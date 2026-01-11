LIVE BLOG | Iran : le président accuse Israël et les États-Unis de fomenter les troubles

Donald Trump suggère à Cuba de « faire un accord » et relance les spéculations sur l’avenir politique de l’île

Le président américain Donald Trump a alimenté dimanche les discussions en repostant sur le réseau social Truth Social un message évoquant la possibilité que son secrétaire d’État, Marco Rubio, devienne un jour dirigeant de Cuba, suscitant des réactions et interrogations sur les intentions de Washington. Dans sa publication, Trump a encouragé La Havane à « faire un deal avant qu’il ne soit trop tard », avertissant que « il n’y aura plus de pétrole ni d’argent allant à Cuba – zéro », dans un contexte où l’aide économique traditionnelle de Caracas à l’île a été interrompue. L’intérêt de Donald Trump pour l’avenir de Cuba intervient après une période de forte agitation géopolitique en Amérique latine, marquée notamment par l’opération militaire américaine en Venezuela, qui a abouti à l’arrestation de son président Nicolás Maduro début janvier. Les relations entre Washington et La Havane, déjà historiquement tendues, s’inscrivent désormais dans ce nouveau cadre stratégique.