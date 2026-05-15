LIVE BLOG | Washington devrait annoncer une prolongation du cessez-le-feu entre Israël et le Liban (média libanais)
Tsahal annonce des frappes contre des infrastructures du Hezbollah dans la région de Tyr, en riposte à des tirs de drones et de roquettes.
Les discussions tenues jeudi entre Israël et le Liban sur un cessez-le-feu arrivant prochainement à expiration ont été « positives » et doivent se poursuivre vendredi, selon un responsable américain. « Nous avons eu une journée entière de discussions productives et positives qui ont duré de 9h à 17h (13h-21h GMT). Nous nous réjouissons de poursuivre demain et espérons pouvoir en dire davantage à ce moment-là », a indiqué ce haut responsable du département d’État.
Liban-Sud : Tsahal dit avoir intercepté une roquette du Hezbollah visant ses soldats
Tsahal affirme avoir intercepté, il y a peu, une roquette tirée par le Hezbollah contre des soldats israéliens déployés dans le sud du Liban. Aucun blessé n’a été signalé, selon l’armée israélienne.
Après l’attaque de drone du Hezbollah, Tsahal déclare fermée la côte entre Rosh Hanikra et Achziv
Après l’attaque de drone menée hier par le Hezbollah dans la région de Rosh Hanikra, qui a blessé quatre civils, le chef du commandement nord de Tsahal a déclaré zone militaire fermée le littoral voisin. L’ordre, signé par le général Rafi Milo, concerne toute la côte entre Rosh Hanikra et Achziv et restera en vigueur jusqu’à la fin du mois. Tsahal n’a pas encore officiellement commenté cette décision.
Toronto : 82 % des crimes de haine religieux ont visé des Juifs l’an dernier, selon un rapport
La communauté juive a été le groupe le plus visé par les crimes de haine à Toronto en 2025, selon un rapport présenté au Conseil des services policiers de la ville. Les Juifs, qui représentent moins de 3 % de la population torontoise, ont été ciblés dans 82 % des crimes de haine à motivation religieuse et dans 35 % de l’ensemble des incidents haineux signalés. La police a recensé 81 faits antijuifs, tandis qu’un résident juif serait désormais 14 fois plus exposé à un incident haineux qu’un autre habitant de Toronto. Le rapport intervient dans un contexte de forte hausse des violences antisémites, avec des synagogues visées par des tirs, des commerces juifs vandalisés ou attaqués et des personnes juives agressées dans l’espace public. Michelle Stock, vice-présidente du Centre consultatif des relations juives et israéliennes, a qualifié ces conclusions de « profondément alarmantes ».
À la frontière jordanienne, le chef de Tsahal rappelle la leçon du 7-Octobre : « être toujours prêts »
En visite ce matin lors d’un exercice surprise à la frontière jordanienne, le chef d’état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, a déclaré que l’une des principales leçons de l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 était « la nécessité d’un niveau de préparation élevé et constant face à une attaque surprise à nos frontières ». L’exercice, baptisé « Soufre et Feu », simule la défense contre une attaque terroriste de grande ampleur dans un secteur complexe. Prévu jusqu’à l’après-midi, il vise à tester l’alerte et la préparation de Tsahal, de l’état-major jusqu’aux forces sur le terrain, avec un accent particulier sur les 96e et 80e divisions chargées de la frontière jordanienne.
Guerre au Moyen-Orient : le porte-avions Charles de Gaulle est arrivé « sur zone », annonce Alice Rufo
Le porte-avions Charles de Gaulle a « passé le canal de Suez » et est arrivé « sur zone », en « mer d’Arabie », a annoncé vendredi 15 mai Alice Rufo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens combattants, sur BFMTV. Ce déploiement fait suite à la décision d’Emmanuel Macron d’envoyer le navire amiral français à proximité du détroit d’Ormuz afin de peser en faveur de son déblocage. Alice Rufo a toutefois précisé qu’il ne se trouvait pas dans le détroit lui-même, le déploiement répondant à une « modalité complètement défensive et dans le respect du droit international ». « Il est sur zone, ce qui nous donne des moyens d’appréciation de situation et de peser dans l’équation diplomatique », a-t-elle indiqué.
« Il ne faut pas laisser Téhéran se doter de l’arme nucléaire » : le chancelier allemand Friedrich Merz dit avoir eu un « bon appel téléphonique » avec le président Donald Trump
Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré sur X avoir eu « un bon appel téléphonique avec le président Donald Trump lors de son retour de Chine ». Les deux dirigeants se sont notamment accordés sur la nécessité de voir l’Iran revenir rapidement à la table des négociations afin de rouvrir le détroit d’Ormuz. « L’Iran doit se présenter dès maintenant à la table des négociations », a affirmé Friedrich Merz. « Il ne faut pas laisser Téhéran se doter de l’arme nucléaire », a-t-il ajouté.
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Judée-Samarie : Tsahal arrête le conducteur d’un délit de fuite mortel ayant coûté la vie à un soldat
Tsahal annonce avoir arrêté le conducteur d’un véhicule volé qui avait percuté mortellement le sergent Netanel Ayala, 20 ans, lors d’un délit de fuite survenu plus tôt ce mois-ci en Judée-Samarie. Le suspect, un homme d’une trentaine d’années originaire de Luban e-Sharkiya, dans le nord de la Judée-Samarie, a été interpellé avant l’aube par des soldats de l’unité commando Duvdevan et des policiers de la région de Binyamin. Il avait pris la fuite à pied après l’accident mortel, survenu le 3 mai vers 1h30 du matin sur la route 60, près du village. Netanel Ayala, qui circulait alors à moto, avait été déclaré mort sur place.
Donald Trump envisage de lever les sanctions contre des entreprises chinoises achetant du pétrole iranien
Donald Trump affirme envisager de lever les sanctions visant des entreprises chinoises qui achètent du pétrole iranien, et dit qu’une décision sera prise prochainement. « Nous en avons parlé et je vais prendre une décision dans les prochains jours », a-t-il déclaré à des journalistes à bord de l'Air Force One, peu après avoir quitté Pékin à l’issue de son sommet de deux jours avec le président chinois Xi Jinping. Le président américain a également indiqué qu’un gel du programme nucléaire iranien pendant 20 ans lui conviendrait, à condition que Téhéran prenne un engagement « réel ».
Donald Trump dit que Xi Jinping est « fermement convaincu » que l’Iran ne doit pas posséder l’arme nucléaire
Le locataire de la Maison Blanche a déclaré vendredi que son homologue chinois Xi Jinping était « fermement convaincu » que l’Iran ne devait pas posséder l’arme nucléaire, pendant son voyage retour d’un déplacement en Chine. « Il (Xi Jinping) est fermement convaincu qu’ils (les Iraniens) ne doivent pas posséder l’arme nucléaire et il souhaite qu’ils rouvrent le détroit », a déclaré M. Trump aux journalistes à bord de l'Air Force One, en référence au détroit d’Ormuz, voie maritime stratégique verrouillée par l’Iran.
Déclarations du ministre iranien des Affaires étrangères : «tous les navires peuvent traverser le détroit d’Ormuz, sauf ceux qui sont en guerre contre nous»
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, affirme avoir « reçu des messages » de Washington se disant prêt à poursuivre les négociations. Téhéran n’a « aucune confiance » dans les États-Unis et n’est disposé à négocier avec Washington que si celui-ci fait preuve de sérieux, a-t-il déclaré vendredi à New Delhi, alors que les pourparlers visant à mettre fin à la guerre restent au point mort. « Tous les navires peuvent traverser le détroit d’Ormuz, sauf ceux qui sont en guerre contre nous », a-t-il ajouté, précisant que les navires souhaitant transiter devaient se coordonner avec la marine iranienne.
Le chef de la diplomatie iranienne dit être ouvert à une aide de Pékin pour régler le conflit au Moyen-Orient
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré vendredi à New Delhi être ouvert à tout soutien, y compris de la part de Pékin, pour aider à résoudre le conflit au Moyen-Orient. « Nous apprécions tout pays qui peut aider, en particulier la Chine », a-t-il déclaré à la presse depuis la capitale indienne, où il participe à une réunion des BRICS. « Nous entretenons de très bonnes relations avec la Chine, nous sommes des partenaires stratégiques et nous savons que (les) Chinois ont de bonnes intentions. Toute initiative de leur part susceptible de soutenir la diplomatie serait donc la bienvenue pour la République islamique ».
Liban : Tsahal annonce avoir commencé à frapper des infrastructures du Hezbollah dans la région de Tyr, dans le sud du pays
Un drone piégé du Hezbollah s’écrase sur le territoire israélien, aucun blessé
🚨 Les sirènes d'alerte à l'intrusion aérienne retentissent dans le nord d'Israël
Tsahal indique que des sirènes signalant une possible infiltration de drone hostile ont retenti dans le secteur d’Even Menachem. Les détails de l’incident sont en cours d’examen.
Washington devrait annoncer une prolongation du cessez-le-feu entre Israël et le Liban, selon Al-Akhbar
Les États-Unis devraient publier ce vendredi une déclaration résumant les deux cycles de négociations déjà tenus entre Israël et le Liban et annonçant une prolongation du cessez-le-feu, rapporte le quotidien libanais Al-Akhbar, affilié au Hezbollah. Selon le journal, le texte inclurait aussi une « déclaration d’intention » sur la poursuite des discussions. Celle-ci porterait sur une fin progressive de la présence israélienne au Liban, parallèlement à une démarche libanaise complète visant au désarmement du Hezbollah. Le journal affirme également que Washington discute avec Israël des « grandes lignes d’un véritable plan » qui serait mis en œuvre avec le Liban, dans le cadre d’efforts destinés à dissocier le dossier libanais d’un éventuel accord avec l’Iran.
Irak : deux drones visent un quartier général de l’opposition kurde iranienne près d’Erbil
Deux drones ont visé le quartier général d’un groupe d’opposition kurde iranien au nord d’Erbil, dans le Kurdistan irakien, ont indiqué des sources sécuritaires à Reuters. Aucun bilan n’a été communiqué dans l’immédiat.
Inde-Émirats : Narendra Modi signe des accords sur la défense et l’énergie
L’Inde et les Émirats arabes unis ont signé plusieurs accords portant sur la coopération stratégique en matière de défense, les réserves pétrolières et l’approvisionnement en gaz de pétrole liquéfié, selon un responsable indien. Ces textes ont été conclus lors de la visite du Premier ministre Narendra Modi aux Émirats arabes unis.
Australie : un réseau néonazi interdit après l’adoption d’une loi contre les groupes haineux
L’Australie a interdit un réseau néonazi, anciennement connu sous le nom de National Socialist Network, dans le cadre d’une nouvelle loi criminalisant les groupes haineux et le soutien qui leur est apporté. Adoptée après l’attaque antisémite meurtrière contre une célébration de Hanouka à Bondi Beach en décembre 2025, la mesure rend illégaux le soutien, le financement, le recrutement ou l’adhésion à ce groupe, y compris sous un nouveau nom. Les contrevenants risquent jusqu’à quinze ans de prison.
Liban : Tsahal intercepte un drone du Hezbollah dans le sud du pays
Tsahal affirme avoir intercepté, il y a peu, un drone lancé par le Hezbollah au-dessus d’une zone du sud du Liban où des soldats israéliens sont déployés. Aucun blessé n’a été signalé.
Émirats : Abou Dhabi accélère un oléoduc pour contourner le détroit d’Ormuz
Les Émirats arabes unis vont accélérer la construction d’un nouvel oléoduc afin de doubler d’ici 2027 leur capacité d’exportation via Fujairah, sur le golfe d’Oman. Ce projet doit renforcer leur capacité à contourner le détroit d’Ormuz, passage stratégique récemment fermé de facto par l’Iran en réponse à la campagne aérienne et navale américano-israélienne, perturbant près d’un cinquième des flux pétroliers mondiaux.