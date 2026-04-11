LIVE BLOG | Les pourparlers entre Washington et Téhéran vont débuter ce samedi

Pakistan : JD Vance au cœur des efforts pour arracher un cessez-le-feu avec l’Iran

Une source pakistanaise de haut niveau a salué le rôle déterminant du vice-président JD Vance dans le rapprochement entre Washington et Téhéran, estimant qu’il a joué un rôle clé dans le lancement des pourparlers en cours à Islamabad. Selon cette source, plusieurs jours de négociations seront nécessaires pour parvenir à un cessez-le-feu, les autorités pakistanaises espérant convaincre Vance de prolonger son séjour afin de faciliter un accord. Parallèlement, une source du Golfe souligne la méfiance persistante de l’Iran envers l’émissaire américain Steve Witkoff, impliqué dans des discussions précédentes interrompues par des frappes américaines. Cette défiance pourrait compliquer la dynamique diplomatique en cours.