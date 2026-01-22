LIVE BLOG | Le traité du Conseil de paix de Donald Trump signé aujourd'hui à Davos
Le Royaume-Uni a déjà fait savoir qu'il ne signera pas le traité dont la cérémonie est prévue en marge du Forum économique mondial
Le Premier ministre indien Narendra Modi attendu en Israël le mois prochain
Source américaine à i24NEWS : le chef du CENTCOM est arrivé au Moyen-Orient
Une source américaine confirme à i24NEWS que le chef du Commandement central américain est arrivé au Moyen-Orient. Selon cette source, le CENTCOM s'occupera de la question des terroristes de Daech en Syrie et tentera de stabiliser la situation dans le pays au milieu des conflits entre Kurdes et Syriens.
Isaac Herzog rencontre le président du Somaliland à Davos et se réjouit "de l'établissement de relations diplomatiques"
"J'ai été ravi de rencontrer le président du Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi, ici à Davos", a indiqué le président israélien, Isaac Herzog. "Je me réjouis de l'établissement de relations diplomatiques entre nos deux nations et j'ai hâte d'approfondir notre coopération bilatérale dans l'intérêt de nos deux peuples".
https://x.com/i/web/status/2014229069798240726
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Le Royaume-Uni ne signera pas aujourd'hui à Davos le traité du Conseil de paix de Donald Trump
La ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, a déclaré que le Royaume-Uni ne signerait pas le traité du Conseil de paix voulu par Donald Trump en marge du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, aujourd'hui. La cérémonie de signature est prévue à 10h30.
Constance Le Grip dépose une proposition de résolution appelant la France et l'UE à classer le CGRI comme organisation terroriste
La députée Renaissance Constance Le Grip, a indiqué sur X avoir déposé "une proposition de résolution européenne appelant la France et l'UE à inscrire les Gardiens de la Révolution Islamique sur la liste des organisations terroristes".
https://x.com/i/web/status/2014098066509340828
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Israël : les dirigeants arabes déclarent une grève générale face à la vague de criminalité
Les dirigeants arabes israéliens ont déclaré une grève générale nationale pour dénoncer l'incapacité de la police à endiguer la vague de crimes violents qui frappe leur communauté. Depuis le début de l'année, 20 citoyens arabes ont perdu la vie dans des homicides, et les dirigeants locaux reprochent à la police de ne pas avoir réussi à mettre fin à ces meurtres. Presque toutes les villes arabes sont paralysées aujourd'hui à la suite d'une grève ayant débuté à Sakhnin après que plusieurs commerçants ont été victimes de fusillades liées à des extorsions. La communauté arabe appelle la population à se joindre à une marche qui partira à 15 heures d'une mosquée de Sakhnin pour se rendre au poste de police le plus proche. Les bédouins du sud du pays feront également grève en masse à Rahat, la plus grande ville bédouine d'Israël.
Tsahal intercepte à sa frontière est un drone transportant dix armes à feu
"Les postes d'observation de l'armée israélienne ont repéré mercredi un drone qui avait pénétré en territoire israélien depuis l'est dans le but de faire passer des armes en contrebande", a indiqué Tsahal. "Après l'avoir repéré, les troupes de l'armée israélienne ont intercepté le drone qui transportait dix armes à feu".
Kiryat Bialik : un policier dans un état grave après avoir été brûlé par un homme menaçant de se suicider dans une station-service
Un policier est dans un état grave après avoir été incendié par un suspect dans une station-service à Kiryat Bialik, dans le nord d'Israël. La police a été dépêchée sur place après avoir été alertée de la présence d'un homme qui menaçait de se suicider. À leur arrivée, l'homme a aspergé l'un des policiers d'essence et l'a incendié. La police israélienne a déclaré dans un communiqué que deux autres agents avaient été légèrement blessés. Le suspect, un homme de 33 ans originaire de la ville voisine de Kiryat Motzkin, s'est enfui mais a été appréhendé après une course-poursuite à pied, selon la police. Les circonstances de l'incident font actuellement l'objet d'une enquête.
Vladimir Poutine recevra Steve Witkoff et Jared Kushner à Moscou, un accord avec l'Ukraine annoncé comme proche
Le président russe Vladimir Poutine doit s’entretenir à Moscou avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner afin d’évoquer un éventuel plan de paix pour l’Ukraine, après que Donald Trump a estimé qu’un accord pour mettre fin à la guerre était "raisonnablement proche", a rapporté Reuters. Washington a multiplié les discussions ces dernières semaines, à la fois avec Moscou, Kiev et des dirigeants européens, autour de plusieurs projets de règlement, sans qu’aucun compromis définitif n’ait encore émergé.
S’exprimant devant le Conseil de sécurité russe, Vladimir Poutine a indiqué vouloir poursuivre le "dialogue sur le règlement ukrainien" ainsi que sur l’idée du "Conseil de paix" avancée par Trump. L’enjeu est considérable: il s’agit de mettre fin au conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, de définir l’avenir de l’Ukraine et le rôle futur des puissances européennes dans le processus. De son côté, Donald Trump a affirmé croire que Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky sont désormais en mesure de s’entendre, avertissant que l’échec relèverait selon lui de leur "stupidité".
Le principal négociateur ukrainien déclare avoir rencontré Steve Witkoff et Jared Kushner à Davos
Le principal négociateur ukrainien, Rustem Umerov, déclare avoir rencontré les envoyés américains Steve Witkoff et Jared Kushner dans la station suisse de Davos, où se déroule en ce moment le Forum économique mondial. Rustem Umerov a écrit sur Telegram que la réunion avait porté sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine et un plan de relance après la guerre. Il a ajouté qu'une délégation ukrainienne a également rencontré des représentants de la société d'investissement américaine Blackrock, qui participe aux plans de reconstruction du pays.
Donald Trump confirme la participation de Vladimir Poutine à son Conseil de paix
Le président américain Donald Trump révèle que le président russe Vladimir Poutine a accepté son invitation à rejoindre le Conseil de paix. "Il y a des personnes controversées parmi les membres, mais ce sont des personnes qui font le travail. Ce sont des personnes qui ont une influence considérable", a déclaré Trump aux journalistes lors du Forum économique mondial de Davos. "Nous voulons que tous les pays soient dirigés par des personnes qui ont le contrôle et le pouvoir." "Si je ne faisais appel qu'à des novices, il n'y aurait pas grand-chose à faire. Il a donc été invité et il a accepté", a poursuivi le président américain à propos de Poutine. Le Conseil de paix "va accomplir beaucoup de travail qui aurait dû être fait par les Nations unies, et nous travaillerons avec les Nations unies", a-t-il précisé.
Groenland : "Il reste encore beaucoup à faire", déclare le chef de l'OTAN après sa rencontre avec Trump
Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré mercredi à l'AFP qu'il restait encore beaucoup à faire au Groenland, après que le président américain Donald Trump a annoncé un accord-cadre visant à apaiser les tensions à l'issue de leurs discussions. "Je pense que la réunion de ce soir a été très fructueuse. Mais il reste encore beaucoup à faire", a déclaré M. Rutte lors du Forum économique mondial de Davos.