. Selon lui, près de trois ans après « l’échec du 7 octobre », Israël se réveille face à un accord élaboré « loin d’ici et loin des intérêts israéliens ». Eisenkot estime que ce qui avait commencé par « l’échec le plus grave de l’histoire du pays » aboutit aujourd’hui au « résultat désastreux d’un gouvernement en échec ». Il accuse l’exécutif d’avoir agi sans stratégie, sans courage politique ni leadership, tout en perdant progressivement la confiance du public et des alliés d’Israël. « Un immense gouffre sépare les promesses vides de "victoire totale" de la réalité de ce matin », a-t-il déclaré.

L’ancien chef militaire affirme que les Israéliens attendaient un accord garantissant l’éloignement des menaces à la frontière nord, la suppression du danger des missiles, la fin des équations de dissuasion imposées par le Hezbollah et la préservation de la liberté d’action de Tsahal. Selon lui, une occasion stratégique et sécuritaire majeure a été manquée. Eisenkot reproche également à Benjamin Netanyahou de ne pas s’adresser directement à la population. « Une fois encore, les citoyens israéliens découvrent les détails de l’accord à travers les déclarations de dirigeants étrangers », a-t-il dénoncé. Il a enfin exprimé son soutien aux habitants du nord d’Israël, déplacés ou confrontés aux tirs depuis plus de deux ans et demi. « Les habitants du nord découvrent ce matin que leurs maisons et leur sécurité restent exposées aux menaces. Nous ne les abandonnerons pas », a-t-il assuré. Concluant son message, Eisenkot a appelé à un « leadership responsable et réfléchi », capable selon lui de défendre les intérêts nationaux et sécuritaires d’Israël. « Israël doit gagner. Israël gagnera », a-t-il affirmé.