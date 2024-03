"Londres est la ville la plus antisémite de l'Occident", selon le ministre israélien de la Diaspora

Alors que la Grande-Bretagne enregistre une hausse record de l'antisémitisme depuis l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas et la riposte d'Israël contre le groupe terroriste à Gaza, le ministre des Affaires de la diaspora, Amichai Chikli, a accusé Londres d'être désormais la ville la plus hostile aux Juifs en Occident.

"Aujourd'hui, au Royaume-Uni, les Juifs cachent leur judéité, la mezouzah, la kippa", a déclaré M. Chikli à un groupe de journalistes européens à Jérusalem, selon le Times of London. "Ils savent que s'ils parlent hébreu dans le métro, ils risquent d'être frappés. C'est la réalité des juifs d'Europe", a-t-il affirmé. M. Chikli, membre du Likoud, le parti au pouvoir, a salué le Royaume-Uni comme "un centre de la civilisation occidentale, le pays de la Magna Carta et l'une des principales démocraties de l'Occident, avec un riche héritage de liberté d'expression et de droits de l'homme. Mais il semble que ce qui se passe actuellement en Grande-Bretagne, c'est que la liberté d'expression n'existe plus", a-t-il ajouté. L'association britannique de protection des juifs Community 'Security Trust' a comptabilisé 4 103 actes antisémites en 2023, soit près du double du précédent record enregistré en 2021.

Plus tôt ce mois-ci, le ministre était en visite à Paris où il a rencontré Gérald Darmanin et Manuel Valls.