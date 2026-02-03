LIVE BLOG | Rafah : la majorité des Palestiniens ayant tenté d'entrer à Gaza hier refoulés vers l’Égypte
Dans l’autre sens, seules douze personnes ont quitté Gaza pour l’Égypte le même jour
30 des 42 Palestiniens ayant tenté hier de regagner la bande de Gaza via le point de passage de Rafah ont été empêchés d’entrer et renvoyés en Égypte, selon la chaîne qatarie Al-Araby. D’après des sources citées par la chaîne, les personnes autorisées à poursuivre leur trajet auraient été interrogées à plusieurs reprises, notamment par des hommes armés et masqués à un barrage situé à environ 500 mètres du passage frontalier, avant d’être remises à Tsahal pour des contrôles de sécurité et la confiscation de leurs effets personnels. Le trajet des Palestiniens de retour à Gaza passe par Rafah, géré par des représentants de l’Autorité palestinienne avec des observateurs de l’Union européenne, puis par un checkpoint de l’armée israélienne sur l’axe Salah a-Din, avant un éventuel accès aux zones contrôlées par les terroristes du Hamas. La zone intermédiaire serait sous le contrôle des "Forces populaires", une milice opposée au Hamas. Dans l’autre sens, seules douze personnes ont quitté Gaza pour l’Égypte le même jour.
Violent incendie dans le vieux bazar de Jannat Abad, dans l'ouest de Téhéran
Un important incendie s’est déclaré dans un bazar situé à l’ouest de Téhéran, ont rapporté les médias d’État iraniens, sans que l’origine du sinistre ne soit connue à ce stade. Le feu a éclaté dans un marché du quartier de Jannat Abad, une zone densément occupée par des étals et des commerces. Selon Jalal Maleki, porte-parole des services d’incendie de la capitale, les flammes sont d’une telle ampleur qu’elles sont visibles depuis plusieurs secteurs de la ville.
Réouverture du passage de Rafah : seuls 12 Palestiniens ont rejoint l’Égypte
Seules douze personnes ont quitté la bande de Gaza pour entrer en Égypte lors du premier jour de la réouverture partielle du poste-frontière de Rafah, a indiqué une source frontalière à l’AFP. Selon cette source, le groupe était composé de cinq blessés et de sept accompagnants, un chiffre nettement inférieur au quota fixé, qui prévoyait le passage quotidien de 50 patients, chacun autorisé à être accompagné de deux personnes. Trois responsables égyptiens ont confirmé cet écart, sans que les raisons de cette limitation ne soient précisées. Le nombre de personnes ayant fait le trajet inverse, de l’Égypte vers Gaza, N'est quant à lui pas connu pour le moment.
Antisémitisme : Donald Trump réclame un milliard de dollars de dommages et intérêts à Harvard
Le président américain Donald Trump a annoncé que son administration exigeait un milliard de dollars de dommages et intérêts à l'université d'Harvard, dans le cadre d’un bras de fer autour de l’antisémitisme sur les campus. Dans un message publié sur Truth Social, il affirme ne plus vouloir "aucune relation future" avec l’université, sans préciser les préjudices invoqués. Cette annonce intervient alors que, en décembre, l’administration Trump a fait appel d’une décision de justice estimant illégale la suppression de plus de 2 milliards de dollars de subventions fédérales à Harvard. L’université est devenue l’un des symboles de la campagne menée par la Maison-Blanche pour conditionner les financements publics à des changements de politique, Donald Trump accusant plusieurs établissements d’être dominés par des idéologies antisémites et d’extrême gauche. Le président avait par ailleurs indiqué l’an dernier que des négociations étaient en cours, évoquant un accord potentiel incluant un versement de 500 millions de dollars par Harvard.
Gaza : Tsahal découvre des obus de mortier et des roquettes dans des sacs de l’UNRWA
Tsahal a annoncé la découverte de 110 obus de mortier, ainsi que plusieurs roquettes et de matériel militaire supplémentaire, lors d’une opération menée par la brigade 7 dans le sud de la bande de Gaza, à l’est de la ligne jaune. Ces armes, appartenant à des organisations terroristes, étaient dissimulées dans des couvertures et des sacs d’aide humanitaire estampillés UNRWA. L’opération s’inscrit dans le cadre des efforts en cours pour neutraliser les infrastructures terroristes, en surface comme en souterrain, dans la bande de Gaza.