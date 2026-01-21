Sud-Liban : deuxième frappe de Tsahal contre un terroriste du Hezbollah en moins de deux heures

"En réponse aux violations répétées des accords de cessez-le-feu par le Hezbollah, Tsahal a frappé il y a peu un terroriste du Hezbollah dans la région de Bourj el-Chamali, dans le sud du Liban", a indiqué l'armée israélienne.