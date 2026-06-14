Londres annonce l’interception d’un pétrolier de la "flotte fantôme" russe dans la Manche

Les autorités britanniques ont annoncé dimanche l’interception dans la Manche d’un pétrolier appartenant à la « flotte fantôme » russe, un réseau de navires accusé de contourner les sanctions occidentales imposées à Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine.

https://x.com/i/web/status/2066039805679448546 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon le ministère britannique de la Défense, le navire SMYRTOS a été intercepté lors d’une opération présentée comme une première menée sous commandement britannique.

« Lors de la première opération de ce type dirigée par le Royaume-Uni, le navire SMYRTOS a été arraisonné par des commandos des Royal Marines et des agents des forces de l'ordre spécialement formés de l'Agence nationale contre le crime, malgré les efforts de la Russie pour contourner les sanctions et continuer à alimenter sa guerre barbare en Ukraine », indique le communiqué officiel.

L’opération a mobilisé des commandos des Royal Marines ainsi que des agents spécialisés de la National Crime Agency (NCA), l’agence britannique de lutte contre la criminalité organisée.

Les autorités britanniques estiment que ces navires jouent un rôle clé dans l’exportation du pétrole russe en dehors des circuits traditionnels et permettent à Moscou de limiter l’impact des sanctions économiques occidentales.