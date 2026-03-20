Londres met en garde Téhéran contre toute attaque visant ses intérêts

Le Royaume-Uni a adressé un avertissement ferme à l’Iran, l’exhortant à ne mener aucune attaque directe contre ses bases, ses territoires ou ses intérêts. La ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, a transmis ce message lors d’un entretien téléphonique avec son homologue iranien, a indiqué vendredi un porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Au cours de cet échange, intervenu jeudi, la cheffe de la diplomatie britannique a insisté sur la nécessité de préserver la stabilité régionale dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient. « La priorité du Royaume-Uni reste la stabilité et la sécurité régionales », a souligné son ministère, tout en mettant en garde Téhéran contre toute escalade visant des intérêts britanniques.

Cet avertissement intervient après des accusations formulées par le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Ce dernier a dénoncé l’utilisation par les États-Unis de bases militaires britanniques dans le cadre des opérations contre l’Iran, y voyant une forme de complicité de Londres dans le conflit.

Face à ces accusations, le Royaume-Uni adopte une ligne de fermeté, tout en cherchant à éviter une escalade directe. Londres insiste sur sa volonté de contenir les tensions et de favoriser une désescalade, mais se dit prêt à défendre ses intérêts si ceux-ci étaient menacés.