LIVE BLOG | 🔴 Tsahal confirme l’élimination d'un des derniers hauts responsables impliqués dans la planification du 7-Octobre
Le chef d’état-major de Tsahal salue l’élimination du chef du Hamas à Gaza et promet de poursuivre la traque des responsables du 7-Octobre.
Vladimir Poutine évoque le conflit iranien avec Mohammed ben Zayed
Le président russe Vladimir Poutine s’est entretenu du conflit iranien avec son homologue émirati, Mohammed ben Zayed Al Nahyan, a indiqué le Kremlin. « Les deux parties ont souligné l’importance de poursuivre le processus politique et diplomatique visant à parvenir à des accords de paix fondés sur le compromis », selon la présidence russe. Vladimir Poutine a également remercié les Émirats arabes unis pour leur soutien dans les dossiers humanitaires liés au conflit en Ukraine.
Iran : un ministre pakistanais à Téhéran pour « faciliter » les discussions avec les États-Unis
Le ministre pakistanais de l’Intérieur, Mohsin Naqvi, est arrivé à Téhéran pour « faciliter » les discussions de paix entre l’Iran et les États-Unis, au point mort malgré un cessez-le-feu fragile, rapportent les médias iraniens. « Mohsin Naqvi est arrivé aujourd’hui en République islamique d’Iran pour une visite officielle de deux jours, dans le cadre des efforts continus du Pakistan pour faciliter les discussions et promouvoir la paix régionale », a indiqué l’agence Tasnim. Le ministre iranien de l’Intérieur, Eskandar Momeni, a accueilli Mohsin Naqvi, dont la visite intervient quelques jours après celle du puissant chef de l’armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir.
L’Iran fait état de discussions avec des pays européens pour franchir le détroit d’Ormuz
L’Iran a affirmé samedi que des pays européens étaient en discussion avec Téhéran afin d’obtenir des autorisations pour franchir le détroit d’Ormuz, voie stratégique du commerce mondial du pétrole, bloquée depuis le déclenchement du conflit au Moyen-Orient. « Après le passage de navires en provenance de pays d’Asie de l’Est, notamment de Chine, du Japon et du Pakistan, nous avons reçu aujourd’hui des informations selon lesquelles des Européens ont entamé des négociations avec la marine des Gardiens de la Révolution » pour traverser le passage, a annoncé la télévision d’État iranienne, sans préciser les noms des pays concernés.
Gaza : deux terroristes du Hamas ayant participé à l'invasion d'Israël le 7-Octobre éliminés, rapporte Tsahal
Tsahal annonce que deux terroristes du Hamas ayant participé à l’invasion d’Israël lors du massacre du 7-Octobre ont été éliminés dans de récentes frappes dans la bande de Gaza. Khamer Iyad Muhammad Al-Matouq et Khaled Muhammad Salem Jouda ont été éliminés lors de frappes distinctes dans le nord de Gaza au cours des deux dernières semaines. Selon l’armée israélienne, les deux terroristes avaient pénétré en Israël le 7 octobre 2023, tentaient récemment de mener des attaques contre les troupes israéliennes à Gaza et représentaient une « menace immédiate » pour les forces. Une autre frappe menée mercredi dans le centre de Gaza a éliminé Abdel Rahman Mahmoud Jumaa Shafi, membre du bataillon de Bureij du Hamas, accusé par Tsahal de préparer des attaques contre les soldats israéliens.
Nord d’Israël : un drone du Hezbollah intercepté après des sirènes à Metula
Un drone lancé par le Hezbollah depuis le Liban a été intercepté par la défense aérienne israélienne, indique Tsahal. La « cible aérienne suspecte » avait déclenché des sirènes d’alerte dans la localité frontalière de Metula.
Cinq Israéliens arrêtés après l’incendie de véhicules dans un village
Un réserviste de Tsahal et quatre autres Israéliens ont été arrêtés après l’incendie présumé de véhicules appartenant à des Palestiniens dans le village de Shuqba, près de Ramallah, ont annoncé la police et les autorités israéliennes. Une enquête a été ouverte sur les circonstances de l’attaque et les forces de l’ordre doivent demander au tribunal la prolongation de la détention des suspects.
https://x.com/i/web/status/2055618756970221694
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Londres : onze interpellations lors de manifestations anti-israélienne et anti-migrants
La police londonienne a annoncé onze interpellations au total alors que deux manifestations se tiennent simultanément dans des secteurs distincts de la capitale britannique : une marche anti-israélienne et propalestinienne, et un rassemblement anti-migrants. Les forces de l’ordre indiquent avoir arrêté deux hommes recherchés, soupçonnés d’être liés à une affaire dans laquelle un homme a été renversé à Birmingham, alors qu’ils tentaient de rejoindre la manifestation « Unite the Kingdom ». Séparément, une femme participant à la manifestation anti-israélienne a été arrêtée pour avoir refusé de retirer un masque couvrant son visage, selon l’agence britannique Press Association.
https://x.com/i/web/status/2055620855690891565
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L’Iran prépare un mécanisme de contrôle du trafic dans le détroit d’Ormuz, avec des frais à la clé
L’Iran a préparé un mécanisme destiné à encadrer le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz selon un itinéraire désigné, qui sera prochainement présenté, a déclaré Ebrahim Azizi, président de la commission de la sécurité nationale du Parlement iranien. Selon lui, seules les parties coopérant avec Téhéran et les navires commerciaux pourront bénéficier de ce dispositif. Ebrahim Azizi a également indiqué que des frais seraient perçus pour des « services spécialisés » fournis dans le cadre de ce mécanisme. Cette annonce intervient alors que le détroit d’Ormuz, voie stratégique pour le transport mondial d’hydrocarbures, reste au cœur des tensions régionales liées à la guerre impliquant l’Iran.
🚨 Les sirènes d'alerte à l'intrusion aérienne retentissent dans le nord d'Israël
Eyal Zamir salue l’élimination d’Izz al-Din al-Haddad et promet de traquer les responsables du 7-Octobre
Le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant-général Eyal Zamir, a salué l’élimination d’Izz al-Din al-Haddad, chef du Hamas dans la bande de Gaza et commandant de la branche armée du mouvement terroriste, tout en ordonnant au commandement Sud de rester en état d’alerte face à un possible risque de représailles. « Il s’agit d’un succès opérationnel important de Tsahal, mené par le commandement Sud, la direction du renseignement, l’armée de l’air et le Shin Bet », a-t-il déclaré lors d’une évaluation de situation.
« Dans chaque conversation que j’ai eue avec les otages revenus de captivité, le nom de l’architerroriste Izz al-Din al-Haddad — l’un des principaux responsables du massacre du 7-Octobre et chef de la branche armée du Hamas — revenait encore et encore », a ajouté Eyal Zamir. « Aujourd’hui, nous avons réussi à l’éliminer. Tsahal continuera de poursuivre nos ennemis, de frapper et de régler ses comptes avec tous ceux qui ont pris part au massacre du 7-Octobre », a-t-il poursuivi. Selon l’armée israélienne, le chef d’état-major a également demandé au commandement Sud de « maintenir un haut niveau de préparation opérationnelle et de répondre immédiatement à toute tentative de porter atteinte à nos forces ou au territoire de l’État d’Israël ».
Gaza : Tsahal confirme l’élimination d’Izz al-Din al-Haddad, chef militaire du Hamas
Tsahal et le Shin Bet ont confirmé l’élimination d’Izz al-Din al-Haddad, chef du Hamas dans la bande de Gaza et commandant de la branche armée du mouvement terroriste, lors d’une frappe aérienne menée vendredi soir à Gaza-Ville. Il était « l’un des architectes du massacre du 7-Octobre », et a été visé dans une « frappe précise ». Il avait pris la tête militaire du Hamas à Gaza après l’élimination de Mohammed Sinwar en mai 2025.
Tsahal affirme qu’il travaillait récemment à reconstituer les capacités de la branche armée de l’organisation terroriste et à planifier de nombreuses attaques contre des civils israéliens et des soldats israéliens. L’armée ajoute que, tout au long de la guerre, Haddad a été impliqué dans la détention de nombreux otages israéliens à Gaza, dirigeant le système de captivité du Hamas et s’entourant d’otages pour tenter d’empêcher son élimination. Ancien chef de la brigade de Gaza-Ville, il comptait parmi les plus anciens commandants du Hamas, qu’il avait rejoint à ses débuts, et entretenait des liens étroits avec la direction du mouvement.
Gaza : des mosquées annoncent l'élimination d’Izz al-Din al-Haddad, chef militaire du Hamas
Des mosquées du nord de la bande de Gaza ont annoncé l'élimination d’Izz al-Din al-Haddad, chef de la branche armée du Hamas, au lendemain de frappes israéliennes l’ayant visé. Des témoins à Gaza-Ville affirment que des mosquées ont annoncé son élimination, le présentant comme un “martyr”.Le Hamas n’a pas immédiatement commenté le sort de son chef militaire. Israël n’a pas officiellement confirmé sa mort, mais des responsables militaires ont indiqué vendredi soir que l’opération avait réussi.
Liban : Tsahal annonce avoir commencé à frapper des infrastructures du Hezbollah dans le sud du pays
Tsahal affirme avoir lancé une vague de frappes aériennes contre des infrastructures du Hezbollah dans le sud du Liban. Plus tôt, l’armée israélienne avait émis des avertissements d’évacuation visant neuf villages de la région. Ces frappes interviennent après des sirènes déclenchées ce matin dans le secteur du mont Méron, à la suite de l’intrusion d’un drone lancé depuis le Liban. Ces frappes sont les premières depuis la prolongation, la veille, du cessez-le-feu au Liban pour 45 jours.
L’Irak a exporté 10 millions de barils de pétrole par Ormuz en avril
L’Irak a exporté 10 millions de barils de pétrole via le détroit d’Ormuz en avril, contre environ 93 millions de barils par mois avant la guerre avec l’Iran, a annoncé le nouveau ministre irakien du Pétrole, Basim Mohammed, lors d’une conférence de presse à Bagdad. La fermeture du détroit d’Ormuz, conséquence du conflit, a fortement réduit les exportations pétrolières de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Koweït et de l’Irak, provoquant une nette hausse des prix. Les exportations irakiennes par l’oléoduc Kirkouk-Ceyhan ont toutefois repris en mars, après un accord entre Bagdad et le gouvernement régional du Kurdistan. « Nous exportons 200.000 barils par le port de Ceyhan, et nous avons un plan pour porter ce volume à 500.000 barils », a déclaré Basim Mohammed. Le ministre a également indiqué que l’Irak entendait discuter avec l’OPEP afin d’augmenter ses capacités de production et d’exportation, avec l’objectif d’atteindre une capacité de production de 5 millions de barils par jour.
Mondial : la FIFA veut rassurer l’Iran sur sa participation aux États-Unis
Le secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström, doit rencontrer ce samedi à Istanbul des responsables de la Fédération iranienne de football afin de leur apporter des « garanties » sur la participation de l’Iran à la Coupe du monde, selon une source proche des discussions citée par Reuters. L’équipe iranienne doit disputer ses trois matchs de groupe aux États-Unis, mais sa présence au tournoi, prévu du 11 juin au 19 juillet, est devenue incertaine depuis les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran fin février.
Liban-Sud : Tsahal appelle neuf villages à évacuer avant des frappes contre le Hezbollah
Tsahal a émis des avertissements d’évacuation pour neuf villages du sud du Liban avant des frappes aériennes visant le Hezbollah. Les habitants de Qaaqaaiyet al-Snoubar, Kaouthariyet El Saiyad, Merouaniyeh, Ghassaniyeh, Tefahta, Irzay, Babliyeh, Insar et al-Baisariyah ont reçu l’ordre de s’éloigner d’au moins un kilomètre. « À la lumière des violations de l’accord de cessez-le-feu par l’organisation terroriste Hezbollah, Tsahal est contraint d’agir contre elle avec force et n’a pas l’intention de vous nuire », a averti le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, le colonel Avichay Adraee.
Londres se prépare à des perturbations avec deux manifestations simultanées
Londres se prépare à une journée sous tension avec deux manifestations organisées simultanément ce samedi : une marche pro-palestinienne et anti-israélienne marquant la Journée de la Nakba, et un rassemblement anti-immigration baptisé « Unite the Kingdom », organisé par le militant anti-islam Stephen Yaxley-Lennon, plus connu sous le nom de Tommy Robinson. Au moins 80.000 personnes sont attendues dans la capitale britannique. La police a annoncé qu’elle serait déployée pour « assurer la sécurité des personnes et limiter les perturbations », tout en mettant en garde contre l’usage de « mots, images ou symboles » destinés à intimider, provoquer la violence ou attiser la haine contre une communauté. Ces rassemblements se tiennent alors que la finale de la FA Cup doit également avoir lieu à Wembley, dans le nord-ouest de Londres, sur fond de tensions internationales, de récentes attaques antisémites et de relèvement du niveau de la menace terroriste au Royaume-Uni.
https://x.com/i/web/status/2055301546175266987
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🚨 Des sirènes avertissant d’une possible infiltration de drones retentissent en Haute Galilée, près du Mont Meron
Un drone lancé par le Hezbollah depuis le Liban a déclenché des sirènes d’alerte dans la région du mont Méron, indique Tsahal. L’armée israélienne précise que « l’incident est terminé » et qu’aucun blessé n’a été signalé.
Des responsables américains soupçonnent l’Iran d’être derrière le piratage d’un système de suivi du carburant
Des responsables américains soupçonnent l’Iran d’être à l’origine du piratage de systèmes permettant de surveiller les niveaux de carburant disponibles dans des réservoirs alimentant des stations-service dans plusieurs États, rapporte CNN. Selon la chaîne américaine, les pirates ont exploité des systèmes accessibles en ligne qui n’étaient pas protégés par des mots de passe. Aucun dommage physique n’a été constaté : les hackers auraient modifié l’affichage indiquant le niveau de carburant, sans altérer la quantité réelle présente dans les réservoirs. Des sources informées de l’enquête indiquent que Téhéran est soupçonné en raison de précédentes tentatives de piratage visant ce type de systèmes, tout en précisant qu’il est possible que les auteurs ne soient jamais formellement identifiés.
Le Liban estime que l’extension de la trêve avec Israël ouvre la voie à « une stabilité durable »
Le Liban et Israël vont prolonger de 45 jours leur cessez-le-feu, qui devait arriver à échéance dimanche, a annoncé vendredi le département d’État américain, au deuxième jour de pourparlers entre les deux pays à Washington. « La cessation des hostilités du 16 avril va être prolongée de 45 jours afin de permettre de nouveaux progrès », a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine, Tommy Pigott. Les discussions engagées dans la capitale américaine ont été jugées « productives et positives » par un haut responsable américain. Dans ses tractations indirectes avec Washington, l’Iran exige que toute trêve concerne aussi le Liban, afin qu’Israël cesse de frapper le Hezbollah.
Le Liban a salué vendredi la prolongation de 45 jours du cessez-le-feu avec Israël, à l’issue de pourparlers tenus à Washington, tout en réclamant un mécanisme indépendant et des garanties américaines. « L’extension de la trêve et la mise en place d’un volet sécuritaire facilité par les Etats-Unis offrent un répit essentiel à nos citoyens, renforcent les institutions de l’Etat et ouvrent la voie à une stabilité durable », a déclaré la délégation libanaise, selon un communiqué partagé par la présidence. Beyrouth insiste toutefois, « pour éviter les échecs des accords précédents », sur la nécessité de « mettre en oeuvre un processus par étapes et vérifiable », avec le soutien de Washington.