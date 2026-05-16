Le Liban estime que l’extension de la trêve avec Israël ouvre la voie à « une stabilité durable »

Le Liban et Israël vont prolonger de 45 jours leur cessez-le-feu, qui devait arriver à échéance dimanche, a annoncé vendredi le département d’État américain, au deuxième jour de pourparlers entre les deux pays à Washington. « La cessation des hostilités du 16 avril va être prolongée de 45 jours afin de permettre de nouveaux progrès », a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine, Tommy Pigott. Les discussions engagées dans la capitale américaine ont été jugées « productives et positives » par un haut responsable américain. Dans ses tractations indirectes avec Washington, l’Iran exige que toute trêve concerne aussi le Liban, afin qu’Israël cesse de frapper le Hezbollah.

Le Liban a salué vendredi la prolongation de 45 jours du cessez-le-feu avec Israël, à l’issue de pourparlers tenus à Washington, tout en réclamant un mécanisme indépendant et des garanties américaines. « L’extension de la trêve et la mise en place d’un volet sécuritaire facilité par les Etats-Unis offrent un répit essentiel à nos citoyens, renforcent les institutions de l’Etat et ouvrent la voie à une stabilité durable », a déclaré la délégation libanaise, selon un communiqué partagé par la présidence. Beyrouth insiste toutefois, « pour éviter les échecs des accords précédents », sur la nécessité de « mettre en oeuvre un processus par étapes et vérifiable », avec le soutien de Washington.