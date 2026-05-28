LIVE BLOG | L’armée américaine a mené de nouvelles frappes contre une opération de drones iraniens
La sergente Rotem Yanai, âgé de 20 ans, originaire de Giv'at Ada, soldate chargée des conditions de service au sein du 435ᵉ bataillon de la brigade Givati, est tombée hier.
Les Gardiens de la révolution diffusent des images d’une attaque contre une base américaine au Koweït
Les Gardiens de la révolution iraniens affirment avoir mené une attaque de missiles contre une base américaine au Koweït, en réponse aux frappes américaines près de l’aéroport de Bandar Abbas, dans le sud de l’Iran.
L’armée koweïtienne a indiqué que ses défenses aériennes répondaient à des attaques de missiles et de drones hostiles. De son côté, Reuters rapporte que les Gardiens de la révolution revendiquent une riposte contre une base américaine, sans préciser publiquement sa localisation.
Téhéran condamne les frappes américaines à Bandar Abbas et invoque son droit à se défendre
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a vivement condamné l’attaque américaine menée dans la nuit contre Bandar Abbas, la qualifiant de violation flagrante du droit international et de la souveraineté iranienne.
Téhéran accuse Washington de violations répétées du cessez-le-feu et affirme conserver le droit de prendre toutes les mesures défensives nécessaires, conformément à l’article 51 de la Charte des Nations unies.
Cette déclaration intervient après des frappes américaines visant une opération de drones iraniens près du détroit d’Ormuz, suivies d’une riposte revendiquée par les Gardiens de la révolution contre une base américaine
Danny Danon dénonce l’inscription d’Israël sur une liste de l’ONU liée aux violences sexuelles en zones de conflit
L’ambassadeur d’Israël auprès de l’ONU, Danny Danon, dénonce une décision « politique » après l’inscription d’Israël sur une liste onusienne liée aux violences sexuelles dans les zones de conflit, aux côtés du Hamas et de l’État islamique. Danny Danon affirme qu’Israël a transmis des preuves, des documents et des réponses détaillées à chaque accusation, tout en invitant des représentants de l’ONU à venir vérifier les faits sur le terrain. Il accuse l’ONU d’ignorer les faits lorsqu’ils ne correspondent pas à son récit, et promet de continuer à défendre la vérité « sur toutes les plateformes ».
L’armée américaine a mené de nouvelles frappes contre une opération de drones iraniens qui menaçait les forces américaines et le trafic maritime commercial dans le détroit d’Ormuz, selon un responsable américain cité par Reuters.
D’après cette source, les forces américaines ont abattu quatre drones d’attaque iraniens et frappé une station de contrôle au sol à Bandar Abbas, qui s’apprêtait à lancer un cinquième drone.
Les Gardiens de la révolution iraniens affirment avoir visé une base aérienne américaine en réponse à l’attaque près de l’aéroport de Bandar Abbas, selon l’agence Tasnim.
Les Gardiens de la révolution préviennent que toute nouvelle attaque américaine entraînera une réponse « plus décisive » et tiennent Washington pour responsable des conséquences.
Tsahal frappe des infrastructures du Hezbollah à Tyr, après un ordre d’évacuation
Tsahal annonce avoir lancé une vague de frappes aériennes contre des infrastructures du Hezbollah dans la ville côtière de Tyr, au sud du Liban. L’armée israélienne avait émis hier un ordre d’évacuation pour ce secteur. Selon l’agence officielle libanaise NNA, deux séries de frappes israéliennes ont touché la ville et une zone située à l’est de Tyr jeudi matin, visant notamment un bâtiment et provoquant un incendie.
Les États-Unis mènent de nouvelles frappes contre un site militaire en Iran
L’armée américaine a mené de nouvelles frappes dans la nuit de mercredi à jeudi contre un site militaire en Iran, selon un responsable américain cité par Reuters. La cible était considérée comme une menace pour les forces américaines et pour le trafic maritime commercial dans le détroit d’Ormuz. Le responsable affirme également que l’armée américaine a intercepté et abattu plusieurs drones iraniens représentant une menace similaire.
L’Iran affirme avoir tiré sur quatre navires dans le détroit d’Ormuz
Les forces iraniennes ont tiré des coups de semonce contre quatre navires qui tentaient de traverser le détroit d’Ormuz sans coordination avec les autorités, affirme la télévision d’État iranienne IRIB. Selon IRIB, les navires ont ignoré les avertissements des forces iraniennes avant d’être contraints de rebrousser chemin. L’incident intervient quelques heures après de nouvelles frappes américaines dans le sud de l’Iran.
L’armée koweïtienne annonce que ses défenses aériennes ont répondu à des attaques hostiles de missiles et de drones dans la nuit
https://x.com/i/web/status/2059827053948522934
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La sergente Rotem Yanai, âgée de 20 ans, originaire de Giv’at Ada, soldate chargée des conditions de service au sein du 435ᵉ bataillon de la brigade Givati, est tombée hier lors d’une activité opérationnelle dans le nord d’Israël, à la frontière Libanaise. Elle a été tuée lors d'une attaque de drones du Hezbollah.