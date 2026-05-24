LIVE BLOG | L’Iran dément avoir accepté de livrer son stock d’uranium hautement enrichi
Selon le New York Times, l’un des éléments clés du projet d’accord entre l’Iran et les États-Unis serait un engagement de Téhéran à renoncer à son stock d’uranium hautement enrichi.
L’Iran dément avoir accepté de livrer son stock d’uranium hautement enrichi
Une haute source iranienne affirme à Reuters que Téhéran n’a pas accepté de remettre son stock d’uranium hautement enrichi. Selon cette même source, la question nucléaire iranienne ne ferait pas partie de l’accord préliminaire actuellement discuté. Cette déclaration contredit les informations selon lesquelles l’Iran aurait accepté, dans le cadre d’un projet d’accord avec les États-Unis, de renoncer à son stock d’uranium enrichi à un niveau proche de celui nécessaire à l’arme nucléaire. Reuters rapporte que les discussions restent marquées par des désaccords majeurs, notamment sur le stock d’uranium iranien et le contrôle du détroit d’Ormuz.
L’Iran affirme que la réouverture du détroit d’Ormuz se ferait sous sa “nouvelle souveraineté”
L’Iran affirme que, dans le cadre du protocole d’accord proposé, la réouverture du détroit d’Ormuz ne signifierait pas un retour au statu quo d’avant-guerre. Selon l’agence Tasnim, affiliée aux Gardiens de la révolution iraniens, Téhéran considère que la réouverture porterait seulement sur un retour au nombre de navires transitant avant la guerre, mais sous la nouvelle supervision iranienne du détroit. Cette position intervient alors que le président américain Donald Trump affirme qu’un accord avec l’Iran est « largement négocié », avec notamment une disposition visant à rouvrir le détroit d’Ormuz. Mais des médias iraniens contestent l’interprétation américaine et insistent sur le maintien d’un contrôle iranien sur le passage maritime.
Benjamin Netanyahu réunit ce soir un cabinet de sécurité restreint sur l’accord américano-iranien
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu doit réunir ce soir un cabinet de sécurité restreint afin de discuter de l’accord en cours de négociation entre les États-Unis et l’Iran. Selon un collaborateur d’un des ministres présents, la réunion portera sur les contours de l’accord en préparation entre Washington et Téhéran. Aucune date n’a encore été fixée pour une éventuelle conclusion de l’accord, précise cette source.
Erdogan déclare à Donald Trump que la Turquie est prête à soutenir un éventuel accord avec l’Iran
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré lors d’un entretien téléphonique avec le président américain Donald Trump et des dirigeants régionaux que la Turquie était prête à apporter tout son soutien à la mise en œuvre d’un éventuel accord avec l’Iran. Selon le bureau de Recep Tayyip Erdogan, le dirigeant turc a estimé qu’un accord garantissant la liberté de passage dans le détroit d’Ormuz contribuerait à la stabilité régionale et permettrait de soulager l’économie mondiale. Cette déclaration intervient alors que les efforts diplomatiques se poursuivent pour tenter d’aboutir à un compromis entre les États-Unis et l’Iran.
Deux blessés dans le crash d’un avion léger près de Tel Adashim
Deux personnes ont été blessées ce matin dans le crash d’un avion léger près de Tel Adashim, dans le nord d’Israël, selon les services de secours du Magen David Adom. Les deux victimes sont inconscientes, d’après les équipes médicales dépêchées sur place.
Kiev sous une attaque aérienne massive russe, au moins un mort et 44 blessés
Kiev est actuellement visée par une attaque aérienne massive combinant missiles et drones russes. La Russie frappe des zones résidentielles, des écoles, des marchés et d’autres sites civils à travers la capitale ukrainienne. Des habitants décrivent l’assaut comme l’un des plus violents qu’ils aient connus. L’un des impacts a touché le centre commercial et de loisirs Kvadrat, dans le quartier de Lukyanivka, à Kiev. Le bâtiment aurait été directement frappé avant d’être ravagé par les flammes. Selon le maire de Kiev, le bilan provisoire fait état d’au moins un mort et 44 blessés. L’attaque serait toujours en cours, avec de nouveaux missiles signalés en approche.
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Le Pakistan fait état de “progrès significatifs” dans les négociations entre les États-Unis et l’Iran
Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Ishaq Dar, affirme que des « progrès significatifs » ont été réalisés dans les négociations entre les États-Unis et l’Iran. Selon Ishaq Dar, ces avancées laissent entrevoir la possibilité d’un résultat positif et durable dans les discussions entre Washington et Téhéran.
Deux soldats de Tsahal blessés dans une attaque de drone du Hezbollah au sud du Liban
Deux soldats de Tsahal ont été blessés hier dans le sud du Liban après qu’un drone du Hezbollah a frappé une zone où opéraient des troupes israéliennes. Selon l’armée israélienne, l’un des soldats a été modérément blessé et l’autre légèrement blessé. Les deux militaires ont été évacués vers l’hôpital pour y recevoir des soins, et leurs familles ont été informées.
L’Iran exécute un homme accusé d’espionnage au profit des États-Unis et d’Israël
L’Iran a exécuté un homme accusé d’avoir transmis des informations aux États-Unis et à Israël pendant la guerre, rapporte l’agence Mizan, organe du pouvoir judiciaire iranien. L’homme, identifié comme Mojtaba Kian, aurait envoyé à « l’ennemi » des données liées à l’industrie de défense iranienne, selon l’agence.
Le Premier ministre pakistanais salue les « efforts extraordinaires déployés par Donald Trump pour parvenir à la paix » avec l'Iran
Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, félicite le président américain Donald Trump « pour ses efforts extraordinaires en faveur de la paix », alors que s'intensifient les efforts pour finaliser un accord mettant fin à la guerre israélo-américaine contre l'Iran.
Dans une déclaration publiée sur X, Sharif affirme que l'appel téléphonique « très utile et productif » de Donald Trump avec les dirigeants régionaux samedi « a offert une occasion précieuse d'échanger des points de vue sur la situation régionale actuelle et sur la manière de faire progresser les efforts de paix en cours afin d'instaurer une paix durable dans la région ».
« Le Pakistan poursuivra ses efforts de paix avec la plus grande sincérité et nous espérons accueillir très prochainement le prochain cycle de pourparlers », ajoute-t-il.
Un suspect armé abattu après avoir ouvert le feu près d’un point de contrôle de la Maison-Blanche
Un suspect armé est mort après s’être approché d’un point de contrôle de sécurité de la Maison-Blanche et avoir ouvert le feu sur des agents, selon les services secrets américains. D’après les premiers éléments de l’enquête, l’individu s’est présenté peu après 18 heures, heure de Washington, avant de sortir une arme de son sac et de tirer sur les agents en poste.
Les forces de sécurité ont riposté et touché le suspect, qui a été transporté vers un hôpital de la région, où il est ensuite décédé. Un passant a également été blessé. Un responsable des forces de l’ordre indique qu’il n’est pas encore établi s’il a été touché par les tirs du suspect ou par ceux des agents.
Selon le New York Times, l’accord proposé entre les États-Unis et l’Iran prévoit que Téhéran renonce à son stock d’uranium hautement enrichi
L’Iran aurait accepté de renoncer à son stock d’uranium hautement enrichi dans le cadre d’un accord avec les États-Unis visant à mettre fin à la guerre, selon deux responsables américains cités par le New York Times.
D’après ces sources, Téhéran se serait engagé de manière générale à abandonner ce stock, sans toutefois avoir encore conclu d’accord avec Washington sur les modalités précises de cette cession. Ces détails devraient être définis lors de futures négociations, une fois un accord politique trouvé.
Cette information intervient quelques jours après que des sources iraniennes ont affirmé que le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, avait donné pour instruction d’interdire toute sortie du pays de l’uranium enrichi à un niveau proche de celui nécessaire à l’arme nucléaire.
L’Iran disposerait de plus de 400 kilogrammes d’uranium hautement enrichi, une quantité que des responsables israéliens estiment suffisante pour fabriquer 11 bombes nucléaires si elle était davantage enrichie.