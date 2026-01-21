LIVE BLOG | Benjamin Netanyahou accepte l'invitation de Donald Trump à rejoindre le Conseil de paix
Israël rejoint l'Argentine, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Hongrie, le Kazakhstan, le Maroc, les Émirats arabes unis et le Vietnam qui ont déjà accepté l'invitation du président américain
Sud-Liban : deuxième frappe de Tsahal contre un terroriste du Hezbollah en moins de deux heures
"En réponse aux violations répétées des accords de cessez-le-feu par le Hezbollah, Tsahal a frappé il y a peu un terroriste du Hezbollah dans la région de Bourj el-Chamali, dans le sud du Liban", a indiqué l'armée israélienne.
Tsahal déjoue une tentative de contrebande par drone d'une mitrailleuse depuis l'Égypte
Une tentative de contrebande d'une mitrailleuse depuis l'Égypte vers Israël à l'aide d'un drone a été déjouée hier, a indiqué l'armée israélienne. Le drone a été repéré alors qu'il franchissait la frontière par le réseau de contrôle aérien de l'armée de l'air israélienne. Tsahal indique qu'après avoir repéré le drone, les troupes de la brigade régionale Paran ont abattu l'appareil. Il s'est avéré qu'il transportait une mitrailleuse FN MAG.
Sud-Liban : les médias locaux rapportent qu'une personne a été tuée lors d'une frappe effectuée par un drone israélien contre un véhicule à Zaharani
La France réclame un exercice de l’OTAN au Groenland face aux pressions américaines
La France a demandé l’organisation d’un exercice de l’OTAN au Groenland et s’est dite prête à y contribuer, a annoncé mercredi l’Élysée. Cette initiative intervient alors que le président américain Donald Trump arrive à Davos, où il devrait profiter du Forum économique mondial pour relancer sa volonté d’acquérir le territoire arctique sous souveraineté danoise, malgré les protestations européennes, dans ce qui semble être la plus grave détérioration des relations transatlantiques depuis des décennies. La veille à Davos, Emmanuel Macron avait affirmé que l’Europe ne céderait ni aux intimidations ni aux "brutes", dénonçant vivement la menace de Trump d’imposer de lourds droits de douane si les Européens refusaient son projet sur le Groenland. Plusieurs dirigeants de l’OTAN ont mis en garde contre les conséquences potentielles de cette stratégie américaine pour l’Alliance, tandis que Trump lie aussi cette question à son ressentiment de ne pas avoir reçu le prix Nobel de la paix.
Violation du cessez-le-feu au Sud-Liban : Tsahal frappe un terroriste du Hezbollah dans la région de Sidon
"En réponse aux violations répétées des accords de cessez-le-feu par le Hezbollah, Tsahal a frappé un terroriste du Hezbollah dans la région de Sidon, au Sud-Liban", a fait savoir l'armée israélienne.
Benjamin Netanyahou accepte l'invitation de Donald Trump à rejoindre le Conseil de paix
"Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé qu'il avait accepté l'invitation du président américain Donald Trump à rejoindre le Conseil de paix, aux côtés d'autres dirigeants mondiaux", a fait savoir le cabinet du chef du gouvernement israélien.
Donald Trump contraint de faire demi-tour et de changer d’avion pour se rendre au forum de Davos
Le président américain Donald Trump a dû interrompre son vol vers le Forum économique mondial de Davos après la détection d’un "problème électrique mineur" à bord d’Air Force One, peu après le décollage. Selon la Maison Blanche, l’appareil a fait demi-tour vers la base d'Andrews, dans le Maryland, afin de permettre au chef de l’État et à son entourage de changer d’avion. Donald Trump a ensuite repris son vol vers la Suisse à bord d’un nouvel appareil, après avoir décollé de nouveau environ deux heures et demie après son départ initial. La Maison Blanche a précisé que le voyage se poursuivrait normalement malgré cet incident technique sans gravité.
Nucléaire iranien : l’AIEA alerte sur une impasse préoccupante
Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a averti que le bras de fer avec l’Iran sur les inspections nucléaires ne pouvait "pas durer éternellement". S’exprimant au Forum économique mondial de Davos, il a indiqué que l’AIEA avait pu inspecter 13 installations nucléaires déclarées en Iran qui n’ont pas été bombardées, mais qu’aucun accès n’a été possible aux trois sites clés frappés en juin par les États-Unis et Israël : Natanz, Fordo et Ispahan. Selon l’AIEA, Téhéran doit d’abord remettre un rapport spécial expliquant ce qu’il est advenu de ces sites et des matières nucléaires, dont environ 440,9 kg d’uranium enrichi jusqu’à 60 %, un niveau proche du seuil militaire. Cette quantité permettrait, après enrichissement supplémentaire, de produire jusqu’à dix bombes nucléaires. En l’absence de ce rapport, Rafael Grossi prévient qu’il pourrait bientôt être dans l’incapacité de garantir que ces stocks n’ont pas été détournés ou dissimulés, appelant l’Iran à coopérer sans délai.
Donald Trump à propos du président syrien : un "enfant de chœur" ne saurait gérer la situation
Le président américain Donald Trump a exprimé mardi son soutien à son homologue syrien Ahmed al-Sharaa, qui a lancé une offensive contre les anciens alliés kurdes de Washington, affirmant qu'un "enfant de chœur" ne pourrait pas gérer la situation. "Le président syrien travaille très dur. Il travaille très, très dur. C'est un homme fort, un homme dur", a déclaré Trump aux journalistes à la Maison Blanche. "Son parcours est assez rude. Mais on ne va pas mettre un enfant de chœur à sa place et espérer que le travail soit fait", a-t-il ajouté.
Donald Trump demande à ses conseillers d'élaborer des "options militaires décisives" contre l'Iran
Le président américain Donald Trump pousse ses conseillers à élaborer des "options militaires décisives" contre l'Iran, rapporte le Wall Street Journal. Selon des sources officielles, Trump aurait utilisé à plusieurs reprises le terme "décisif" pour décrire l'effet qu'il attend de toute action américaine contre l'Iran. Ses conseillers à la Maison Blanche et au Pentagone ont donc élaboré toute une série d'options, parmi lesquelles des actions visant à renverser le régime. D'autres options, dont l'objectif est plus limité, incluraient des frappes contre des installations liées au Corps des gardiens de la révolution. Les responsables cités par le journal américain affirment que Trump n'a toujours pas exclu la possibilité de frappes, même si l'on ne sait pas encore quelle sera sa décision finale.