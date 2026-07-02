LIVE BLOG | Iran : "les inspecteurs de l'AIEA ne pourront pas accéder aux sites nucléaires bombardés par les États-Unis"

Recherche en cours près de Moukhmas après la disparition de plusieurs Israéliens : la piste d’un enlèvement écartée

La crainte d’un enlèvement près du village de Moukhmas, en Judée-Samarie, a été levée, selon les premiers éléments.

Vers 4h du matin, des citoyens israéliens ont signalé se trouver dans le secteur et se sentir menacés. Les forces de sécurité ont ensuite retrouvé un véhicule à plaque israélienne abandonné et endommagé, avec des effets personnels à l’intérieur.

D’importants moyens de Tsahal, de la police et du Shin Bet ont été déployés, avec l’appui d’hélicoptères de combat. Le secteur a été bouclé et plusieurs routes ont été fermées.

Vers 6h40, l’un des civils a indiqué que toutes les personnes présentes dans le véhicule avaient quitté la zone. Les forces poursuivent toutefois les recherches pour écarter définitivement tout incident sécuritaire.