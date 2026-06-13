LIVE BLOG | Les États-Unis affirment avoir abattu des drones iraniens qui ciblaient des navires dans le détroit d’Ormuz
Le CENTCOM affirme que le détroit d’Ormuz « reste ouvert à la navigation ».
Israël : un intercepteur de missile non explosé neutralisé près de Yokneam
La police israélienne a annoncé que ses démineurs sont intervenus près de Yokneam, dans le nord du pays, pour neutraliser un intercepteur de missile qui n'avait pas explosé. La municipalité a averti les habitants qu'ils pourraient entendre plusieurs détonations durant l'opération. Selon les autorités, l'intercepteur avait été tiré plus tôt cette semaine lors des salves de missiles lancées par l'Iran contre Israël.
https://x.com/i/web/status/2065698026480451703
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Liban : Tsahal appelle à l’évacuation de 20 localités avant des frappes contre le Hezbollah
L’armée israélienne a ordonné l’évacuation de 20 villes et villages du sud du Liban, dont plusieurs situés dans la région de Nabatiyeh, en prévision de frappes contre des infrastructures du Hezbollah. Dans un message publié en arabe sur X, le porte-parole de Tsahal, Avichay Adraee, a appelé les habitants à quitter immédiatement leur domicile et à se diriger au nord du fleuve Zahrani. « Pour votre sécurité, vous devez évacuer vos maisons immédiatement », a-t-il déclaré. Tsahal accuse le Hezbollah de violer le cessez-le-feu en utilisant ces secteurs pour ses activités militaires et affirme que toute personne se trouvant à proximité de ses installations ou de ses moyens de combat « met sa vie en danger ».
Tsahal intercepte un drone venu du Liban
L'armée israélienne a annoncé que l'armée de l'air a intercepté un aéronef suspect ayant pénétré en territoire israélien depuis le Liban. Des sirènes d'alerte ont retenti peu auparavant dans les secteurs de Metoula et Misgav Am en raison d'une suspicion d'infiltration aérienne hostile. Selon Tsahal, les alertes aux roquettes et missiles ont été déclenchées dans le cadre des tentatives d'interception de la cible.
Iran : Téhéran renforce la protection de ses stocks d’uranium enrichi
L’Iran a considérablement renforcé la sécurisation de ses stocks d’uranium proche du seuil militaire, selon CNN, qui cite cinq sources familières du renseignement américain. Ces dernières semaines, les autorités iraniennes auraient volontairement fait s’effondrer des tunnels menant aux réserves et installé des mines explosives à plusieurs entrées. Selon ces sources, l’accès aux quelque 500 kilos d’uranium hautement enrichi détenus par Téhéran est désormais beaucoup plus difficile, dangereux et long qu’il ne l’était il y a encore un mois. Ces nouvelles mesures compliquent les discussions en cours entre Washington et Téhéran. L’administration Trump envisagerait notamment le retrait et la destruction de ces stocks d’uranium dans le cadre d’un éventuel accord sur le nucléaire iranien. Les fortifications mises en place par l’Iran ajoutent ainsi un obstacle supplémentaire à toute opération visant à récupérer ou neutraliser ce matériel stratégique.
Israël : onze campeurs mordus par un chacal près du lac de Tibériade
Onze personnes ont été mordues par un chacal dans la nuit sur la plage de Duga, au bord du lac de Tibériade. Selon le Magen David Adom, sept blessés, dont une fillette de 12 ans, ont été transportés à l'hôpital avec des blessures légères, tandis que deux autres ont été soignés sur place. D'après les autorités locales, le comportement de l'animal était particulièrement inhabituel, suscitant des craintes qu'il soit atteint de la rage. Une enquête a été ouverte et les personnes mordues devraient recevoir un traitement préventif contre la maladie.
🚨 Les sirènes d'alerte à l'intrusion aérienne retentissent à Metoula
États-Unis-Iran : un accord-cadre semble proche, mais de profondes divergences persistent
Alors que Washington et Téhéran affirment qu’un accord n’a « jamais été aussi proche », les deux capitales continuent pourtant de défendre des versions très différentes du texte en négociation. Nucléaire, sanctions, détroit d’Ormuz, avoirs gelés : derrière l’optimisme affiché, plusieurs désaccords majeurs demeurent et pourraient encore compliquer la conclusion de l’accord-cadre.
Les États-Unis affirment avoir abattu des drones iraniens qui ciblaient des navires dans le détroit d’Ormuz
L’armée américaine a annoncé vendredi avoir intercepté plusieurs drones iraniens visant des navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz. « L’Iran a lancé plusieurs drones d’attaque dans le but de frapper des navires commerciaux transitant par le détroit d’Ormuz », a indiqué le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom). « Les forces américaines les ont tous abattus ces dernières heures, et le trafic maritime dans le détroit reste fluide », a ajouté le Centcom.