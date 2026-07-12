LIVE BLOG | Les États-Unis affirment avoir frappé près de 140 cibles militaires en Iran
Plusieurs pays du Golfe et la Jordanie ont indiqué avoir été visés par des attaques de missiles et de drones iraniens
"L’Iran a pris le contrôle du détroit d’Ormuz par la force et le conservera par la force", assure un responsable iranien
Le porte-parole de la commission de la Sécurité nationale du Parlement iranien, Ebrahim Rezaei, a déclaré : "L’Iran a pris le contrôle du détroit d’Ormuz par la force et le conservera par la force."
Plusieurs pays du Golfe et la Jordanie visés par des attaques de missiles et de drones
Les autorités de Bahreïn, du Koweït, des Émirats arabes unis, du Qatar et de Jordanie ont annoncé que leurs forces avaient intercepté ou affronté des missiles et des drones hostiles au cours des dernières heures. Cette vague d’attaques intervient après de nouvelles frappes américaines contre des cibles iraniennes.
Le Koweït intercepte des "cibles aériennes hostiles" dans son espace aérien
Les forces armées koweïtiennes ont annoncé avoir intercepté des "cibles aériennes hostiles" ayant pénétré dans l’espace aérien du pays. Cette annonce intervient alors que l’Iran mène des attaques contre plusieurs États du Golfe en représailles aux frappes américaines lancées après les attaques iraniennes contre des navires dans le détroit d’Ormuz.
L’Iran affirme avoir frappé des installations de soutien à un porte-avions américain à Oman
Les Gardiens de la révolution iraniens ont affirmé que leurs forces aérospatiales avaient mené une attaque de grande ampleur contre des plateformes de soutien et de ravitaillement destinées à un porte-avions américain dans le port de Duqm, à Oman. Présentée comme la troisième phase de la riposte iranienne à ce que Téhéran qualifie d’"agression" militaire américaine, l’opération aurait également visé des centres logistiques utilisés pour soutenir les bâtiments de la marine américaine.
Les États-Unis affirment avoir frappé près de 140 cibles militaires en Iran
L’armée américaine a annoncé avoir frappé près de 140 cibles militaires en Iran en représailles à une nouvelle attaque iranienne contre un navire commercial dans le détroit d’Ormuz. Selon le Commandement central américain (CENTCOM), les frappes ont été menées avec des munitions de précision tirées par des avions de combat, des drones et des bâtiments de guerre. Elles ont notamment visé des sites de missiles et de drones, des capacités navales, des dépôts de munitions, des réseaux de communication ainsi que des installations de surveillance côtière.
https://x.com/i/web/status/2076147990771663261
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L’Iran affirme avoir frappé un deuxième navire dans le détroit d’Ormuz et plusieurs bases américaines
Les Gardiens de la révolution iraniens ont affirmé avoir frappé et immobilisé un deuxième navire dans le détroit d’Ormuz, tout en menant des attaques contre plusieurs bases américaines dans la région. Selon l’organisation, des missiles balistiques ont visé la base aérienne stratégique d’Al-Udeid, au Qatar, où un centre de maintenance d’avions de combat ainsi qu’une installation de commandement et de contrôle auraient été détruits. Les Gardiens de la révolution disent également avoir touché une base en Jordanie, détruisant un centre de commandement et des hangars de drones, ainsi qu’une autre installation au Koweït.
L’Iran affirme avoir frappé une base américaine en Jordanie et vise plusieurs pays du Golfe
Les Gardiens de la révolution iraniens ont affirmé avoir détruit un centre de commandement et de contrôle ainsi que des hangars de drones sur une base située en Jordanie, alliée des États-Unis, après de nouvelles frappes américaines contre l’Iran. Téhéran a également menacé de viser "d’autres bases ennemies dans la région" en cas de nouvelles attaques. Dans le même temps, les Émirats arabes unis ont annoncé que leurs défenses aériennes faisaient face à des missiles et des drones en provenance d’Iran, tandis que les sirènes ont retenti à Bahreïn. Des explosions et des interceptions ont également été signalées au-dessus de Doha, où les autorités ont appelé les habitants à rester chez eux, avant d’annoncer que les forces qataries avaient intercepté une attaque de missiles.
L’équipage du navire frappé dans le détroit d’Ormuz abandonne le bâtiment
L’équipage d’un navire endommagé au large des côtes d’Oman a abandonné le bâtiment et se trouve désormais à bord d’un canot de sauvetage, a annoncé l’agence britannique de sécurité maritime UKMTO. L’incident s’est produit à environ 17 kilomètres à l’est d’Oman. Les États-Unis ont attribué l’attaque à l’Iran, qui avait affirmé plus tôt avoir pris pour cible et immobilisé un navire dans le détroit d’Ormuz après que celui-ci aurait ignoré plusieurs injonctions à emprunter un itinéraire "autorisé".
Pete Hegseth après les frappes américaines : "L’Iran a fait un mauvais choix, ils en paient désormais le prix"
Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a réagi dimanche à la nouvelle série de frappes menées par les États-Unis contre l’Iran, après l’attaque d’un navire par les Gardiens de la révolution dans le détroit d’Ormuz et l’annonce de la fermeture de cette voie maritime stratégique. "L’Iran a fait un mauvais choix. Ils en paient désormais le prix", a-t-il écrit sur le réseau social X.
https://x.com/i/web/status/2076091042693071025
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Les États-Unis frappent l’Iran après l’attaque d’un navire civil et l'annonce de la fermeture du détroit d’Ormuz
L’armée américaine a annoncé une nouvelle série de frappes contre l’Iran, la troisième en quelques jours, après que les Gardiens de la révolution ont "ouvertement attaqué" le GFS Galaxy, un porte-conteneurs battant pavillon chypriote qui traversait le détroit d’Ormuz et fermé la voie navigable jusqu'à nouvel ordre. Selon le Commandement central américain (CENTCOM), un membre de l’équipage est porté disparu et le navire, touché par un incendie et d’importants dégâts dans la salle des machines, ne peut plus poursuivre sa route. Washington accuse Téhéran d’avoir une nouvelle fois enfreint le mémorandum d’entente et affirme vouloir lui imposer "un lourd tribut" en réduisant sa capacité à attaquer les marins civils et les navires commerciaux. Les frappes, menées sur ordre du président Donald Trump, viseraient des cibles situées à proximité du détroit d’Ormuz, selon Axios.
L’Iran annonce la fermeture du détroit d’Ormuz "jusqu’à nouvel ordre"
La marine des Gardiens de la révolution iraniens a annoncé la fermeture du détroit d’Ormuz "jusqu’à nouvel ordre" et jusqu’à la fin de "l’ingérence" américaine dans la région, selon les médias d’État. Cette décision intervient après qu’un tir de semonce a été effectué en direction d’un navire qui aurait tenté d’emprunter un itinéraire "non autorisé", contraignant celui-ci à s’arrêter. Les Gardiens de la révolution ont averti qu’aucun bâtiment ne serait désormais autorisé à franchir cette voie maritime stratégique et que toute "erreur" commise par l’ennemi sous ce prétexte entraînerait une "riposte sévère".