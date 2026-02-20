Des milliers de Palestiniens se rendent à Jérusalem pour la première prière du vendredi du ramadan

Des milliers de Palestiniens de Judée-Samarie ont franchi ce vendredi matin les points de contrôle israéliens pour se rendre à Jérusalem et participer à la première grande prière du vendredi du ramadan sur le mont du Temple, au sein du complexe d’Al-Aqsa. Les autorités israéliennes ont limité à 10 000 le nombre de fidèles autorisés à venir de Judée-Samarie, avec des restrictions d’âge similaires à celles appliquées l’an dernier : seuls les hommes de 55 ans et plus, les femmes de 50 ans et plus, ainsi que les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un parent au premier degré sont admis. Ces mesures ne concernent pas les citoyens israéliens musulmans. Selon les autorités, environ 2 000 Palestiniens avaient déjà traversé le checkpoint de Qalandiya dans la matinée, tandis que de hauts responsables militaires et policiers israéliens menaient une évaluation sécuritaire sur place.