LIVE BLOG | L’Iran tire des missiles sur le Koweït et Bahreïn après des frappes américaines contre des sites radar iraniens
Les Gardiens de la Révolution annoncent avoir frappé des bases «ennemies».
Alerte au drone à la frontière nord : aucun blessé
L’armée israélienne a indiqué qu’un drone ayant déclenché les sirènes d’alerte dans la localité de Zarit, près de la frontière libanaise, est tombé dans le sud du Liban à proximité d’une zone où sont déployées des troupes israéliennes. Aucun blessé n’a été signalé, affirme Tsahal.
Alerte aux drones à la frontière nord
Des sirènes ont retenti ce samedi matin dans la localité frontalière de Zarit, en Galilée occidentale, en raison d’une suspicion d’infiltration de drone. L’armée israélienne a indiqué que l’incident était en cours d’examen.
L’Iran a tiré 7 missiles sur le Koweït et Bahreïn, 6 ont été interceptés
L’Iran a tiré sept missiles balistiques en direction du Koweït et de Bahreïn, a annoncé samedi l’armée américaine. «L’Iran a tiré sept missiles balistiques vers le Koweït et Bahreïn (...) selon les premières évaluations, six ont été interceptés et un septième n’a pas atteint sa cible prévue», a indiqué Washington. L’armée américaine a précisé qu’aucun blessé n’était à déplorer dans ses rangs à ce stade et a démenti tout dégât sur l’une de ses infrastructures à Bahreïn. Plus tôt, les Gardiens de la Révolution avaient affirmé avoir frappé des «bases ennemies» dans la région.
Des explosions retentissent près de l’aéroport de Koweït et à Bahreïn
Des explosions ont été entendues samedi près de l’aéroport international de Koweït ainsi qu’à Bahreïn, selon des correspondants de l’AFP. «Des bruits d’explosions répétés ont été entendus dans des zones proches de l’aéroport international de Koweït», tandis que «des explosions et des interceptions ont été entendues» à Manama, où les sirènes d’alerte ont été déclenchées. Ces incidents sont survenus peu après l’annonce par les Gardiens de la Révolution de frappes contre des «bases ennemies» dans le Golfe, en réponse à des bombardements américains sur des installations radar en Iran.
Les Gardiens de la Révolution annoncent avoir frappé des bases «ennemies»
Les Gardiens de la Révolution ont annoncé samedi avoir attaqué des «bases ennemies» dans la région après des frappes américaines contre des installations radar en Iran. Dans un communiqué relayé par la télévision d’État Irib, l’armée idéologique iranienne affirme que des «bases ennemies dans la région ont été touchées par des missiles aériens». Le Koweït et Bahreïn, qui accueillent d’importantes bases militaires américaines dans le Golfe, avaient auparavant déclenché des alertes aériennes.
L’armée américaine annonce avoir bombardé des installations de radars en Iran
L’armée américaine a annoncé vendredi avoir bombardé, en «légitime défense», des sites radar en Iran après avoir abattu quatre drones iraniens qui, selon Washington, menaçaient le trafic maritime dans la région. Les forces américaines ont «abattu quatre drones (...) lancés en direction du détroit d’Ormuz», lesquels «représentaient une menace immédiate pour le trafic maritime régional», a indiqué le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).
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«Les forces américaines ont ensuite frappé des sites de radars de surveillance côtière iraniens à Goruk et sur l’île de Qeshm afin de se défendre contre de nouvelles attaques», a ajouté le Centcom. Cette nouvelle escalade intervient dans un contexte de fortes tensions entre Washington et Téhéran dans le Golfe.
Donald Trump affirme qu’il reste à l’Iran «21 à 22%» de ses missiles
Donald Trump a affirmé vendredi qu’il restait à l’Iran «21 à 22%» de son stock de missiles après plus de trois mois de guerre au Moyen-Orient. «Ils ont quelques missiles, ils ont quelques drones. Je dirais en pourcentage peut-être 21, 22% de leurs missiles», a déclaré le président américain à NBC. Il a également assuré que «la plupart des usines de drones ont été détruites, la plupart des rampes de lancement ont été détruites et la plupart des sites de fabrication de missiles ont été détruits». Début mai, Donald Trump estimait pourtant que Téhéran ne disposait plus que de «18 à 19%» de ses missiles. Par ailleurs, l’Iran a affirmé avoir tiré des «missiles d’avertissement» contre deux navires américains en mer d’Oman, une version démentie par Washington.