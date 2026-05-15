Toronto : 82 % des crimes de haine religieux ont visé des Juifs l’an dernier, selon un rapport

La communauté juive a été le groupe le plus visé par les crimes de haine à Toronto en 2025, selon un rapport présenté au Conseil des services policiers de la ville. Les Juifs, qui représentent moins de 3 % de la population torontoise, ont été ciblés dans 82 % des crimes de haine à motivation religieuse et dans 35 % de l’ensemble des incidents haineux signalés. La police a recensé 81 faits antijuifs, tandis qu’un résident juif serait désormais 14 fois plus exposé à un incident haineux qu’un autre habitant de Toronto. Le rapport intervient dans un contexte de forte hausse des violences antisémites, avec des synagogues visées par des tirs, des commerces juifs vandalisés ou attaqués et des personnes juives agressées dans l’espace public. Michelle Stock, vice-présidente du Centre consultatif des relations juives et israéliennes, a qualifié ces conclusions de « profondément alarmantes ».