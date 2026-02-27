LIVE BLOG | JD Vance exclut une guerre prolongée contre l’Iran
"Je pense que nous préférons tous l'option diplomatique, mais cela dépendra de ce que feront et diront les Iraniens"
Le Canada appelle ses ressortissants à quitter immédiatement l'Iran
Dans un contexte de tensions persistantes, le ministère canadien des Affaires étrangères appelle les citoyens à quitter immédiatement l'Iran, par crainte d'un conflit pouvant éclater à tout moment. Le ministère invite les citoyens à vérifier la validité de leurs documents de voyage et à garder une issue de secours disponible au cas où ils seraient empêchés de quitter le pays.
Le chef de la diplomatie omanaise attendu à Washington pour des discussions sur l’Iran
Le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr al-Busaidi, doit se rendre aujourd'hui à Washington pour rencontrer le vice-président américain JD Vance ainsi que d’autres responsables, dans le but de prévenir une escalade militaire avec l’Iran, selon une information rapportée par Reuters, citant le média MS Now. Cette visite s’inscrit dans les efforts diplomatiques régionaux visant à éviter un conflit ouvert entre Washington et Téhéran.
Abbas Araghchi qualifie le dernier cycle de négociations avec les États-Unis de "plus intense" à ce jour
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que le dernier cycle de discussions avec les États-Unis, tenu jeudi à Genève, avait été "le plus intense" depuis le début des échanges. Dans un message publié dans la nuit sur le réseau X, le chef de la diplomatie iranienne a indiqué que de "nouveaux progrès" avaient été réalisés dans le cadre de l’engagement diplomatique entre les deux pays, sans toutefois annoncer d’accord formel.
JD Vance exclut une guerre prolongée contre l’Iran
Le vice-président américain JD Vance a affirmé qu’il n’y avait "aucune chance" qu’éventuelles frappes contre l’Iran, envisagées par le président Donald Trump, débouchent sur une guerre prolongée au Moyen-Orient, selon une interview accordée au Washington Post. Rejetant les critiques redoutant un enlisement militaire américain dans la région, l’ancien Marine ayant servi en Irak a assuré que les États-Unis ne s’engageraient pas dans un conflit "sans fin". "Je pense que nous préférons tous l'option diplomatique, mais cela dépendra de ce que feront et diront les Iraniens", a-t-il précisé.