LIVE BLOG | Les États-Unis ont mené dans la nuit trois vagues de frappes contre des infrastructures iraniennes

Le Bahreïn accuse l’Iran de poursuivre ses attaques contre des civils

Le commandement des forces armées bahreïnies affirme que l’Iran « poursuit son approche hostile systématique » à travers des attaques de missiles et de drones visant des infrastructures et des civils dans le royaume.

Dans un communiqué, l’armée bahreïnie dénonce des « attaques criminelles » et assure que ses systèmes de défense aérienne continuent d’intercepter les projectiles iraniens.

Cette déclaration intervient alors que l’Iran a lancé dans la nuit des frappes contre des intérêts américains au Bahreïn, au Koweït et en Jordanie, en représailles aux raids américains menés contre des installations militaires iraniennes.