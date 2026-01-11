LIVE BLOG | Iran : le président accuse Israël et les États-Unis de fomenter les troubles
Donald Trump suggère à Cuba de « faire un accord » et relance les spéculations sur l’avenir politique de l’île
Le président américain Donald Trump a alimenté dimanche les discussions en repostant sur le réseau social Truth Social un message évoquant la possibilité que son secrétaire d’État, Marco Rubio, devienne un jour dirigeant de Cuba, suscitant des réactions et interrogations sur les intentions de Washington. Dans sa publication, Trump a encouragé La Havane à « faire un deal avant qu’il ne soit trop tard », avertissant que « il n’y aura plus de pétrole ni d’argent allant à Cuba – zéro », dans un contexte où l’aide économique traditionnelle de Caracas à l’île a été interrompue. L’intérêt de Donald Trump pour l’avenir de Cuba intervient après une période de forte agitation géopolitique en Amérique latine, marquée notamment par l’opération militaire américaine en Venezuela, qui a abouti à l’arrestation de son président Nicolás Maduro début janvier. Les relations entre Washington et La Havane, déjà historiquement tendues, s’inscrivent désormais dans ce nouveau cadre stratégique.
Tsahal frappe des infrastructures du Hezbollah dans le sud du Liban
L’armée israélienne mène depuis la dernière heure des frappes contre des infrastructures terroristes du Hezbollah dans le sud du Liban, a indiqué le porte-parole de l’armée.
L’opération est en cours, sans précision immédiate sur l’ampleur des dégâts.
Téhéran menace de frapper des bases américaines au Moyen-Orient
L’Iran frappera les bases militaires américaines au Moyen-Orient si les États-Unis lancent une attaque en premier, a averti le président du Parlement iranien Mohammad-Bagher Ghalibaf. Cette mise en garde intervient après des déclarations de responsables américains indiquant que l’administration Donald Trump examine des options préliminaires pour cibler des sites militaires iraniens. Ghalibaf a également menacé de s’en prendre aux voies maritimes régionales ainsi qu’à Israël. Les États-Unis disposent de bases aériennes et navales aux Émirats arabes unis, à Bahreïn et au Qatar.
En juin dernier, l’Iran avait déjà frappé la base aérienne d’Al Udeid Air Base, au Qatar.
Cette attaque faisait suite à des bombardements américains contre des installations nucléaires iraniennes. Les tensions restent élevées dans un contexte de menaces croisées.
Judée-Samarie : arrestation à Ramallah dans une vaste affaire de fraude
La police israélienne a arrêté à Ramallah un Palestinien soupçonné d’être à l’origine d’une vaste escroquerie en ligne. L’homme, âgé d’une cinquantaine d’années, est accusé d’avoir escroqué près de 100 Israéliens. Le préjudice total est estimé à plus de trois millions de shekels. Les faits se seraient déroulés via la plateforme de petites annonces Yad2. Le suspect envoyait de faux reçus de virements bancaires aux vendeurs.
Des chauffeurs de taxi récupéraient ensuite les marchandises. Les biens étaient transférés vers la Judée-Samarie pour être récupérés ultérieurement.
L’arrestation a été menée de nuit par l’unité antiterroriste Yamam. Le suspect restera en détention jusqu’au 14 janvier.
Israël : Maharan Frozenfar nommé à la tête du budget du Trésor
Le gouvernement israélien a approuvé la nomination de Maharan Frozenfar comme directeur du département du budget au ministère des Finances. Ancien général de réserve, il succède à Yogev Gradus. Frozenfar a notamment dirigé la division du budget au ministère de la Défense. Il a également été conseiller financier du chef d’état-major de l’armée. Depuis sa retraite en 2013, il dirige le cabinet de conseil M-Faculty.
Par ailleurs, Michal Abadi-Boiangiu a été nommée comptable générale. Elle remplacera Yali Rothenberg à l’issue de son mandat. Les deux nominations ont été décidées par le ministre des Finances Betsalel Smotrich.
Iran : le président accuse Israël et les États-Unis de fomenter les troubles
Le président iranien Masoud Pezeshkian a affirmé que des « émeutiers et terroristes » ne devaient pas être autorisés à perturber la société iranienne, après trois nuits de manifestations accrues contre le pouvoir. S’exprimant pour la première fois depuis le début des troubles, il a appelé la population à ne pas se laisser entraîner par les violences. Selon lui, le gouvernement cherche à « instaurer la justice » et agit dans l’intérêt du peuple. Le chef de l’État a accusé États-Unis et Israël de vouloir « semer le chaos et le désordre » en Iran. Il a affirmé que les troubles étaient provoqués de l’extérieur par des « ordres de révolte ». Ces déclarations interviennent alors que les autorités font face à une mobilisation croissante.Aucune concession politique n’a été évoquée. Les forces de sécurité restent déployées dans plusieurs grandes villes.