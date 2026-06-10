LIVE BLOG | Les États-Unis ont mené dans la nuit trois vagues de frappes contre des infrastructures iraniennes
Frappes américaines sur l’Iran, riposte de Téhéran dans le Golfe
Le Bahreïn accuse l’Iran de poursuivre ses attaques contre des civils
Le commandement des forces armées bahreïnies affirme que l’Iran « poursuit son approche hostile systématique » à travers des attaques de missiles et de drones visant des infrastructures et des civils dans le royaume.
Dans un communiqué, l’armée bahreïnie dénonce des « attaques criminelles » et assure que ses systèmes de défense aérienne continuent d’intercepter les projectiles iraniens.
Cette déclaration intervient alors que l’Iran a lancé dans la nuit des frappes contre des intérêts américains au Bahreïn, au Koweït et en Jordanie, en représailles aux raids américains menés contre des installations militaires iraniennes.
Tsahal appelle à évacuer deux secteurs du sud du Liban
Tsahal lance un avertissement urgent aux habitants du Liban, en particulier dans les zones de Ghazziyeh et Houmine El Faouqa.
L’armée israélienne affirme que les violations répétées du cessez-le-feu par le Hezbollah la contraignent à agir contre l’organisation.
Pour leur sécurité, les habitants sont appelés à s’éloigner d’au moins 1 000 mètres de ces zones.
Tsahal prévient que toute personne se trouvant à proximité de combattants, d’infrastructures ou d’armes du Hezbollah met sa vie en danger.
https://x.com/i/web/status/2064591904704991549
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Johannesburg : plus de dix hommes armés recherchés après la fusillade
Selon les premières informations, plus de dix suspects auraient été déposés près d’une station-service à bord d’un Toyota Quantum blanc, avant d’entrer dans le camp informel de Jumpers par plusieurs accès et d’ouvrir le feu.
Aucune arrestation n’a été effectuée pour l’instant. Une vaste chasse à l’homme est en cours.
Fusillade de masse à Johannesburg : 12 morts et 9 blessés
Douze personnes ont été tuées et neuf autres blessées lors d’une fusillade de masse dans le camp informel de Jumpers, à Cleveland, dans la région de Johannesburg, selon des médias locaux.
Les circonstances exactes de l’attaque ne sont pas encore connues. Les autorités sud-africaines n’ont pas immédiatement communiqué sur l’identité des victimes ni sur un éventuel suspect.
Jordanie : cinq missiles iraniens interceptés
Les forces armées jordaniennes affirment avoir intercepté cinq missiles balistiques tirés depuis l’Iran et visant des bases américaines sur le territoire jordanien.
https://x.com/i/web/status/2064566752160166177
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L’Iran revendique des frappes contre 21 cibles militaires américaines dans le Golfe
Les Gardiens de la révolution affirment avoir frappé 21 cibles militaires américaines en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn, en représailles aux frappes américaines menées plus tôt contre l’Iran.
Les États-Unis ont mené dans la nuit trois vagues de frappes contre des systèmes de défense et des infrastructures militaires iraniennes
Le commandement central américain, US CENTCOM, a mené trois vagues successives de frappes contre des systèmes de défense antiaérienne, des radars et des installations militaires du régime iranien.
Ces frappes interviennent après la chute d’un hélicoptère américain près du détroit d’Ormuz, un incident que Washington attribue à des tirs ou à une action hostile iranienne.
De son côté, l’Iran a riposté en visant des intérêts américains au Bahreïn et au Koweït avec des missiles et des drones. Plusieurs projectiles auraient été interceptés par les forces américaines et leurs partenaires régionaux.
La Jordanie aurait également intercepté des missiles iraniens ayant traversé son espace aérien.