LIVE BLOG | Les pourparlers entre Washington et Téhéran vont débuter ce samedi
Le vice-président JD Vance, Steve Witkoff et Jared Kushner ont atterri au Pakistan pour des pourparlers avec l’Iran.
Les États-Unis acceptent de libérer des avoirs iraniens gelés, "retenus au Qatar et dans d’autres banques étrangères" (source iranienne)
Un député du Hezbollah dénonce les négociations directes avec Israël
Le député du Hezbollah Hassan Fadlallah a rejeté les négociations directes entre le Liban et Israël, annoncées pour la semaine prochaine à Washington. Il a qualifié ces discussions de « violation flagrante » du pacte national, de la Constitution et des lois libanaises. Selon lui, une telle démarche risque d’accentuer les divisions internes dans un contexte déjà tendu. Il a également estimé que le Liban a besoin d’unité pour faire face à ce qu’il décrit comme une « agression israélienne ».
La délégation iranienne a rencontré le Premier ministre pakistanais
Déjà présente à Islamabad, la délégation iranienne a entamé une rencontre avec le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, en amont des négociations avec les États-Unis. Le Pakistan joue un rôle central de médiateur dans ces pourparlers. Selon la télévision d’État iranienne, cette réunion doit permettre de fixer les modalités des discussions. Ni le calendrier ni le format des échanges irano-américains ne sont encore précisés. L’objectif reste de parvenir à une issue au conflit au Moyen-Orient.
Le ministre pakistanais espère des pourparlers constructifs entre les États-Unis et l’Iran
Le ministre pakistanais des Affaires étrangères Ishaq Dar a déclaré espérer que les États-Unis et l’Iran s’engagent de manière constructive dans les pourparlers de paix, alors que la délégation américaine vient d’atterrir à Islamabad. Il a également réaffirmé la volonté du Pakistan de continuer à faciliter le dialogue entre les deux parties. Islamabad souhaite contribuer à l’émergence d’une solution « durable et pérenne » au conflit.
L’Iran privé d’internet depuis plus de 1000 heures, un record
L’Iran est confronté à une coupure d’internet sans précédent, dépassant désormais les 1000 heures, soit près de 42 jours, selon l’ONG NetBlocks. Imposée par les autorités, cette interruption est devenue la plus longue jamais enregistrée à l’échelle nationale. Elle affecte profondément la population, limitant l’accès à l’information et les communications.
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Pakistan : JD Vance au cœur des efforts pour arracher un cessez-le-feu avec l’Iran
Une source pakistanaise de haut niveau a salué le rôle déterminant du vice-président JD Vance dans le rapprochement entre Washington et Téhéran, estimant qu’il a joué un rôle clé dans le lancement des pourparlers en cours à Islamabad. Selon cette source, plusieurs jours de négociations seront nécessaires pour parvenir à un cessez-le-feu, les autorités pakistanaises espérant convaincre Vance de prolonger son séjour afin de faciliter un accord. Parallèlement, une source du Golfe souligne la méfiance persistante de l’Iran envers l’émissaire américain Steve Witkoff, impliqué dans des discussions précédentes interrompues par des frappes américaines. Cette défiance pourrait compliquer la dynamique diplomatique en cours.
Le vice-président JD Vance, Steve Witkoff et Jared Kushner atterrissent au Pakistan pour des discussions avec l’Iran
Un avion américain a atterri à Islamabad avec à son bord le vice-président JD Vance, l’émissaire spécial Steve Witkoff et Jared Kushner, selon des sources pakistanaises. Cette visite marque le lancement de pourparlers de paix entre Washington et Téhéran visant à mettre fin à une guerre de six semaines. Les discussions s’annoncent complexes, dans un climat de méfiance persistante entre les deux puissances.
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Le Hezbollah revendique des attaques de drones et roquettes à la frontière israélo-libanaise
Le Hezbollah a revendiqué tôt samedi des attaques combinées de drones et de roquettes visant des soldats israéliens déployés dans le sud du Liban ainsi que des localités israéliennes proches de la frontière. Le mouvement terroriste pro-iranien affirme avoir ciblé des positions militaires et des zones civiles frontalières.
Alertes aux drones au nord d’Israël : sirènes déclenchées près de la frontière libanaise
Des sirènes d’alerte ont retenti ce samedi matin dans plusieurs localités du nord d’Israël, notamment à Kiryat Shmona, en raison d’une suspicion d’attaque de drones attribuée au Hezbollah. Les alertes ont concerné des communautés proches de la frontière avec le Liban. Les autorités évoquent une possible infiltration aérienne, sans bilan immédiat à ce stade. Les habitants ont été appelés à se mettre à l’abri. La situation reste sous surveillance.
Israël ne discutera pas d’un cessez-le-feu avec le Hezbollah lors des pourparlers avec le Liban
Israël a clairement affiché sa ligne rouge avant les discussions prévues à Washington avec le Liban : aucun cessez-le-feu avec le Hezbollah ne sera négocié. Lors d’une rencontre préparatoire avec son homologue libanais, l’ambassadeur israélien Yechiel Leiter a fermement refusé d’aborder cette question, qualifiant implicitement le Hezbollah d’organisation terroriste. Cette position traduit la volonté de l’État hébreu de maintenir une pression militaire constante sur le mouvement terroriste pro-iranien.
La présidence libanaise annonce la tenue de discussions avec Israël mardi à Washington
La présidence libanaise a confirmé la tenue, mardi à Washington, d’une réunion avec Israël visant à discuter d’un éventuel cessez-le-feu. Cette rencontre, organisée sous l’égide des États-Unis, fait suite à un échange entre les ambassadeurs des deux pays. L’objectif affiché est double : instaurer une trêve et fixer un calendrier de négociations formelles. Pourtant, les positions semblent profondément divergentes, Israël refusant déjà toute discussion sur un arrêt des combats avec le Hezbollah. Cette initiative diplomatique intervient dans un contexte d’escalade militaire persistante depuis début mars.
Le Koweït annonce des blessés dans la Garde nationale après une attaque de drones
Le Koweït a annoncé que plusieurs membres de sa Garde nationale avaient été blessés à la suite d’attaques de drones qualifiées d’hostiles. Selon le ministère de la Défense, sept drones ont été interceptés en 24 heures dans l’espace aérien koweïtien. Certaines installations vitales ont été visées, provoquant d’importants dégâts matériels et des incendies. Les blessés, dont l’état est jugé stable, ont été atteints soit lors de l’attaque, soit lors des opérations de secours. Les autorités koweïtiennes évoquent explicitement une « agression iranienne », marquant une extension des tensions régionales.
La délégation iranienne est arrivée au Pakistan avant les négociations avec les Etats-Unis
Une délégation iranienne conduite par Mohammad Bagher Ghalibaf est arrivée au Pakistan en vue de discussions avec les États-Unis, mais de nombreuses incertitudes persistent. Téhéran pose en effet des conditions préalables, notamment un cessez-le-feu au Liban et le déblocage de ses avoirs financiers. Ces exigences jettent le doute sur la tenue effective des négociations. De son côté, le vice-président américain JD Vance a appelé l’Iran à agir de bonne foi, tout en se disant prêt à des échanges constructifs. Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif tente de rassurer en affirmant que les deux parties seront présentes. Ce processus diplomatique s’inscrit dans un contexte de tensions extrêmes au Moyen-Orient. Il pourrait constituer une opportunité de désescalade, mais reste suspendu à des conditions politiques complexes.
Le détroit d’Ormuz «sera bientôt ouvert», assure Donald Trump
Donald Trump a affirmé que le détroit d’Ormuz serait « bientôt ouvert », malgré les restrictions imposées par l’Iran. Cette voie maritime stratégique, essentielle pour le commerce mondial d’hydrocarbures, reste fortement perturbée. Selon le président américain, l’Iran n’a pas d’autre choix que de rouvrir ce passage pour préserver ses revenus économiques. Il estime également que Téhéran ne dispose d’aucun véritable levier de négociation, en dehors de ce contrôle maritime. Ces déclarations interviennent à la veille de discussions diplomatiques avec les États-Unis. Elles traduisent une volonté de pression maximale sur l’Iran. Le détroit d’Ormuz demeure ainsi un point névralgique des tensions internationales.