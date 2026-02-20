LIVE BLOG | Le Hamas conditionne tout processus politique à la fin de l’"agression" israélienne
Toute discussion sur l’avenir de Gaza doit commencer par un arrêt total de l’"agression" israélienne, ainsi que par la levée du blocus et la garantie des "droits nationaux légitimes" des Palestiniens
Le Hamas conditionne tout processus politique à la fin de l’"agression" israélienne
Les terroristes du Hamas ont affirmé que toute discussion sur l’avenir de la bande de Gaza devait commencer par un arrêt total de ce qu’ils qualifient d’"agression" israélienne, ainsi que par la levée du blocus et la garantie des "droits nationaux légitimes" du peuple palestinien, notamment le droit à la liberté et à l’autodétermination. Cette déclaration intervient après la première réunion du Conseil de paix convoqué par le président américain Donald Trump. Israël contrôle actuellement un peu plus de la moitié de la bande de Gaza dans le cadre d’un cessez-le-feu négocié par Washington. Depuis l’entrée en vigueur de la trêve, Israël accuse les terroristes du Hamas de violations répétées, ayant coûté la vie à quatre soldats israéliens, et affirme avoir riposté par des frappes aériennes visant des sites et des membres de l’organisation terroriste, causant des centaines de morts.
Des milliers de Palestiniens se rendent à Jérusalem pour la première prière du vendredi du ramadan
Des milliers de Palestiniens de Judée-Samarie ont franchi ce vendredi matin les points de contrôle israéliens pour se rendre à Jérusalem et participer à la première grande prière du vendredi du ramadan sur le mont du Temple, au sein du complexe d’Al-Aqsa. Les autorités israéliennes ont limité à 10 000 le nombre de fidèles autorisés à venir de Judée-Samarie, avec des restrictions d’âge similaires à celles appliquées l’an dernier : seuls les hommes de 55 ans et plus, les femmes de 50 ans et plus, ainsi que les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un parent au premier degré sont admis. Ces mesures ne concernent pas les citoyens israéliens musulmans. Selon les autorités, environ 2 000 Palestiniens avaient déjà traversé le checkpoint de Qalandiya dans la matinée, tandis que de hauts responsables militaires et policiers israéliens menaient une évaluation sécuritaire sur place.
L'Iran menace les intérêts américains au Moyen-Orient en cas d’attaque
L’Iran a averti le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qu’il considérerait comme des cibles légitimes toutes les bases, installations et ressources de la "force hostile" au Moyen-Orient en cas d’agression militaire américaine. Dans une lettre adressée aux Nations unies, la mission permanente iranienne affirme que la rhétorique du président américain Donald Trump fait peser un "risque réel d’agression militaire", tout en soulignant que Téhéran ne souhaite pas la guerre. Le régime iranien prévient toutefois qu’il répondra de manière "décisive" à toute attaque.