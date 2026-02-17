Les États-Unis auraient informé l'Iran que les négociations se limiteraient au nucléaire

L'Iran aurait reçu un message de la part des États-Unis indiquant que l'ordre du jour des négociations se limiterait au dossier nucléaire, a rapporté l'agence de presse iranienne Mehr citant des sources au fait du dossier. Téhéran a posé deux conditions spécifiques pour participer aux négociations : l'acceptation du principe de l'enrichissement et la concentration exclusive sur la question nucléaire.