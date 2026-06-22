LIVE BLOG | L’Iran et les États-Unis s’accordent sur une feuille de route pour un accord définitif sous 60 jours
L’un des points clefs sera la question du nucléaire iranien.
Ronen Bar exfiltré des Émirats après une menace iranienne
L'ancien chef du Shin Bet, Ronen Bar, et son épouse ont été évacués des Émirats arabes unis lors d'un récent séjour après avoir été alertés d'une tentative iranienne de s'en prendre à eux, rapporte la chaîne israélienne Channel 13. Le couple participait à une conférence internationale sur la sécurité, selon le média. Une source proche des Émirats a toutefois démenti que l'événement ait été organisé par le ministre émirati des Affaires étrangères, Cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyane. Ronen Bar n'a pas souhaité commenter ces informations.
Les gouvernements pakistanais et qataris évoquent « des progrès encourageants »
Les médiateurs pakistanais et qataris ont salué « des progrès encourageants » à l'issue de la première journée de négociations entre l'Iran et les États-Unis au Bürgenstock, en Suisse. Selon un communiqué conjoint, les deux parties se sont entendues sur une feuille de route visant à conclure un accord définitif dans un délai de 60 jours et à lancer immédiatement de nouvelles discussions techniques, qui se poursuivront tout au long de la semaine.
Soupçons de corruption : un chef de conseil régional interrogé
Le chef d'un conseil régional a été interrogé ce matin par l'unité anticriminalité Lahav 433 dans le cadre d'une enquête pour corruption, a annoncé la police israélienne. Les enquêteurs ont également perquisitionné son domicile. L'identité de l'élu ainsi que la nature précise des soupçons n'ont pas été dévoilées.
Le président syrien dément vouloir intervenir au Liban
Le président syrien Ahmad al-Chareh a rejeté dimanche toute perspective d'implication militaire de Damas au Liban, après plusieurs déclarations de Donald Trump laissant entendre que la Syrie pourrait jouer un rôle dans la lutte contre le Hezbollah. « Nous recherchons des canaux économiques entre le Liban et la Syrie et non des canaux militaires », a déclaré le chef de l'État syrien lors d'un entretien accordé à la chaîne Al Mashhad.
Le pétrole rebondit sur fond de négociations Iran-États-Unis tendues
Les cours du pétrole étaient en hausse lundi en début d'échanges asiatiques, les investisseurs restant prudents malgré les avancées diplomatiques enregistrées en Suisse. Vers 00h30 GMT, le baril de WTI américain progressait de 2,40 % à 77,66 dollars, tandis que le Brent de la mer du Nord gagnait 1,18 % à 81,52 dollars. Les marchés demeurent préoccupés par les tensions autour du détroit d'Ormuz, que Téhéran a annoncé avoir de nouveau fermé samedi.
Une « ligne de communication » pour sécuriser le transit dans le détroit d'Ormuz
L'Iran et les États-Unis ont convenu de mettre en place une « ligne de communication » afin d'éviter tout incident dans le détroit d'Ormuz et de garantir un passage sûr aux navires commerciaux. Selon les médiateurs qatari et pakistanais, ce mécanisme vise à prévenir les malentendus entre les parties et à rétablir progressivement le trafic maritime dans cette voie stratégique par laquelle transite habituellement près de 20 % des hydrocarbures mondiaux.
Une « cellule de gestion des conflits » pour mettre fin aux affrontements au Liban
Washington et Téhéran ont accepté de créer une « cellule de gestion des conflits », associant le Liban et placée sous l'égide des médiateurs, afin de veiller au respect de la cessation des opérations militaires sur le territoire libanais. Cette structure doit constituer un premier test des engagements pris dans le cadre des négociations, alors qu'Israël maintient son intention de conserver une présence militaire dans une zone de sécurité au sud du Liban.
L'Iran et les États-Unis s'accordent sur une feuille de route pour un accord définitif sous 60 jours
Les délégations américaine et iranienne se sont entendues sur une « feuille de route » prévoyant la conclusion d'un accord définitif dans un délai de 60 jours. Le texte prévoit l'ouverture immédiate de discussions techniques sur plusieurs dossiers sensibles, notamment le programme nucléaire iranien, la réouverture complète du détroit d'Ormuz, le déblocage d'avoirs iraniens gelés à l'étranger, ainsi qu'un ambitieux plan de reconstruction et de développement de l'Iran estimé à au moins 300 milliards de dollars.