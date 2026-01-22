Source américaine à i24NEWS : le chef du CENTCOM est arrivé au Moyen-Orient

Une source américaine confirme à i24NEWS que le chef du Commandement central américain est arrivé au Moyen-Orient. Selon cette source, le CENTCOM s'occupera de la question des terroristes de Daech en Syrie et tentera de stabiliser la situation dans le pays au milieu des conflits entre Kurdes et Syriens.