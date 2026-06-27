LIVE BLOG | Frappes américaines en Iran, Téhéran affirme avoir visé des positions militaires américaines
Les Gardiens de la Révolution affirment avoir ciblé des positions américaines dans la région en représailles aux frappes américaines.
Coupe du monde : l'Iran tenu en échec par l'Égypte (1-1)
L'Iran a concédé un match nul (1-1) face à l'Égypte au terme d'une rencontre intense du groupe G à Seattle. Les Iraniens ont cru arracher la victoire dans le temps additionnel, mais un but de Shojae Khalilzadeh a été annulé après intervention de la VAR (assistance vidéo à l'arbitrage) pour un hors-jeu. Troisième du groupe avec trois points, l'Iran doit désormais attendre de savoir s'il figurera parmi les meilleurs troisièmes qualifiés. De son côté, l'Égypte termine deuxième du groupe et se qualifie pour les seizièmes de finale, une première dans son histoire en Coupe du monde. Les « Pharaons » affronteront l'Australie le 3 juillet au Texas.
Marco Rubio : «Nous entreprenons des étapes significatives»
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est félicité de la signature de l'accord-cadre entre Israël et le Liban, soutenu par les États-Unis. «Les États-Unis sont fiers de participer à l’accord-cadre trilatéral historique d’aujourd’hui entre Israël et le Liban», a-t-il déclaré. Tout en reconnaissant que «beaucoup de travail» reste à accomplir, il a estimé que les parties «entreprennent des étapes significatives vers un avenir de paix, de prospérité et de coexistence mutuelle».
https://x.com/i/web/status/2070656157937754306
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Les Gardiens de la Révolution disent avoir frappé des positions militaires américaines dans la région
Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont annoncé samedi avoir visé des positions militaires américaines dans la région du Golfe, en représailles aux frappes menées quelques heures plus tôt par les États-Unis contre des cibles en Iran. Cette riposte intervient après que Washington a accusé Téhéran d'avoir attaqué un navire commercial dans le détroit d'Ormuz, qualifiant cet acte de violation du cessez-le-feu. Dans un communiqué, les Gardiens de la Révolution ont lancé un avertissement à Washington : « Si l’agression se répète, notre réponse sera plus large que ça. »
Liban : des partisans du Hezbollah manifestent à Beyrouth contre l’accord avec Israël
Des centaines de partisans du Hezbollah ont manifesté dans la nuit de vendredi à samedi dans plusieurs quartiers de Beyrouth pour dénoncer l'accord-cadre conclu entre le Liban, Israël et les États-Unis. Selon l'Agence nationale d'information libanaise (ANI), des cortèges à moto ont traversé le centre de la capitale et la route menant à l'aéroport, tandis que des pneus enflammés ont été utilisés pour bloquer certains axes. L'armée libanaise a déployé plusieurs barrages temporaires afin de prévenir tout débordement. Le Hezbollah, qui s'oppose aux négociations avec Israël, continue d'exiger le retrait total des forces israéliennes du sud du Liban.
JD Vance prévient que les États-Unis répondront à toute attaque iranienne par la « violence »
Le vice-président américain JD Vance a adressé une mise en garde ferme à Téhéran après les dernières tensions militaires dans le Golfe. Dans un message publié sur X, il a affirmé que toute nouvelle attaque iranienne entraînerait une riposte américaine.
https://x.com/i/web/status/2070630231023792362
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« L’Iran a signé un accord de cessez-le-feu. Nous l’avons respecté. S’ils ont des désaccords sur la mise en œuvre du protocole d’accord, ils peuvent décrocher leur téléphone. Mais la violence n’engendrera que la violence », a-t-il écrit, réaffirmant la volonté de Washington de répondre à toute escalade militaire.
Les États-Unis frappent des cibles en Iran en réponse au cargo attaqué
L'armée américaine a annoncé avoir mené des frappes contre plusieurs cibles en Iran, en représailles à l'attaque d'un cargo commercial dans le détroit d'Ormuz, que Washington attribue à Téhéran. Il s'agit de la première opération militaire américaine depuis la signature du protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran, le 17 juin. Selon le Commandement américain, les frappes ont visé des dépôts de missiles et de drones ainsi que des sites radar côtiers. Washington estime que l'attaque contre le navire marchand constitue une « violation claire du cessez-le-feu ». La télévision d'État iranienne a fait état d'une explosion dans le port de Sirik, dans le sud du pays, ainsi que de tirs d'avertissement contre des « navires en infraction » dans le détroit d'Ormuz. Plus tôt dans la journée, Donald Trump avait qualifié l'attaque du cargo de « violation stupide » du cessez-le-feu, avant d'éluder toute question sur une éventuelle riposte militaire en déclarant : « Vous verrez bien ».