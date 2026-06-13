LIVE BLOG | Les États-Unis affirment avoir abattu des drones iraniens qui ciblaient des navires dans le détroit d’Ormuz

Liban : Tsahal appelle à l’évacuation de 20 localités avant des frappes contre le Hezbollah

L’armée israélienne a ordonné l’évacuation de 20 villes et villages du sud du Liban, dont plusieurs situés dans la région de Nabatiyeh, en prévision de frappes contre des infrastructures du Hezbollah. Dans un message publié en arabe sur X, le porte-parole de Tsahal, Avichay Adraee, a appelé les habitants à quitter immédiatement leur domicile et à se diriger au nord du fleuve Zahrani. « Pour votre sécurité, vous devez évacuer vos maisons immédiatement », a-t-il déclaré. Tsahal accuse le Hezbollah de violer le cessez-le-feu en utilisant ces secteurs pour ses activités militaires et affirme que toute personne se trouvant à proximité de ses installations ou de ses moyens de combat « met sa vie en danger ».