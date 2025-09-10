LIVE BLOG | Frappes au Qatar : les condamnations se poursuivent, le bilan toujours en cours d'évaluation
Les responsables sécuritaires israéliens seraient moins optimistes que la veille concernant l'élimination effective des hauts dirigeants du Hamas
Au lendemain des frappes à Doha, les services de sécurité se montrent déjà moins optimistes quant au succès de l'opération qui ciblait les hauts dirigeants politiques du Hamas. Un responsable israélien a revu les prévisions à la baisse en déclarant : « À ce jour, aucune confirmation des éliminations n'a été obtenue. » Mardi soir, l'organisation terroriste a publié un communiqué officiel affirmant qu'aucun des hauts responsables de l'organisation ciblés par l'opération n'avait été touché, tout en confirmant qu'il y avait cinq morts sur les lieux : le fils de Khalil al-Hayya, son chef de bureau et trois gardes de sécurité et accompagnateurs.
Le Hamas se dit toujours ouvert aux négociations pour un cessez-le-feu
Un haut responsable du Hamas à l'étranger, Abd al-Rahman Shadid, a déclaré après les frappes israéliennes à Doha que le Hamas était était toujours ouvert à toutes les propositions qui lui seraient soumises par les différentes parties, à condition qu'elles incluent "les cinq éléments de l'accord relatif à la fin de la guerre".
Le Japon et l'Australie condamnent à leur tour les frappes israéliennes à Doha