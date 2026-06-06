LIVE BLOG | L’Iran tire des missiles sur le Koweït et Bahreïn après des frappes américaines contre des sites radar iraniens

L’Iran a tiré 7 missiles sur le Koweït et Bahreïn, 6 ont été interceptés

L’Iran a tiré sept missiles balistiques en direction du Koweït et de Bahreïn, a annoncé samedi l’armée américaine. «L’Iran a tiré sept missiles balistiques vers le Koweït et Bahreïn (...) selon les premières évaluations, six ont été interceptés et un septième n’a pas atteint sa cible prévue», a indiqué Washington. L’armée américaine a précisé qu’aucun blessé n’était à déplorer dans ses rangs à ce stade et a démenti tout dégât sur l’une de ses infrastructures à Bahreïn. Plus tôt, les Gardiens de la Révolution avaient affirmé avoir frappé des «bases ennemies» dans la région.