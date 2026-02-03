Antisémitisme : Donald Trump réclame un milliard de dollars de dommages et intérêts à Harvard

Le président américain Donald Trump a annoncé que son administration exigeait un milliard de dollars de dommages et intérêts à l'université d'Harvard, dans le cadre d’un bras de fer autour de l’antisémitisme sur les campus. Dans un message publié sur Truth Social, il affirme ne plus vouloir "aucune relation future" avec l’université, sans préciser les préjudices invoqués. Cette annonce intervient alors que, en décembre, l’administration Trump a fait appel d’une décision de justice estimant illégale la suppression de plus de 2 milliards de dollars de subventions fédérales à Harvard. L’université est devenue l’un des symboles de la campagne menée par la Maison-Blanche pour conditionner les financements publics à des changements de politique, Donald Trump accusant plusieurs établissements d’être dominés par des idéologies antisémites et d’extrême gauche. Le président avait par ailleurs indiqué l’an dernier que des négociations étaient en cours, évoquant un accord potentiel incluant un versement de 500 millions de dollars par Harvard.