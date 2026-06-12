LIVE BLOG | Donald Trump : "Aujourd’hui nous avons mis fin à la guerre"

Les Émirats arabes unis, le Qatar et le Pakistan auraient convaincu Trump de renoncer à frapper l’Iran

L’émir du Qatar, le président des Émirats arabes unis et le chef d’état-major de l’armée pakistanaise auraient persuadé le président américain Donald Trump qu’un accord avec l’Iran était à portée de main, contribuant ainsi à l’annulation de frappes américaines prévues contre la République islamique, a rapporté Politico. D’après le média, un responsable israélien a indiqué que l’accord en discussion porte pour l’heure uniquement sur le détroit d’Ormuz et sur le blocus américain visant les ports iraniens. Plusieurs diplomates ont par ailleurs exprimé leur scepticisme quant à une implication directe du guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, dans l’accord. "Je le croirai quand je le verrai", a ainsi déclaré un diplomate arabe cité par Politico.