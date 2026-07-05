Iran : des appels à la mort de Trump lors des funérailles de Khamenei

Des centaines de milliers de personnes ont participé au deuxième jour des funérailles de l'ancien Guide suprême Ali Khamenei à Téhéran. Lors de la cérémonie, le poète Mohammad Rasouli a publiquement appelé à la mort du président américain Donald Trump, provoquant les acclamations de la foule. Des slogans tels que « Mort à l'Amérique ! » et « Mort à Israël ! » ont également été scandés.

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Cette rhétorique intervient alors que l'Iran poursuit en parallèle des négociations avec les États-Unis en vue d'un accord destiné à mettre un terme durable au conflit. L'affluence à cette deuxième journée de cérémonies était nettement supérieure à celle de la veille.