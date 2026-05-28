Les Gardiens de la révolution diffusent des images d’une attaque contre une base américaine au Koweït

Les Gardiens de la révolution iraniens affirment avoir mené une attaque de missiles contre une base américaine au Koweït, en réponse aux frappes américaines près de l’aéroport de Bandar Abbas, dans le sud de l’Iran.

L’armée koweïtienne a indiqué que ses défenses aériennes répondaient à des attaques de missiles et de drones hostiles. De son côté, Reuters rapporte que les Gardiens de la révolution revendiquent une riposte contre une base américaine, sans préciser publiquement sa localisation.