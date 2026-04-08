LIVE BLOG | Israël frappe le sud du Liban quelques heures après l'annonce du cessez-le-feu
Trois garçons ont été légèrement blessés dans le sud par un missile iranien tiré après l’annonce de la trêve par Trump .
L’Égypte salue le fait que Washington « donne une chance à la diplomatie » avec l’Iran
L’Égypte a salué l’initiative des États-Unis de « donner une chance à la diplomatie » après l’annonce par Donald Trump d’un cessez-le-feu de deux semaines avec l’Iran. Le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelatty a exprimé sa « profonde reconnaissance » pour cette démarche, lors d’un échange téléphonique avec l’émissaire américain Steve Witkoff. Il a estimé que cette trêve constituait « une occasion cruciale » pour lancer des négociations sérieuses entre Washington et Téhéran. Le chef de la diplomatie égyptienne a également affirmé que son pays entendait poursuivre des « efforts inlassables » pour soutenir ce processus, en coordination avec le Pakistan et la Turquie, dans l’objectif de parvenir à une désescalade durable dans la région.
Ursula von der Leyen salue le cessez-le-feu
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a salué le cessez-le-feu de deux semaines conclu entre les États-Unis et l’Iran, y voyant une « désescalade dont on a grand besoin ». Elle a insisté sur l’importance de poursuivre les négociations afin de parvenir à une solution durable, dans un contexte de fortes tensions au Moyen-Orient.
Abu Dhabi : trois personnes blessées par des débris suite à une interception de défense aérienne
Une quinzaine de pays prêts à sécuriser le détroit d’Ormuz avec la France
Le président Emmanuel Macron a affirmé qu’une quinzaine de pays étaient mobilisés pour sécuriser le détroit d’Ormuz sous pilotage français. Cette mission, présentée comme « strictement défensive », vise à accompagner la reprise de la circulation maritime, en coordination avec l’Iran lorsque les conditions seront réunies. Paris entend ainsi jouer un rôle central dans la stabilisation de cette artère stratégique pour le commerce mondial.
Chine : Pékin salue le cessez-le-feu et appelle à une paix durable
La Chine a salué les arrangements de cessez-le-feu en Iran, affirmant avoir contribué à favoriser une désescalade. Pékin a réitéré son engagement en faveur d’une solution diplomatique durable au Moyen-Orient, appelant à poursuivre les efforts pour stabiliser la région.
Trêve Iran/Etats-Unis/Israël : un « espace pour la diplomatie » (Union européenne)
La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a salué l’accord entre Washington et Téhéran, estimant qu’il « crée un espace pour la diplomatie ». Elle a également remercié le Pakistan pour son rôle de médiateur et affirmé que l’UE était prête à soutenir les efforts en vue d’un accord durable.
Irak : suspension des attaques des factions pro-iraniennes
Des groupes armés pro-iraniens en Irak ont annoncé suspendre pour deux semaines leurs attaques contre les « bases ennemies », dans le sillage du cessez-le-feu. Ces factions revendiquaient jusqu’ici de nombreuses frappes de drones et de roquettes dans la région depuis le début du conflit.
Maersk : prudence malgré des opportunités dans le détroit d’Ormuz
Le géant maritime danois Maersk estime que la trêve pourrait rouvrir des opportunités de transit dans le détroit d’Ormuz, tout en soulignant que la sécurité n’est pas encore garantie. Le groupe indique maintenir une approche prudente face aux risques persistants dans la zone.
France : arrivée des ex-détenus Cécile Kohler et Jacques Paris
Les Français Cécile Kohler et Jacques Paris sont arrivés à Paris après près de quatre ans de détention en Iran. Accueillis à leur arrivée à l’aéroport Charles-de-Gaulle, ils doivent retrouver leurs proches avant d’être reçus à l’Élysée par le président Emmanuel Macron.
Deux blessés à Bahreïn après une attaque de drone iranienne
Deux personnes ont été légèrement blessées mercredi à Bahreïn à la suite d’une attaque de drone imputée à l’Iran, ont indiqué les autorités. Selon le ministère de l’Intérieur, des débris d’un drone intercepté sont tombés dans la région de Sitra, endommageant plusieurs habitations.
L’humanité est "passée près d’une catastrophe", déclare le ministre des affaires étrangères espagnol
Le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Albares a estimé que l’humanité était « passée dangereusement près d’une catastrophe » face à l’ultimatum de Donald Trump à l’Iran. Il a toutefois jugé qu’il était encore trop tôt pour considérer le danger comme totalement écarté, appelant à la prudence alors que la situation reste instable.
Le Hezbollah dit avoir respecté le cessez-le-feu malgré la poursuite des frappes israéliennes
Oman appelle à "intensifier les efforts" en vue d’une une solution «durable»
Le sultanat d’Oman a salué le cessez-le-feu entre l’Iran et les États-Unis, appelant à « intensifier » les efforts diplomatiques en vue d’un « arrêt durable de l’état de guerre » dans la région. Dans un communiqué relayé par l’agence officielle, Mascate a insisté sur la nécessité de traiter les causes profondes de la crise afin de parvenir à une désescalade pérenne. Le pays a également salué le rôle de médiateur joué par le Pakistan et encouragé la poursuite des initiatives diplomatiques pour mettre fin aux hostilités.
Israël émet un ordre d’évacuation visant Tyr, dans le sud du Liban
L’armée israélienne a appelé les habitants de Tyr à évacuer immédiatement leurs domiciles et à se diriger au nord du fleuve Zahrani, en prévision de frappes imminentes. Ces avertissements urgents ont été diffusés à plusieurs reprises par Tsahal. Cette décision intervient après que Benjamin Netanyahou a affirmé que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran ne s’appliquait pas au Liban.
Indonésie : appel à la retenue après l’annonce de la trêve
L’Indonésie a également salué le cessez-le-feu, appelant toutes les parties à faire preuve de retenue. Par la voix de sa diplomatie, Jakarta insiste sur le respect de la souveraineté des États et sur la nécessité de privilégier la voie diplomatique pour résoudre le conflit.
Allemagne : Berlin salue le cessez-le-feu avec l’Iran
Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a salué le cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l’Iran, y voyant une étape importante vers une désescalade des tensions au Moyen-Orient. Berlin appelle à poursuivre les efforts diplomatiques afin de parvenir à une solution durable.
Ukraine : Kiev salue le cessez-le-feu et appelle Washington à agir face à Moscou
L’Ukraine a salué le cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l’Iran ainsi que la réouverture du détroit d’Ormuz. Le ministre des Affaires étrangères Andrii Sybiha a appelé Washington à faire preuve d’une « détermination » similaire pour contraindre la Russie à mettre fin à la guerre en Ukraine, estimant que la pression américaine peut produire des نتائج concrètes.
Bahreïn : explosions à Manama après une attaque imputée à l’Iran
Des explosions ont été entendues à Manama, capitale de Bahreïn, quelques heures après l’annonce du cessez-le-feu. Selon les autorités, un incendie dans une installation a été maîtrisé après une « agression iranienne », sans faire de blessés. Des sirènes avaient été déclenchées et de la fumée observée au-dessus d’une zone industrielle liée aux infrastructures pétrolières.
Cessez-le-feu : Israël soutient la trêve mais exclut le Liban
Israël a indiqué soutenir la décision américaine de suspendre les frappes contre l’Iran pendant deux semaines, à condition que Téhéran rouvre le détroit d’Ormuz et cesse ses attaques. Toutefois, les autorités israéliennes précisent que ce cessez-le-feu « n’inclut pas le Liban », contredisant les déclarations du Pakistan qui affirmait une application élargie.
Marchés : le pétrole chute et les Bourses asiatiques bondissent
Les prix du pétrole ont chuté de plus de 15 %, repassant sous les 100 dollars, après l’annonce de la trêve et la reprise des négociations. Dans le même temps, les Bourses asiatiques se sont envolées, portées par l’espoir d’une désescalade au Moyen-Orient et d’un retour à la stabilité énergétique mondiale.