LIVE BLOG | Frappes au Qatar : les condamnations se poursuivent, le bilan toujours en cours d'évaluation

Frappes au Qatar : les responsables sécuritaires israéliens seraient moins optimistes concernant le bilan

Au lendemain des frappes à Doha, les services de sécurité se montrent déjà moins optimistes quant au succès de l'opération qui ciblait les hauts dirigeants politiques du Hamas. Un responsable israélien a revu les prévisions à la baisse en déclarant : « À ce jour, aucune confirmation des éliminations n'a été obtenue. » Mardi soir, l'organisation terroriste a publié un communiqué officiel affirmant qu'aucun des hauts responsables de l'organisation ciblés par l'opération n'avait été touché, tout en confirmant qu'il y avait cinq morts sur les lieux : le fils de Khalil al-Hayya, son chef de bureau et trois gardes de sécurité et accompagnateurs.