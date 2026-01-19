Benjamin Netanyahou met en garde l’Iran : « Toute attaque entraînera une riposte d’une intensité inédite »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a adressé lundi un avertissement direct à Téhéran, affirmant devant la Knesset qu’Israël réagirait avec une force « que l’Iran n’a pas encore connue » en cas d’attaque. « Nous suivons de très près les développements en Iran », a-t-il déclaré lors d’une intervention au plénum. Netanyahou a salué le « combat héroïque » mené, selon lui, par le peuple iranien contre ses dirigeants, dénonçant la répression sanglante exercée par le régime. Il a également répondu aux critiques le qualifiant de « dictateur », jugeant ces accusations indécentes au regard, a-t-il dit, « du massacre que les dirigeants iraniens infligent à leur propre population ».

Cette déclaration intervient dans un contexte de fortes tensions régionales, marquées par des affrontements indirects et des menaces répétées entre Israël et l’Iran.