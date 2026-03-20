Londres met en garde Téhéran contre toute attaque visant ses intérêts

Le Royaume-Uni met en garde l’Iran sur fond de tensions croissantes et d’accusations de complicité dans les opérations américaines.

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La ministre britannique des Affaires étrangères Yvette Cooper
La ministre britannique des Affaires étrangères Yvette CooperAP Photo/Kin Cheung

Le Royaume-Uni a adressé un avertissement ferme à l’Iran, l’exhortant à ne mener aucune attaque directe contre ses bases, ses territoires ou ses intérêts. La ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, a transmis ce message lors d’un entretien téléphonique avec son homologue iranien, a indiqué vendredi un porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Au cours de cet échange, intervenu jeudi, la cheffe de la diplomatie britannique a insisté sur la nécessité de préserver la stabilité régionale dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient. « La priorité du Royaume-Uni reste la stabilité et la sécurité régionales », a souligné son ministère, tout en mettant en garde Téhéran contre toute escalade visant des intérêts britanniques.

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Cet avertissement intervient après des accusations formulées par le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Ce dernier a dénoncé l’utilisation par les États-Unis de bases militaires britanniques dans le cadre des opérations contre l’Iran, y voyant une forme de complicité de Londres dans le conflit.

Face à ces accusations, le Royaume-Uni adopte une ligne de fermeté, tout en cherchant à éviter une escalade directe. Londres insiste sur sa volonté de contenir les tensions et de favoriser une désescalade, mais se dit prêt à défendre ses intérêts si ceux-ci étaient menacés.

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