LIVE BLOG | Frappes américaines en Iran, Téhéran affirme avoir visé des positions militaires américaines

Les Gardiens de la Révolution disent avoir frappé des positions militaires américaines dans la région

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont annoncé samedi avoir visé des positions militaires américaines dans la région du Golfe, en représailles aux frappes menées quelques heures plus tôt par les États-Unis contre des cibles en Iran. Cette riposte intervient après que Washington a accusé Téhéran d'avoir attaqué un navire commercial dans le détroit d'Ormuz, qualifiant cet acte de violation du cessez-le-feu. Dans un communiqué, les Gardiens de la Révolution ont lancé un avertissement à Washington : « Si l’agression se répète, notre réponse sera plus large que ça. »