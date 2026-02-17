LIVE BLOG | Reprise des négociations entre les États-Unis et l'Iran, Israël sceptique sur les chances d’un accord
L’Iran propose de réduire l’enrichissement d’uranium à 60 % comme geste de bonne volonté tout en excluant un arrêt total de l’enrichissement
Huit pays musulmans condamnent les mesures israéliennes en Judée-Samarie
Les ministres des Affaires étrangères d'Arabie saoudite, de Jordanie, des Émirats arabes unis, du Qatar, d'Indonésie, du Pakistan, d'Égypte et de Turquie ont publié une déclaration commune condamnant les décisions annoncées par le cabinet israélien concernant la propriété foncière en Judée-Samarie, les qualifiant d'"escalade grave" et de "tentative d'imposer une nouvelle réalité juridique et administrative".
Les États-Unis auraient informé l'Iran que les négociations se limiteraient au nucléaire
L'Iran aurait reçu un message de la part des États-Unis indiquant que l'ordre du jour des négociations se limiterait au dossier nucléaire, a rapporté l'agence de presse iranienne Mehr citant des sources au fait du dossier. Téhéran a posé deux conditions spécifiques pour participer aux négociations : l'acceptation du principe de l'enrichissement et la concentration exclusive sur la question nucléaire.
Sud de Gaza : Tsahal découvre un stock d’armes destiné aux terroristes du Hamas
Les forces de Tsahal ont annoncé avoir mis au jour un important stock d’armes dans le sud de la bande de Gaza, lors d’une opération menée par l’équipe de combat de la 7e brigade sous le commandement de la division de Gaza (143). Selon le communiqué militaire, les soldats, engagés dans des opérations de neutralisation de terroristes, de destruction d’infrastructures souterraines et de sécurisation du secteur dit de la "ligne jaune" conformément à l’accord en vigueur, ont découvert des armes destinées aux terroristes du Hamas de la brigade de Rafah, dont plusieurs fusils, une roquette de type RPG et un engin explosif qui devait viser les troupes israéliennes opérant dans la zone. Le commandement sud de Tsahal a affirmé que les forces resteront déployées sur le terrain et poursuivront leurs actions pour éliminer toute menace immédiate.
Les États-Unis et l’Iran doivent ouvrir mardi un nouveau cycle de discussions dans le cadre de leurs négociations, un rendez-vous jugé « critique » en Israël pour déterminer si Washington poursuivra les pourparlers ou envisagera une frappe contre l’Iran. Des responsables israéliens estiment toutefois que les chances d’aboutir à un accord restent faibles. Dans un entretien à la BBC, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Majid Takht Ravanchi, a affirmé que Téhéran était « prêt à envisager des concessions » en vue d’un accord nucléaire, à condition que les Américains acceptent de discuter de la levée des sanctions. Il a précisé que l’Iran propose de réduire l’enrichissement d’uranium à 60 % comme geste de bonne volonté, tout en excluant un arrêt total de l’enrichissement. Concernant les pressions israéliennes pour limiter le programme balistique iranien, il a rejeté toute remise en cause des capacités de défense du pays et averti qu’en cas de menace existentielle, l’Iran réagirait, mettant en garde contre un risque de chaos régional.