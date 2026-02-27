LIVE BLOG | JD Vance exclut une guerre prolongée contre l’Iran

Le chef de la diplomatie omanaise attendu à Washington pour des discussions sur l’Iran

Le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr al-Busaidi, doit se rendre aujourd'hui à Washington pour rencontrer le vice-président américain JD Vance ainsi que d’autres responsables, dans le but de prévenir une escalade militaire avec l’Iran, selon une information rapportée par Reuters, citant le média MS Now. Cette visite s’inscrit dans les efforts diplomatiques régionaux visant à éviter un conflit ouvert entre Washington et Téhéran.