LIVE BLOG | L’Iran et les États-Unis s’accordent sur une feuille de route pour un accord définitif sous 60 jours

Une « ligne de communication » pour sécuriser le transit dans le détroit d'Ormuz

L'Iran et les États-Unis ont convenu de mettre en place une « ligne de communication » afin d'éviter tout incident dans le détroit d'Ormuz et de garantir un passage sûr aux navires commerciaux. Selon les médiateurs qatari et pakistanais, ce mécanisme vise à prévenir les malentendus entre les parties et à rétablir progressivement le trafic maritime dans cette voie stratégique par laquelle transite habituellement près de 20 % des hydrocarbures mondiaux.