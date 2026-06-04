LIVE BLOG | Israël et le Liban acceptent, sous médiation américaine, de renouveler le cessez-le-feu

🔴 Tsahal annonce avoir éliminé deux terroristes dans le secteur du Beaufort, dans le sud du Liban

Tsahal affirme avoir éliminé deux terroristes armés lors de l’offensive menée sur le secteur du Beaufort, dans le sud du Liban. Selon l’armée israélienne, les forces de la brigade Golani, sous le commandement de la 36e division, ont récemment pris le contrôle opérationnel de la zone du mont Beaufort. Pendant l’attaque, deux hommes armés ont été repérés à environ 150 mètres des soldats israéliens. Un char de la brigade Golani les a d’abord pris pour cible, avant qu’un drone de l’armée de l’air ne les frappe et les élimine.

Tsahal affirme poursuivre ses opérations pour écarter les menaces visant les citoyens israéliens.