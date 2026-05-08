Le chef de la diplomatie iranienne accuse Washington de privilégier « l’aventure militaire » à la diplomatie

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a accusé vendredi les États-Unis d’abandonner la voie diplomatique au profit d’« une nouvelle aventure militaire irresponsable », après les échanges de tirs survenus durant la nuit dans le détroit d’Ormuz.

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Dans un message publié sur X, Araghchi s’est interrogé : « S’agit-il d’une grossière tactique de pression ? Ou du résultat d’un saboteur ayant une nouvelle fois entraîné le président américain dans un nouveau bourbier ? » « Quelle qu’en soit la cause, le résultat est le même », a-t-il ajouté, affirmant que « les Iraniens ne cèdent jamais à la pression et que la diplomatie est toujours la victime ». Le chef de la diplomatie iranienne a également répondu à un article du Washington Post selon lequel la CIA estime que l’Iran disposerait encore de 75 % de son stock de missiles balistiques d’avant-guerre. « La CIA a tort. Notre inventaire de missiles et notre capacité de lancement ne sont pas à 75 % par rapport au 28 février. Le chiffre exact est de 120 % », a-t-il affirmé.