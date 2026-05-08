LIVE BLOG | Marco Rubio dit s’attendre à une réponse de l’Iran vendredi sur la proposition américaine
L’Iran accuse les États-Unis de « violation flagrante » du cessez-le-feu.
Dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 mai 2026, les tensions entre l’Iran et les États-Unis ont connu une nouvelle escalade majeure autour du détroit d’Ormuz, malgré le cessez-le-feu officiellement toujours en vigueur selon Washington. Selon plusieurs médias américains et iraniens, l’armée américaine a mené des frappes contre des positions iraniennes à Bandar Abbas et sur l’île stratégique de Qeshm, dans le sud de l’Iran. Washington affirme qu’il s’agissait de frappes « défensives » visant des sites de missiles, de drones et des infrastructures militaires iraniennes après des attaques contre des destroyers américains dans le détroit d’Ormuz. De son côté, l’Iran accuse les États-Unis d’avoir violé le cessez-le-feu en ciblant notamment un pétrolier iranien et d’autres navires dans la zone. Téhéran affirme avoir riposté par des tirs de missiles et de drones contre des unités américaines présentes dans le détroit. Des explosions ont été signalées à Bandar Abbas, Qeshm et dans plusieurs zones côtières iraniennes. Malgré ces affrontements, Donald Trump a assuré que le cessez-le-feu « tient toujours », qualifiant les frappes américaines de simple « petite tape amicale ». Washington continue parallèlement à pousser pour un accord avec l’Iran sur le nucléaire et la réouverture du détroit d’Ormuz. Cette nouvelle flambée de tensions a immédiatement provoqué une hausse des prix du pétrole et ravivé les inquiétudes internationales sur la sécurité maritime dans le Golfe persique.
Dix marins blessés et 5 portés disparus sur un navire touché par les États-Unis, selon un responsable régional iranien
L’Iran a affirmé vendredi que dix marins avaient été blessés et cinq autres portés disparus après des frappes américaines menées durant la nuit dans le détroit d’Ormuz et le golfe d’Oman, malgré le cessez-le-feu officiellement en vigueur depuis un mois entre Washington et Téhéran. Selon Mohammad Radmehr, responsable de la province iranienne d’Hormozgan, « au cours des actions agressives menées par les Américains la nuit dernière dans les eaux du détroit d’Ormuz et de la mer de Makran (golfe d’Oman), un cargo situé près des eaux de Minab a été touché et a pris feu ». « Dix marins blessés ont été transportés à l’hôpital, et des associations locales ainsi que des équipes de recherche tentent de déterminer ce qu’il est advenu des cinq autres marins », a-t-il ajouté. Les autorités iraniennes n’ont pas précisé si le cargo avait été directement ciblé par les frappes américaines.
Tsahal frappe un lance-roquettes du Hezbollah après les tirs contre le nord d’Israël
L’armée israélienne a annoncé vendredi que l’armée de l’air avait frappé un lance-roquettes du Hezbollah utilisé lors des tirs visant plus tôt la Galilée occidentale et la région de la baie de Haïfa. Tsahal a également diffusé des images de la frappe. Aucun blessé n’a été signalé dans l’attaque à la roquette menée contre le nord d’Israël.
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Des frappes américaines ont visé des pétroliers tentant de briser le blocus contre l’Iran
L’armée américaine ont mené de nouvelles frappes aériennes contre plusieurs pétroliers vides qui tentaient de contourner le blocus visant l’Iran, rapporte Fox News. Selon un haut responsable américain cité par la chaîne, il s’agissait de « Very Large Crude Carriers (VLCC) », d’immenses pétroliers vides qui tentaient de « retourner en Iran » et auraient « essayé de briser le blocus ».
Le chef des Verts britanniques appelle Keir Starmer à démissionner après les revers du Labour
Le dirigeant du Parti vert britannique Zack Polanski a appelé vendredi le Premier ministre Keir Starmer à quitter ses fonctions après les lourdes pertes du Labour aux élections locales. « Mon message à Keir Starmer est qu’il doit partir », a déclaré Polanski après la victoire historique des Verts à la mairie de Hackney, dans le nord de Londres. Figure juive mais fortement anti-israélienne, Polanski affirme que le système bipartisan britannique est désormais « mort et enterré ». Les résultats montrent une forte progression du parti populiste Reform UK de Nigel Farage ainsi que des Verts, au détriment du Labour et des conservateurs.
Le réseau Internet coupé depuis 70 jours en Iran
Le réseau Internet est coupé depuis désormais 70 jours en Iran, selon l’organisation Netblocks, qui surveille la connectivité mondiale. « L’incident dépasse désormais 1 656 heures », a indiqué l’ONG. Netblocks souligne que « la connectivité numérique est vitale en période de crise » et estime que « limiter le service nuit à ceux qui en ont le plus besoin - les personnes handicapées, les étudiants, les petites entreprises et le grand public - ». Les restrictions imposées par les autorités iraniennes interviennent dans un contexte de fortes tensions internes et régionales.
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Marco Rubio juge « inacceptable » que l’Iran contrôle le détroit d’Ormuz
Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a estimé vendredi qu’il était « inacceptable » que l’Iran cherche à contrôler le détroit d’Ormuz, après des informations faisant état de la création par Téhéran d’une autorité spéciale chargée d’approuver les passages maritimes dans cette voie stratégique. « L’Iran prétend désormais être propriétaire d’une voie navigable internationale et avoir le droit de la contrôler… C’est une situation inacceptable qu’ils tentent de normaliser », a déclaré le chef de la diplomatie américaine.
Marco Rubio : Trump n’a pas encore décidé comment répondre aux alliés ayant refusé l’usage de leurs bases militaires
Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré vendredi que Donald Trump n’avait pas encore décidé de la réponse américaine après le refus de certains alliés d’autoriser l’utilisation de leurs bases militaires par les États-Unis. En visite à Rome, Rubio a estimé que cette situation posait « un problème » pour l’OTAN, rappelant que l’une des principales raisons de la présence américaine en Europe est la capacité de projeter des forces vers d’autres théâtres d’opérations. Il a précisé que le président américain « n’a pas encore pris de décision » sur le sujet.
Les États-Unis empêchent plus de 70 pétroliers d’entrer ou sortir des ports iraniens
Le Commandement central américain (CENTCOM) a annoncé vendredi que plus de 70 pétroliers étaient actuellement empêchés d’entrer ou de quitter les ports iraniens. Selon l’armée américaine, ces navires commerciaux ont une capacité de transport dépassant 166 millions de barils de pétrole iranien, pour une valeur estimée à plus de 13 milliards de dollars. Cette mesure intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et Téhéran dans le détroit d’Ormuz.
Le chef de la diplomatie iranienne accuse Washington de privilégier « l’aventure militaire » à la diplomatie
Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a accusé vendredi les États-Unis d’abandonner la voie diplomatique au profit d’« une nouvelle aventure militaire irresponsable », après les échanges de tirs survenus durant la nuit dans le détroit d’Ormuz.
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Dans un message publié sur X, Araghchi s’est interrogé : « S’agit-il d’une grossière tactique de pression ? Ou du résultat d’un saboteur ayant une nouvelle fois entraîné le président américain dans un nouveau bourbier ? » « Quelle qu’en soit la cause, le résultat est le même », a-t-il ajouté, affirmant que « les Iraniens ne cèdent jamais à la pression et que la diplomatie est toujours la victime ». Le chef de la diplomatie iranienne a également répondu à un article du Washington Post selon lequel la CIA estime que l’Iran disposerait encore de 75 % de son stock de missiles balistiques d’avant-guerre. « La CIA a tort. Notre inventaire de missiles et notre capacité de lancement ne sont pas à 75 % par rapport au 28 février. Le chiffre exact est de 120 % », a-t-il affirmé.
Marco Rubio dit s’attendre à une réponse de l’Iran vendredi sur la proposition américaine
Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré vendredi attendre dans la journée une réponse iranienne aux propositions américaines visant à régler le conflit en cours. « Nous attendons une réponse de leur part dans la journée... J’espère sincèrement que ce sera une offre sérieuse », a affirmé le chef de la diplomatie américaine à des journalistes lors d’une visite à Rome.
Les Émirats annoncent trois blessés après des attaques iraniennes
Les Émirats arabes unis ont annoncé vendredi que trois personnes avaient été légèrement blessées lors d’attaques iraniennes menées malgré la trêve officiellement en vigueur depuis le 8 avril entre les États-Unis et l’Iran. Selon le ministère émirati de la Défense, les systèmes de défense aérienne ont intercepté « deux missiles balistiques et trois drones tirés depuis l’Iran ». Plus tôt dans la journée, Abou Dhabi avait indiqué avoir activé ses défenses aériennes après des explosions entendues dans plusieurs régions du pays. Depuis le début de la guerre déclenchée le 28 février par l’offensive israélo-américaine contre l’Iran, les Émirats affirment avoir été visés par plus de 551 missiles balistiques, 29 missiles de croisière et 2.263 drones. Selon les autorités, ces attaques ont fait 13 morts, dont 10 civils, ainsi que 230 blessés.
Tsahal annonce avoir intercepté une roquette dans le nord du pays, tandis que les autres sont tombées dans des zones ouvertes, aucun blessé
L’armée israélienne a indiqué que plusieurs tirs en provenance du Liban avaient franchi la frontière vers le nord d’Israël après le déclenchement de sirènes d’alerte dans le nord du pays. Selon Tsahal, l’armée de l’air israélienne a intercepté un projectile tandis que les autres sont tombés dans des zones ouvertes. Aucun blessé n’a été signalé. L’armée affirme qu’il s’agit « d’une nouvelle violation des accords de cessez-le-feu par l’organisation terroriste Hezbollah ».
🚨 En raison de tirs en provenance du Liban : des sirènes d’alerte retentissent à Haïfa, dans les Krayot et à Nahariya
Tsahal a lancé une vague de frappes dans le sud du Liban
L’armée israélienne a lancé une vague de frappes dans le sud du Liban afin de contrecarrer des tirs attendus en direction d’Israël, selon Tsahal.
Tsahal se prépare à d’éventuels tirs depuis le Liban vers le nord d’Israël, sans changement des consignes à ce stade
L’armée israélienne a annoncé vendredi se préparer à la possibilité de tirs en provenance du Liban vers le nord d’Israël à la suite des récents développements sécuritaires. Tsahal appelle toutefois la population à rester vigilante et à continuer d’agir de manière responsable en respectant les directives du Commandement du front intérieur. L’armée précise qu’aucune modification des consignes de sécurité n’a été décidée à ce stade. Tsahal assure que toute évolution de la situation ou changement des instructions sera communiqué au public de manière ordonnée.
Benjamin Netanyahou défend devant la Cour suprême la nomination du futur chef du Mossad
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a transmis vendredi sa réponse à la Cour suprême concernant une pétition contestant la nomination du général Roman Gofman à la tête du Mossad. Dans son argumentaire, Netanyahou affirme que cette nomination relève avant tout d’une décision sécuritaire et qu’elle doit donc être largement soustraite au contrôle judiciaire. « La responsabilité de la sécurité de l’État et de ses citoyens repose sur le Premier ministre, et sur lui seul », écrit-il, estimant également que « la rationalité » de sa décision est supérieure à celle « de quiconque, y compris de l’honorable Cour ». La pétition vise notamment le rôle joué par Gofman dans une affaire remontant à 2022, lorsqu’il commandait une division de Tsahal sur le plateau du Golan. Il est accusé d’avoir impliqué un mineur de 17 ans dans une opération d’influence en arabe. Le jeune homme avait ensuite été arrêté par le Shin Bet, détenu à l’isolement pendant deux mois puis emprisonné durant 18 mois avant l’abandon des accusations d’espionnage à son encontre. Les auteurs de la pétition accusent également Gofman d’avoir dissimulé certains éléments aux enquêteurs militaires et dénoncent son absence de prise de responsabilité dans cette affaire. Malgré ces critiques, trois membres du comité chargé des nominations ont validé sa désignation, tandis que l’ancien président de la Cour suprême Asher Grunis s’y est opposé.
Un drone du Hezbollah retrouvé sur le toit d’une école à Nahariya
Un drone appartenant au Hezbollah a été découvert vendredi matin sur le toit d’une école de Nahariya, dans le nord d’Israël, lors de travaux de maintenance de routine. Les circonstances exactes de sa chute sur le bâtiment ne sont pas encore connues. La police israélienne a indiqué avoir évacué l’établissement par précaution, tandis que des démineurs ont été dépêchés sur place afin de neutraliser l’appareil et le retirer en toute sécurité.
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Keir Starmer exclut de démissionner malgré le revers du Labour aux élections locales
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a assuré vendredi qu’il ne démissionnerait pas malgré les lourdes pertes enregistrées par le Parti travailliste lors des élections locales au Royaume-Uni. Interrogé par les médias britanniques, le chef du gouvernement a affirmé qu’il comptait toujours diriger le Labour lors des prochaines élections générales prévues en 2029. « Je ne vais pas abandonner », a déclaré Keir Starmer, alors que son parti subit un net recul au profit notamment de Reform UK, le mouvement anti-immigration de Nigel Farage.
Tsahal appelle à l’évacuation de six villages du sud du Liban avant des frappes contre le Hezbollah
L’armée israélienne a appelé vendredi les habitants de six villages du sud du Liban à évacuer avant de nouvelles frappes visant le Hezbollah. Les résidents de Nmairiyeh, Tayr Felsay, Hallousiyyeh, Hallousiyyeh al-Fawqa, Toura et Maarakeh ont été invités à s’éloigner d’au moins un kilomètre des zones ciblées. « En raison des violations du cessez-le-feu par l’organisation terroriste Hezbollah, Tsahal est contrainte d’agir avec force contre elle et n’a pas l’intention de vous nuire », a déclaré le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, le colonel Avichay Adraee.
Le pétrole repart à la hausse après les affrontements entre Washington et Téhéran dans le détroit d’Ormuz
Les prix du pétrole repartent à la hausse vendredi matin après les nouveaux affrontements entre les États-Unis et l’Iran dans le détroit d’Ormuz au cours de la nuit. Le Brent, référence internationale du brut, progresse de 1,1 % à 101,13 dollars le baril, contre environ 70 dollars avant le début de la guerre avec l’Iran fin février. Le brut américain gagne également 0,7 % à 95,47 dollars le baril. Dans le même temps, les marchés asiatiques reculent nettement. À Tokyo, l’indice Nikkei perd 1,1 % après avoir atteint un record historique la veille, tandis que le géant japonais SoftBank chute de plus de 5 %. Les places boursières de Séoul, Hong Kong, Shanghai, Taipei, Bombay et Sydney terminent également en baisse dans un contexte d’inquiétude croissante autour des tensions dans le Golfe persique et de leurs conséquences sur l’économie mondiale.