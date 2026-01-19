LIVE BLOG | Séisme de magnitude 3,7 dans le nord d’Israël
Le tremblement de terre a été ressenti par les habitants du secteur.
Benjamin Netanyahou met en garde l’Iran : « Toute attaque entraînera une riposte d’une intensité inédite »
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a adressé lundi un avertissement direct à Téhéran, affirmant devant la Knesset qu’Israël réagirait avec une force « que l’Iran n’a pas encore connue » en cas d’attaque. « Nous suivons de très près les développements en Iran », a-t-il déclaré lors d’une intervention au plénum. Netanyahou a salué le « combat héroïque » mené, selon lui, par le peuple iranien contre ses dirigeants, dénonçant la répression sanglante exercée par le régime. Il a également répondu aux critiques le qualifiant de « dictateur », jugeant ces accusations indécentes au regard, a-t-il dit, « du massacre que les dirigeants iraniens infligent à leur propre population ».
Cette déclaration intervient dans un contexte de fortes tensions régionales, marquées par des affrontements indirects et des menaces répétées entre Israël et l’Iran.
Une secousse sismique de magnitude 3,7 a été enregistrée lundi à 15h40 dans la région Houlé–lac de Tibériade, selon l’Institut géologique. Le tremblement de terre a été ressenti par les habitants du secteur.
Shell souhaite se retirer du champ pétrolier syrien d’Al-Omar
Le groupe pétrolier Shell PLC a demandé à se retirer du champ d’Al-Omar, dans l’est de la Syrie, et à transférer sa participation aux opérateurs publics syriens, a indiqué lundi le directeur de la Compagnie pétrolière syrienne, Youssef Qeblawi. Cette demande intervient après la reprise du site par les forces gouvernementales à la suite d’une offensive éclair contre les forces kurdes. Selon Qeblawi, des négociations sont en cours avec Shell afin de parvenir à un règlement financier permettant à l’État syrien de reprendre le contrôle total du champ. Il a également affirmé que d’autres groupes énergétiques américains envisagent un retour ou une entrée sur le marché syrien.
Benny Gantz n’exclut un retour au pouvoir qu’en cas de nécessité nationale
Le chef du parti Bleu et Blanc, Benny Gantz, a affirmé lundi ne pas envisager de retour dans la coalition actuelle, tout en laissant entendre qu’il pourrait répondre à un appel « si Israël en avait réellement besoin ». S’exprimant avant une réunion de sa faction à la Knesset, il a rappelé que ses précédentes participations à des gouvernements dirigés par Benjamin Netanyahou visaient à empêcher l’extrême droite d’accéder au pouvoir et à éviter une dépendance à l’égard des partis arabes. Gantz a reconnu l’existence d’un électorat sioniste au sein de l’Otzma Yehudit d’Itamar Ben Gvir, tout en excluant toute coopération gouvernementale avec des formations arabes, malgré l’importance, selon lui, du dialogue sur les enjeux sociaux et sécuritaires.
Yair Lapid dénonce un budget 2026 « au détriment des travailleurs »
Le chef de l’opposition, Yair Lapid, a vivement attaqué le projet de budget de l’État pour 2026, qu’il accuse de pénaliser les contribuables et les réservistes au profit de groupes qu’il qualifie de « non productifs ». Devant la presse, il a dénoncé l’allocation de plusieurs milliards de shekels à des fonds de coalition et à des ministères jugés superflus, pointant notamment les sommes destinées aux partis orthodoxes. Lapid a critiqué le financement d’écoles ne dispensant pas les matières fondamentales, déplorant l’absence de moyens pour la santé, la recherche et la lutte contre la vie chère, avant d’affirmer qu’il s’agirait du dernier budget de « l’un des gouvernements les plus défaillants de l’histoire du pays ».
Israël : après la mort de deux nourrissons à Jérusalem, le ministre de l’Éducation annonce un durcissement contre les crèches illégales
Le ministre israélien de l’Éducation, Yoav Kisch, a réagi à la mort de deux nourrissons dans une structure privée non autorisée à Jérusalem. « Le cœur se brise face à ce drame : des bébés sans défense ont perdu la vie dans un cadre fonctionnant sans licence ni contrôle, en violation de la loi », a-t-il déclaré. À la suite de ce drame, le ministre a ordonné la création immédiate d’une commission interministérielle. Cette équipe aura pour mission d’élaborer un plan global de repérage, de contrôle et de fermeture des crèches privées opérant illégalement. Le dispositif réunira des représentants de la police, des autorités locales, du parquet et d’autres organismes compétents. L’objectif affiché est de renforcer l’application de la loi et d’éviter de nouveaux drames. Les conclusions de cette commission devraient déboucher sur des mesures opérationnelles rapides.
Sud-Liban : frappes de Tsahal contre des cibles du Hezbollah
L’armée israélienne a annoncé lundi avoir mené une série de frappes aériennes ciblées contre des infrastructures terroristes du Hezbollah dans plusieurs zones du Sud-Liban. Ces opérations visaient à neutraliser des sites utilisés par l’organisation terroriste pour préparer des attaques contre Israël. Les frappes ont notamment touché des structures militaires servant à l’entraînement et aux exercices opérationnels des terroristes du Hezbollah. Ces installations étaient utilisées pour des séances de tir, des formations à l’emploi de différentes armes ainsi que pour la planification et la préparation d’attaques contre des soldats de Tsahal et des civils israéliens. Tsahal précise également avoir ciblé plusieurs puits de tunnels utilisés pour le stockage d’armes. Par ailleurs, plusieurs rampes de lancement de missiles et autres structures militaires du Hezbollah ont été bombardées. Tsahal souligne que les activités menées par le Hezbollah dans ces zones constituent une violation des accords de cessez-le-feu en vigueur entre Israël et le Liban.
Les médias libanais font état d'une série de frappes à Berghoz et Ansar, deux localités situées au nord du fleuve Litani
Sud-Liban : Tsahal mène des frappes contre des cibles du Hezbollah
"En réponse aux violations répétées des accords de cessez-le-feu par le Hezbollah, Tsahal mène actuellement des frappes contre des cibles terroristes du Hezbollah dans le sud du Liban", a fait savoir l'armée israélienne.
Donald Trump invite le président kazakh et le Premier ministre pakistanais à rejoindre le Conseil de paix pour Gaza
Le président kazakh Kassym-Jomart Kemeluly Tokayev a été invité par Donald Trump à rejoindre le Conseil de paix pour Gaza, invitation qu'il a acceptée, selon l'agence de presse kazakhe Tengri News. Donald Trump, qui préside le Conseil, a également invité le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif à rejoindre cet organisme international, a annoncé dimanche le ministère pakistanais des Affaires étrangères.
Manifestations en Iran : 3 919 décès et 24 669 arrestations confirmés, selon un média d'opposition
"Au 22e jour des manifestations en Iran, au moins 3 919 décès ont été confirmés par HRANA, et 8 949 autres font l'objet d'une enquête. Le nombre d'arrestations a atteint 24 669, dans un contexte de coupure continue d'Internet et de répression croissante", a indiqué l'agence de presse iranienne d'opposition HRANA.
Donald Trump republie une déclaration disant : "Trump va bientôt visiter l'Iran libre"
Donald Trump a publié sur son réseau Truth Social une déclaration que le chroniqueur et commentateur politique et ancien rédacteur de discours de la Maison Blanche, Marc Thiessen a tenu sur Fox News : "je prédis que Trump visitera 'un Iran libre, une Havane libre et un Caracas libre' avant la fin de son mandat".
Judée-Samarie : Tsahal et le Shin Bet lancent une vaste opération antiterroriste dans la région de Hébron
Dans la nuit de dimanche à lundi, les forces israéliennes ont lancé une opération "visant à démanteler les infrastructures terroristes, à éradiquer la possession illégale d'armes et à renforcer la sécurité" dans la région de Jabal Johar à Hébron, en Judée-Samarie, ont indiqué Tsahal et le Shin Bet dans un communiqué. "L'opération devrait se poursuivre pendant plusieurs jours" durant lesquels "des explosions pourraient être entendues et une augmentation des mouvements des forces israéliennes sera perceptible". "Les forces de sécurité poursuivront leurs opérations afin de lutter contre le terrorisme dans toute la Judée-Samarie".