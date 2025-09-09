Londres : 70 000 personnes manifestent contre l'antisémitisme

Articles recommandés -

70 000 personnes ont défilé dimanche dans les rues de Londres pour dénoncer l'antisémitisme. Aux côtés des membres de la communauté juive du pays et de représentants du ministère israélien des Affaires étrangères, se trouvaient des milliers de Britanniques non juifs alarmés par la dégradation de la situation dans leur pays.

La mobilisation est survenue au lendemain de la publication d’un rapport alarmant du Community Security Trust (CST). L’organisation de protection de la communauté juive a recensé plus de 5 500 incidents antisémites dans les 12 mois suivant le 7 octobre, soit une hausse de 204 % par rapport à l’année précédente. Rien qu’au premier semestre 2024, près de 2 000 cas avaient déjà été signalés. Le rythme reste élevé en 2025, avec environ 200 incidents par mois.

Le phénomène touche particulièrement les milieux éducatifs. Entre 2023 et 2024, 272 incidents antisémites ont été recensés dans les établissements scolaires, soit plus de cinq fois plus que l’année précédente. Une enquête menée auprès des étudiants montre par ailleurs que 38 % d’entre eux jugent “compréhensible” le harcèlement des étudiants pro-Israël, révélant une banalisation préoccupante du phénomène.

Un sondage publié cette semaine par le Sunday Times a révélé qu'un Britannique sur cinq adhère à des idées antisémites.

L’ambassadrice d’Israël au Royaume-Uni, Tzipi Hotovely, a participé à l’événement aux côtés du Grand Rabbin du pays. « La communauté juive en Grande-Bretagne vit sous une vraie menace », a-t-elle déclaré, appelant le gouvernement britannique à garantir que les Juifs puissent vivre « en sécurité, en liberté et avec fierté ».

Elle a également souligné que la lutte contre l’antisémitisme devait s’accompagner d’une pression internationale accrue sur le Hamas, afin d’obtenir son désarmement et la libération des otages encore retenus à Gaza.