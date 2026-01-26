La présidente vénézuélienne par intérim en a "assez des ordres de Washington"

Dans une allocution prononcée dimanche devant des travailleurs du secteur pétrolier, la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a déclaré en avoir "assez des ordres de Washington", dénonçant l’ingérence des États-Unis dans la vie politique vénézuélienne. Rodríguez a affirmé que les différends avec les États-Unis devaient être résolus par la diplomatie et que les Vénézuéliens devaient régler leurs conflits internes sans impositions étrangères.