LIVE BLOG | L'Iran attaque des cibles américaines au Koweït et au Bahreïn

Le ministère iranien des Affaires étrangères condamne les frappes américaines contre un pétrolier iranien et un site de communication sur l’île de Qeshm

Téhéran tient les dirigeants du Koweït et de Bahreïn « directement responsables », les accusant d’avoir permis aux forces américaines de mener des attaques contre l’Iran depuis leur territoire. Ces accusations interviennent après des tirs iraniens contre le Koweït et Bahreïn, que Washington affirme avoir déjoués.