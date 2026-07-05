LIVE BLOG | Funérailles de Khamenei : des appels à tuer Donald Trump et Benjamin Netanyahou
La foule a également scandé des slogans réclamant vengeance pour la mort de l'ancien Guide suprême.
Iran : les chefs des Gardiens de la révolution aux funérailles de Khamenei
Une prière funéraire a été célébrée à la grande mosquée Mosalla de Téhéran en hommage à l'ancien Guide suprême Ali Khamenei et aux membres de sa famille. Étaient notamment présents le président Massoud Pezeshkian, le président du Parlement Mohammad Bagher Qalibaf, le commandant des Gardiens de la révolution, Ahmad Vahidi, ainsi que Esmail Qaani, chef de la Force Al-Qods. En revanche, le nouveau Guide suprême Mojtaba Khamenei était absent. Blessé lors de la frappe qui a éliminé son père, il serait toujours caché pour des raisons de sécurité.
Funérailles de Khamenei : des appels à tuer Donald Trump et Benjamin Netanyahou
Lors des funérailles d'Ali Khamenei à Téhéran, des images diffusées par l'agence iranienne Tasnim, proche des Gardiens de la révolution, montrent des participants brandissant des banderoles appelant à « tuer Trump » et « tuer Bibi », en référence à Benjamin Netanyahou. La foule a également scandé des slogans réclamant vengeance pour la mort de l'ancien Guide suprême.
https://x.com/i/web/status/2073597137024135432
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Iran : des appels à la mort de Trump lors des funérailles de Khamenei
Des centaines de milliers de personnes ont participé au deuxième jour des funérailles de l'ancien Guide suprême Ali Khamenei à Téhéran. Lors de la cérémonie, le poète Mohammad Rasouli a publiquement appelé à la mort du président américain Donald Trump, provoquant les acclamations de la foule. Des slogans tels que « Mort à l'Amérique ! » et « Mort à Israël ! » ont également été scandés.
https://x.com/i/web/status/2073625105792393544
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Cette rhétorique intervient alors que l'Iran poursuit en parallèle des négociations avec les États-Unis en vue d'un accord destiné à mettre un terme durable au conflit. L'affluence à cette deuxième journée de cérémonies était nettement supérieure à celle de la veille.
Israël : un homme tué par balles en Galilée, 150ᵉ homicide dans la communauté arabe
Un homme d'une cinquantaine d'années a été abattu dans sa voiture à Deir Hanna, en Galilée, près de Sakhnin. Les secours du Magen David Adom ont constaté son décès sur les lieux. La police privilégie la piste d'un règlement de comptes criminel et a ouvert une enquête. Selon l'organisation Abraham Initiatives, cette victime porte à 150 le nombre de membres de la communauté arabe tués dans des violences depuis le début de l'année. En 2025, cette communauté avait déjà connu une année record avec 252 homicides.
L'Iran envisage un droit "spécial" dans le détroit d’Ormuz pour les pays amis
L'ambassadeur d'Iran à Pékin, Abdolreza Rahmani Fazli, a annoncé que Téhéran prévoyait de facturer des frais de service aux navires transitant par le détroit d'Ormuz, tout en précisant qu'il ne s'agirait pas d'un péage. Selon lui, ces frais serviront à financer la sécurité de la navigation, la supervision du trafic maritime et la protection de l'environnement. L'Iran, qui travaille avec Oman sur un nouveau dispositif, promet un traitement « spécial » aux pays ayant soutenu la République islamique. Washington rejette cette initiative. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite près de 20 % du pétrole et du gaz mondial, reste au cœur des négociations entre l'Iran et les États-Unis sur un accord durable après la guerre.