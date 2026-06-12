LIVE BLOG | Donald Trump : "Aujourd’hui nous avons mis fin à la guerre"
Le président américain a assuré que l'Iran renonçait définitivement à l’arme nucléaire
Le président du Somaliland attendu dimanche à Yad Vashem
Le président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdilahi, effectuera dimanche une visite à Yad Vashem à Jérusalem, a indiqué l'institution dans un communiqué. Au programme figurent une visite guidée du Musée d’histoire de la Shoah, du Mémorial des enfants, du Livre des noms ainsi qu’une cérémonie de recueillement dans la Salle du Souvenir. Le président sera accompagné tout au long de sa visite par le président de Yad Vashem Dani Dayan. Il s’agit de la première confirmation officielle de la visite du président du Somaliland en Israël.
Les Émirats arabes unis, le Qatar et le Pakistan auraient convaincu Trump de renoncer à frapper l’Iran
L’émir du Qatar, le président des Émirats arabes unis et le chef d’état-major de l’armée pakistanaise auraient persuadé le président américain Donald Trump qu’un accord avec l’Iran était à portée de main, contribuant ainsi à l’annulation de frappes américaines prévues contre la République islamique, a rapporté Politico. D’après le média, un responsable israélien a indiqué que l’accord en discussion porte pour l’heure uniquement sur le détroit d’Ormuz et sur le blocus américain visant les ports iraniens. Plusieurs diplomates ont par ailleurs exprimé leur scepticisme quant à une implication directe du guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, dans l’accord. "Je le croirai quand je le verrai", a ainsi déclaré un diplomate arabe cité par Politico.
Selon un média proche du Hezbollah, le Liban serait inclus dans l’accord de cessez-le-feu avec l'Iran
Le quotidien libanais Al-Akhbar, réputé proche du Hezbollah, affirme que les États-Unis ont confirmé que le Liban est inclus dans l’accord de cessez-le-feu avec l'Iran en cours de finalisation. Selon le journal, le président américain Donald Trump se serait entretenu à trois reprises avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou au sujet du Liban. L’accord prévoirait une cessation totale des opérations militaires, l’établissement d’un calendrier pour un retrait israélien du Liban, des travaux de déblaiement des zones concernées ainsi que la libération de prisonniers libanais. Toujours selon Al-Akhbar, une avancée décisive aurait été obtenue jeudi à Doha lors de discussions impliquant le Premier ministre qatari, un haut responsable iranien et un émissaire de haut rang de l’administration Trump. Le journal affirme également que le Qatar a proposé une solution acceptable pour les deux parties concernant les fonds iraniens gelés.
Les États-Unis envisageraient de réduire leur contribution militaire aux opérations de l’OTAN en Europe
Les États-Unis prévoiraient de réduire significativement les moyens militaires mis à la disposition des opérations de l’OTAN en Europe, selon un article du New York Times citant deux hauts responsables européens. Le plan envisagé comprendrait une diminution du nombre d’avions de chasse et d’appareils de surveillance maritime déployés sur le continent, ainsi que le redéploiement d’un sous-marin lanceur de missiles et d’un porte-avions vers d’autres théâtres d’opérations. Selon le quotidien américain, ces réductions pourraient affaiblir les capacités de surveillance de l’Alliance atlantique ainsi que son aptitude à mener des frappes à longue portée. Reuters précise ne pas être en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante.
Les États-Unis affirment avoir abattu deux drones iraniens au-dessus du détroit d’Ormuz
Les forces américaines ont abattu deux drones d’attaque iraniens à usage unique qui auraient visé des navires commerciaux transitant par le détroit d’Ormuz, a indiqué un responsable américain à Reuters sous couvert d’anonymat. Selon cette source, Téhéran semble tenter de s’en prendre au trafic maritime dans cette voie stratégique, théâtre de nouvelles tensions entre les États-Unis et l’Iran. Le responsable a toutefois précisé que la circulation des navires à travers le détroit se poursuivait normalement malgré l’incident.
Tsahal a intercepté un drone près de ses troupes dans le sud du Liban
L'armée israélienne a annoncé avoir intercepté un drone repéré à proximité de soldats opérant dans le sud du Liban. Les tentatives d'interception ont déclenché les sirènes d'alerte dans la localité frontalière de Metula, dans le nord d'Israël. Peu auparavant, des alertes avaient été activées dans la ville en raison d'une suspicion d'attaque de drone lancée par le Hezbollah. Aucun blessé ni dégât n'a été signalé.
L’Iran bloque un pétrolier près du détroit d’Ormuz après des explosions à Bandar Abbas
Les forces iraniennes ont empêché un pétrolier d’entrer dans le détroit d’Ormuz sans coordination préalable, selon les médias d’État iraniens. Cette annonce est intervenue dans la nuit de jeudi à vendredi, peu après que des explosions ont été entendues près de la ville portuaire de Bandar Abbas, dans le sud de l’Iran. Les autorités n’ont pas précisé l’identité du navire ni les circonstances exactes de l’incident, alors que les tensions restent élevées dans cette zone stratégique pour le trafic maritime mondial.
Benjamin Netanyahou aurait été pris de court par l’annonce de Donald Trump
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n’aurait pas été informé à l’avance de la décision du président américain Donald Trump de renoncer à de nouvelles frappes contre l’Iran et d’annoncer qu’un accord pourrait être signé prochainement. Selon le site Axios, qui cite une source au fait du dossier, cette annonce a pris le dirigeant israélien par surprise. Cet épisode met en lumière un possible manque de coordination entre Washington et Jérusalem sur un dossier pourtant au cœur des préoccupations sécuritaires israéliennes.
Diplomatie iranienne : aucun accord final avec Washington à ce stade
L’Iran n’a pas encore pris de décision définitive concernant un éventuel accord avec les États-Unis et n’entend pas franchir ses "lignes rouges" dans les négociations, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei. Selon lui, les informations faisant état d’une date ou d’un lieu de signature d’un accord restent spéculatives et rien n’a encore été finalisé. Baghaei a toutefois indiqué qu’une grande partie du texte de l’accord avait déjà été élaborée, tout en accusant Washington d’avoir modifié à plusieurs reprises ses positions au cours des pourparlers.
Donald Trump : "Aujourd’hui nous avons mis fin à la guerre"
Le président américain Donald Trump a affirmé que la guerre avait pris fin ce vendredi, déclarant que l’Iran avait accepté de ne jamais détenir d’arme nucléaire. "Aujourd’hui, nous avons mis fin à la guerre", a-t-il déclaré, se félicitant de ce qu’il a présenté comme un engagement historique de Téhéran. Selon Trump, l’accord obtenu garantit que l’Iran ne possédera "jamais" l’arme nucléaire, sans fournir davantage de détails sur les modalités de cet engagement.