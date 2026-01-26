LIVE BLOG | Tsahal frappe des sites du Hezbollah dans plusieurs régions du Liban
La présidente vénézuélienne par intérim en a "assez des ordres de Washington"
Dans une allocution prononcée dimanche devant des travailleurs du secteur pétrolier, la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a déclaré en avoir "assez des ordres de Washington", dénonçant l’ingérence des États-Unis dans la vie politique vénézuélienne. Rodríguez a affirmé que les différends avec les États-Unis devaient être résolus par la diplomatie et que les Vénézuéliens devaient régler leurs conflits internes sans impositions étrangères.
Marco Rubio met en garde Bagdad contre l’influence iranienne
Le secrétaire d’État américain Marco Rubio s’est entretenu par téléphone avec le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani, a indiqué un communiqué du département d’État. Les deux dirigeants ont évoqué le transfert et la détention de membres de Daech dans des installations irakiennes, ainsi que les efforts diplomatiques visant à accélérer le rapatriement par les pays concernés de leurs ressortissants, afin qu’ils soient traduits en justice. Ces individus sont désignés par Washington comme des terroristes. Au cours de l’échange, Marco Rubio a également insisté sur les relations entre l’Irak et l’Iran, soulignant qu’"un gouvernement contrôlé par l’Iran ne peut pas placer les intérêts de l’Irak en priorité, maintenir le pays à l’écart des conflits régionaux ni développer un partenariat mutuellement bénéfique entre les États-Unis et l’Irak".
Tsahal frappe des sites du Hezbollah dans plusieurs régions du Liban
Dimanche, l'armée israélienne a bombardé des infrastructures de l'organisation terroriste Hezbollah dans plusieurs régions du Liban, a fait savoir Tsahal. L'armée israélienne a frappé des entrepôts d'armes, des infrastructures militaires du Hezbollah et un bâtiment militaire utilisé par la Force Radwan, l'unité d'élite du groupe terroriste. "Les activités du Hezbollah sur ces sites constituent une violation des accords entre Israël et le Liban et une menace pour l'État d'Israël. L'armée israélienne continuera d'agir pour éliminer toute menace contre l'État d'Israël", a déclaré Tsahal.