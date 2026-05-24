Erdogan déclare à Donald Trump que la Turquie est prête à soutenir un éventuel accord avec l’Iran

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré lors d’un entretien téléphonique avec le président américain Donald Trump et des dirigeants régionaux que la Turquie était prête à apporter tout son soutien à la mise en œuvre d’un éventuel accord avec l’Iran. Selon le bureau de Recep Tayyip Erdogan, le dirigeant turc a estimé qu’un accord garantissant la liberté de passage dans le détroit d’Ormuz contribuerait à la stabilité régionale et permettrait de soulager l’économie mondiale. Cette déclaration intervient alors que les efforts diplomatiques se poursuivent pour tenter d’aboutir à un compromis entre les États-Unis et l’Iran.