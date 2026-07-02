LIVE BLOG | Iran : "les inspecteurs de l'AIEA ne pourront pas accéder aux sites nucléaires bombardés par les États-Unis"
Donald Trump aurait confié à ses conseillers qu’une nouvelle série d’attaques pourrait faire dérailler la diplomatie et réduire les chances de démanteler le programme nucléaire iranien
Recherche en cours près de Moukhmas après la disparition de plusieurs Israéliens : la piste d’un enlèvement écartée
La crainte d’un enlèvement près du village de Moukhmas, en Judée-Samarie, a été levée, selon les premiers éléments.
Vers 4h du matin, des citoyens israéliens ont signalé se trouver dans le secteur et se sentir menacés. Les forces de sécurité ont ensuite retrouvé un véhicule à plaque israélienne abandonné et endommagé, avec des effets personnels à l’intérieur.
D’importants moyens de Tsahal, de la police et du Shin Bet ont été déployés, avec l’appui d’hélicoptères de combat. Le secteur a été bouclé et plusieurs routes ont été fermées.
Vers 6h40, l’un des civils a indiqué que toutes les personnes présentes dans le véhicule avaient quitté la zone. Les forces poursuivent toutefois les recherches pour écarter définitivement tout incident sécuritaire.
« 1000 jours de guerre, 1000 jours d’échec : échec moral, échec du leadership et échec stratégique »
Manifestation de commémoration des 1000 jours depuis le 7-Octobre, près de la Knesset, à Jérusalem.
Un drone piégé frappe un camp de l’opposition kurde iranienne en Irak
Un drone chargé d’explosifs a visé un camp appartenant à un groupe d’opposition kurde iranien dans le district de Koysanjaq, à l’est d’Erbil, dans la région du Kurdistan irakien, selon des sources sécuritaires irakiennes citées par Reuters.
L’attaque a provoqué un incendie dans le camp. Aucun bilan humain n’a été communiqué dans l’immédiat et l’identité des responsables reste inconnue.
Recherche en cours près de Moukhmas après la disparition de plusieurs Israéliens
Les forces de sécurité israéliennes ont été déployées tôt ce matin dans le secteur du village de Moukhmas, dans la région de Binyamin, après un signalement concernant plusieurs civils israéliens localisés dans la zone et avec lesquels le contact a été perdu.
Tsahal indique mener de vastes recherches afin d’écarter la possibilité d’un incident sécuritaire. L’armée précise qu’elle communiquera toute évolution.
Fusillade à Haïfa : un homme tué, deux autres grièvement blessés
Un homme a été tué par balles et deux autres ont été grièvement blessés tôt ce matin à Haïfa, selon la police israélienne et le Magen David Adom.
Les trois victimes, âgées d’environ 25 ans, ont été prises en charge sur place par les secours. L’une d’elles a ensuite été déclarée morte.
La police a ouvert une enquête, recueille des preuves et recherche des suspects. Les premiers éléments privilégient une affaire criminelle, sans lien avec le terrorisme.
Des progrès dans les discussions à Doha entre les États-Unis et l’Iran
Le Qatar annonce que les médiateurs qataris et pakistanais ont conclu des réunions séparées avec les négociateurs américains et iraniens à Doha.
Selon le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari, des « progrès positifs » ont été réalisés sur les questions liées au mémorandum d’accord d’Islamabad.
Les discussions doivent se poursuivre prochainement, après les cérémonies funéraires d’Ali Khamenei, tué lors d’une frappe israélienne au début de la guerre contre l’Iran.