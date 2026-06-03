LIVE BLOG | L'Iran attaque des cibles américaines au Koweït et au Bahreïn
Aucun blessé signalé après les attaques iraniennes de missiles et de drones, que les Gardiens de la révolution affirment avoir menées contre des forces américaines
🚨 Sirènes d’infiltration aérienne dans le nord d’Israël
Tsahal indique que des sirènes signalant une infiltration aérienne hostile ont retenti dans les secteurs de Manara et Kiryat Shmona, près de la frontière libanaise. Les détails de l’incident sont en cours d’examen.
Le ministère iranien des Affaires étrangères condamne les frappes américaines contre un pétrolier iranien et un site de communication sur l’île de Qeshm
Téhéran tient les dirigeants du Koweït et de Bahreïn « directement responsables », les accusant d’avoir permis aux forces américaines de mener des attaques contre l’Iran depuis leur territoire. Ces accusations interviennent après des tirs iraniens contre le Koweït et Bahreïn, que Washington affirme avoir déjoués.
Les Émirats arabes unis appellent à une réponse commune face à l’Iran
Anwar Gargash, conseiller diplomatique du président des Émirats arabes unis, appelle les pays du Golfe à adopter une réponse « ferme et unie » après les attaques de missiles et de drones attribuées à l’Iran contre le Koweït et Bahreïn. « Aucun État du Golfe ne doit être laissé seul face à ces attaques. La sécurité des pays arabes du Golfe est interdépendante, leurs intérêts sont communs et leur destin est lié », a déclaré Anwar Gargash. « Cette agression ne vise pas un État en particulier, mais nous vise tous », a-t-il ajouté.
L’aéroport international du Koweït visé par une attaque iranienne
Les autorités koweïtiennes affirment qu’une attaque iranienne menée à l’aide de missiles et de drones a frappé le terminal T1 de l’aéroport international du Koweït. Selon l’Autorité générale de l’aviation civile, l’attaque a fait plusieurs blessés et provoqué d’importants dégâts matériels. À la suite de l’incident, l’ensemble des vols a été suspendu et redirigé vers des aéroports alternatifs jusqu’à nouvel ordre. Aucune information supplémentaire n’a été communiquée pour l’instant sur le nombre exact de victimes ou l’ampleur des dommages.
CENTCOM : les missiles iraniens visant le Koweït et Bahreïn ont été neutralisés
Le commandement militaire américain au Moyen-Orient (CENTCOM) affirme que l’Iran a lancé plusieurs missiles balistiques contre des pays voisins, sans atteindre ses objectifs. Selon CENTCOM, deux missiles tirés vers le Koweït sont tombés avant d’atteindre leur cible ou se sont désintégrés en vol, tandis que trois missiles lancés contre Bahreïn ont été interceptés par les systèmes de défense aérienne américains et bahreïnis. Cette nouvelle escalade intervient après des frappes américaines qualifiées de « défensives » contre des installations iraniennes sur l’île de Qeshm, dans le détroit d’Ormuz. L’Iran affirme de son côté avoir visé des intérêts militaires américains dans la région, tandis que Washington assure qu’aucun des missiles n’a atteint sa cible.