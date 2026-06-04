LIVE BLOG | Israël et le Liban acceptent, sous médiation américaine, de renouveler le cessez-le-feu
Et de créer des « zones pilotes » dans le sud du Liban placées sous le contrôle exclusif de l’armée libanaise.
🔴 Un haut responsable du Hezbollah affirme que son mouvement n’acceptera « aucun cessez-le-feu partiel »
Le Hezbollah refuse de limiter son affrontement avec Israël au sud du Liban et rejette l’« équation » américaine visant à ramener le calme. Mahmoud Qomati, haut responsable du mouvement chiite, a affirmé mardi que le groupe n’accepterait « aucun cessez-le-feu partiel ». Il a également averti qu’une attaque israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth pourrait entraîner une riposte plus forte du Hezbollah, alors que l’Iran lie désormais ouvertement le front libanais à sa confrontation avec les États-Unis.
🔴 Tsahal annonce avoir éliminé deux terroristes dans le secteur du Beaufort, dans le sud du Liban
Tsahal affirme avoir éliminé deux terroristes armés lors de l’offensive menée sur le secteur du Beaufort, dans le sud du Liban. Selon l’armée israélienne, les forces de la brigade Golani, sous le commandement de la 36e division, ont récemment pris le contrôle opérationnel de la zone du mont Beaufort. Pendant l’attaque, deux hommes armés ont été repérés à environ 150 mètres des soldats israéliens. Un char de la brigade Golani les a d’abord pris pour cible, avant qu’un drone de l’armée de l’air ne les frappe et les élimine.
Tsahal affirme poursuivre ses opérations pour écarter les menaces visant les citoyens israéliens.
Donald Trump envisagerait de mettre fin au cessez-le-feu si l’Iran tue des soldats américains
Selon le Wall Street Journal, Donald Trump a confié en privé à ses collaborateurs qu’il pourrait mettre un terme au cessez-le-feu avec l’Iran si Téhéran venait à tuer des militaires américains. Le journal cite plusieurs responsables américains, sans préciser dans quelles circonstances une telle décision pourrait être prise.
Les États-Unis, Israël et le Liban ont annoncé l’issue du quatrième cycle de négociations trilatérales de haut niveau tenu les 2 et 3 juin
Selon le communiqué conjoint, Israël et le Liban ont accepté la mise en œuvre d’un cessez-le-feu, conditionné à l’arrêt total des tirs du Hezbollah et au retrait de tous ses combattants au nord du Litani.
Les parties ont également convenu de créer rapidement des « zones pilotes » dans lesquelles l’armée libanaise exercera un contrôle exclusif, sans présence d’acteurs armés non étatiques. Washington, Beyrouth et Jérusalem affirment vouloir progresser vers un accord global de paix et de sécurité.
Le texte souligne que l’avenir des relations entre Israël et le Liban doit être décidé uniquement par les deux gouvernements souverains et rejette toute tentative d’un acteur étatique ou non étatique de prendre le Liban en otage. Le cadre sécuritaire discuté prévoit notamment le démantèlement des groupes armés non étatiques et l’empêchement de leur reconstitution.
Les trois pays condamnent également les attaques iraniennes dans la région ainsi que les activités de Téhéran jugées déstabilisatrices au Moyen-Orient.
Israël réaffirme que sa sécurité passe par le désarmement du Hezbollah et le démantèlement de ses infrastructures sur l’ensemble du territoire libanais.
Le Liban s’engage de son côté à renforcer les capacités de l’armée libanaise, avec le soutien américain, afin d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble du pays. Les négociations politiques et sécuritaires reprendront la semaine du 22 juin dans l’objectif de parvenir à un accord global entre les deux pays.