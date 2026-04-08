L’Égypte salue le fait que Washington « donne une chance à la diplomatie » avec l’Iran

L’Égypte a salué l’initiative des États-Unis de « donner une chance à la diplomatie » après l’annonce par Donald Trump d’un cessez-le-feu de deux semaines avec l’Iran. Le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelatty a exprimé sa « profonde reconnaissance » pour cette démarche, lors d’un échange téléphonique avec l’émissaire américain Steve Witkoff. Il a estimé que cette trêve constituait « une occasion cruciale » pour lancer des négociations sérieuses entre Washington et Téhéran. Le chef de la diplomatie égyptienne a également affirmé que son pays entendait poursuivre des « efforts inlassables » pour soutenir ce processus, en coordination avec le Pakistan et la Turquie, dans l’objectif de parvenir à une désescalade durable dans la région.