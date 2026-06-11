LIVE BLOG | Les États-Unis déclarent avoir achevé une nouvelle série de frappes visant des infrastructures militaires en Iran
Le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) les a qualifiées de frappes de “légitime défense” visant notamment des capacités de surveillance militaire et des sites de défense aérienne.
Tsahal affirme avoir éliminé plus de 35 terroristes du Hezbollah en une semaine
Tsahal affirme que les forces de la 91e division ont éliminé plus de 35 terroristes du Hezbollah au cours de la semaine écoulée dans le sud du Liban. L’armée israélienne indique également avoir détruit mercredi un lanceur de missiles antichars dissimulé dans des buissons, près duquel un terroriste a été éliminé. Un dépôt d’armes contenant des Kalachnikov, des RPG et des roquettes a aussi été découvert.
L’Iran a affirmé avoir tiré des missiles contre la base américaine d’Al-Harir, à Erbil, au Kurdistan irakien, après ce qu’il a présenté comme une “invasion américaine du sud de l’Iran”
Des échanges de tirs auraient opposé les forces américaines et iraniennes dans le détroit d’Ormuz et en mer d’Oman, selon l’agence iranienne Mehr
Le groupe de hackers pro-régime iranien Handala a affirmé qu’il allait lancer, avec les Gardiens de la Révolution, une “réponse combinée, décisive et dévastatrice contre l’ennemi”
Le Bahreïn, le Koweït et la Jordanie ont activé leurs défenses aériennes face à une apparente attaque de missiles iraniens cette nuit
Le Koweït a annoncé la fermeture de son espace aérien et le déroutement des vols vers des aéroports alternatifs
🚨 Des sirènes d’alerte à l’intrusion ont retenti à Metula et Misgav Am, à la frontière israélo-libanaise. L’armée israélienne a indiqué que deux projectiles sont tombés à proximité de troupes opérant dans le sud du Liban.