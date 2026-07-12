"L’Iran a pris le contrôle du détroit d’Ormuz par la force et le conservera par la force", assure un responsable iranien

Le porte-parole de la commission de la Sécurité nationale du Parlement iranien, Ebrahim Rezaei, a déclaré : "L’Iran a pris le contrôle du détroit d’Ormuz par la force et le conservera par la force."